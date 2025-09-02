Journalismus, Wikipedia und Wissenschaftler sind bei politisch relevanten Themen zu Herolden der Profiteursklasse geworden. Sogar Wissenschaftlern wird es nun zu bunt.
N-tv hat ein Interview mit dem Medien-Professor Stephan Ruß-Mohl gebracht, der aufhorchen läßt.
Bereits der Titel des Beitrags ist mutig, Zitat: „Aufklärung statt Apokalypse?“ Zu viele ‚Haltungsjournalisten‘ ergreifen Partei für Klimaschutz“
LINKS:
ntv:
Stephan Ruß-Mohl:
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten: