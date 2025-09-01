Fritz Vahrenholt:
Im Interview mit Marc Friedrich besprechen wir die in Verruf geratene Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), die einen weltweiten Einkommenverlust von 19 % pro Jahr wegen des Klimawandels prognostiziert hat.
Wegen fundamentaler Mängel mußte die in Nature (!) veröffentlichte Studie, die die Politik von Weltbank, EZB, EU und Bundesregierung beeinflusst hat, zurückgezogen werden. In den USA werden die Budgets solcher klimaalarmistischer Einrichtungen zu Recht gekürzt, in Deutschland beschäftigt das PIK nach wie vor 466 Personen und wird in zweistelliger Millionenhöhe von Bundesregierung, Land Brandenburg, EU und Bundesforschungsministerium (!) gefördert. Es ist Zeit, aufzuräumen mit unwissenschaftlicher Klimapropaganda.
Ach so, Rahmstorf geht gerade mal wieder mit dem Vesiegen des Golfstroms hausieren.
Vorauseilend, wenn sowieso die periodische Abschwächung der AMOC irgendwann in den nächsten Jahren erfolgt, kann er sie nichtfalsifizierbarerweise mit dem teuflischen CO2 begründen und dabei genügend Dummgläubige finden. In der Klimafolgenforschung müsste eigentlich längst eine Art Nobelpreis für Kreativität und Unangreifbarkeit verliehen werdem.
Energie Chiemgau hat auch berichtet. Das sind da ja tolle Seilschaften zwischen PIK und Politik. Scheffeln sich gegenseitig Aufträge und Kohle zu. Alles für den Klimaschutz. Versteht sich von selbst. Das PIK hat auch Greta beraten. Rahmstorf.
Spanische Medien berichteten letzte Woche, dass diePolizei fünf weitere Personen festgenommen habe, die verdächtigt werden, die seit Juni in Spanien wütenden Waldbrände ausgelöst zu haben. Damit steigt die Zahl der im Zusammenhang mit den Bränden festgenommenen Personen auf 37.
Wir haben es geahnt…
Klimaalarmismus ist Propaganda -aber Propaganda macht nicht dumm, propaganda ist für Dumme.