Kontrafunk ist ein seit einigen Jahren etablierter kritischer Radiosender, der die Arbeit der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten übernommen hat. In der Schweiz und Österreich kann man Kontrafunk sogar im Radio hören (Tipp für unsere A/CH-Leser), in der Bananenrepublik bislang leider nur via Internet.

Am Wochenende sprach Stefan Millius mit EIKE-Wissenschaftsmitarbeiter Axel Robert Göhring. Thema war der „CO2-Paukenschlag“ in den USA: Das US-Bundesumweltamt EPA will zukünftig Kohlendioxid nicht mehr als Schadstoff einstufen.

Das Gespräch, beziehungsweise die ganze Interviewsendung von Millius am 11. August können Sie hier hören:

Kontrafunk aktuell vom 11. August 2025

Stefan Millius im Gespräch mit Axel Göhring, Ralph Bosshard und Thomas Mock – Kontrafunk-Kommentar: Frank Wahlig

