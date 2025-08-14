Seit den 1950er Jahren ist der Trend der Taifune im Pazifik rückläufig.

Kirye

Umfassende Daten der Japanischen Wetterbehörde (JMA) zeigen die tatsächlichen Trends in Bezug auf die Taifunaktivität im Pazifik.

Alarmisten des Klimawandels behaupten, dass das globale Klima aufgrund der vom Menschen verursachten CO₂-Emissionen immer extremer wird und dass Sturmaktivitäten und extreme Wetterereignisse infolgedessen immer häufiger auftreten. Ein Blick auf die Daten zeigt jedoch, dass in Bezug auf die Taifunaktivität das Gegenteil der Fall ist.

Anzahl der Taifune im Pazifik pro Jahr

Die folgende Grafik zeigt die jährliche Anzahl der Taifune, die seit 1951 im Pazifik aufgetreten sind:

Wie die obige Grafik zeigt, ist die durchschnittliche Anzahl der jährlich im Pazifik entstehenden Taifune von durchschnittlich etwa 27 im Jahr 1951 auf heute etwa 25 zurückgegangen. Das sind gute Nachrichten. Wenn das Klima mit CO₂ zusammenhängt, sollten wir vielleicht mehr davon ausstoßen.

Jährliche Taifune, die Japan erreichen

Die Anzahl der Taifune, die Japan tatsächlich jedes Jahr erreichen, ist seit 1951 ebenfalls nicht gestiegen, wie die folgende Grafik zeigt:

Was die Anzahl der Taifune betrifft, die auf Land treffen, wo liegt dann die Krise? Es gab keinen Anstieg.

Taifune im Juli seit 1951

Als Nächstes untersuchen wir die Anzahl der Taifune, die sich seit 1951 jedes Jahr im Juli gebildet haben:

Auch hier sehen wir einen leichten Abwärtstrend. Von einer Klimakrise kann hier keine Rede sein.

Beachten Sie, dass Taifune in den 1950er und 1960er Jahren im Juli viel häufiger auftraten. In diesem Jahr war der Juli jedoch ein aktiver Monat.

Zeitraum Januar bis Juli seit 1951

Abschließend betrachten wir die Taifunaktivität im Pazifik für den Zeitraum Januar bis Juli jedes Jahres:

Von Januar bis Juli dieses Jahres lag die Zahl im Durchschnitt. Noch wichtiger ist, dass auch der jährliche Trend für diesen Zeitraum rückläufig ist. Das Wetter verhält sich nicht so extrem, wie die Alarmisten gerne behaupten. Was Taifune angeht, hat sich das Klima verbessert.

Link: https://notrickszone.com/2025/08/10/japan-meteorological-agency-data-show-number-of-pacific-typhoons-have-dropped/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE