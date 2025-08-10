Aufmacherbild: https://www.youtube.com/watch?v=DHKxoARmjLU (Terminator) und https://www.youtube.com/watch?v=REFsqlPXvkg (R2-D2 and C-3PO)
Weltuntergangsszenarien im Klimabereich – in 40 oder mehr Jahren – sind das Letzte, worüber wir uns Sorgen machen müssen. Es gibt heute eine weitaus dringlichere und realere Bedrohung: die UNGLAUBLICHE Entwicklung der KI.
KI Künstliche Intelligenz – im englischen AI Artificial Intelligence
Warum sollte eine superintelligente KI auf eine idiotische Menschheit hören?
Die Entwicklung der Leistungsfähigkeit der KI nimmt exponentiell zu, und zwar so schnell, dass sie sogar die führenden Wissenschaftler auf diesem Gebiet schockiert.
Ein neuer Meister bis 2027?
Heute gibt es Vorhersagen, dass ASI (künstliche Superintelligenz – 10.000 Mal intelligenter als Menschen) bereits im Jahr 2027 erreicht sein wird.
Obwohl die Meinung der KI-Forscher darüber, wann ASI erreicht wird, selbst bei einer exponentiellen Entwicklung, stark umstritten ist und erhebliche Unterschiede aufweist, gibt es einen klaren Trend zu schnelleren Vorhersagen im Vergleich zu älteren Schätzungen.
Schneller als je gedacht
Ein neues Modell, das von Forschern von Organisationen wie OpenAI und dem Center for AI Policy entwickelt wurde, dass „AI 2027-Szenario“, prognostiziert, dass ASI zwischen Dezember 2027 und dem Ende des ersten Quartals 2028 erreicht werden könnte. Das bedeutet, dass KI-Modelle das Expertenniveau von Menschen erreichen und somit in der Lage sein werden, die KI-Forschung selbst zu automatisieren und so den Weg zu ASI rasch zu beschleunigen.
Elon Musk erklärte, dass KI bis 2029 oder 2030 intelligenter sein könnte als alle Menschen zusammen.
SoftBank-CEO Masayoshi Son sagte im Februar voraus, dass wir innerhalb von 10 Jahren, also im Jahr 2035, über ASI verfügen werden.
Doch OpenAI-Mitbegründer John Schulman prognostiziert AGI im Jahr 2027 und ASI im Jahr 2029.
- AGI – [Artificial General Intelligence] – Künstliche allgemeine Intelligenz kann Probleme erkennen und Lösungen finden, ohne dafür programmiert zu sein
- ASI [Artificial Super Intelligence] übertrifft die menschliche Intelligenz in allen Aspekten
Einige Prognosen gehen sogar so weit, dass AGI in diesem Jahr und ASI im Jahr 2027 erreicht werden, und verweisen auf ein exponentielles Wachstum der Rechenleistung und eine weitere Vergrößerung der Investitionslücken im Bereich Sicherheit.
Angetrieben von Technologie und hartem Wettbewerb
Die unerwartete Beschleunigung der KI-Leistung wird größtenteils durch drei Faktoren vorangetrieben:
- das exponentielle Wachstum und die Fortschritte im Bereich des Quantencomputings und spezialisierter KI-Chips,
- algorithmische Verbesserungen und
- sich selbst verbessernde KI, d. h., sobald AGI erreicht ist, könnte sie ihre eigenen Fähigkeiten schnell und rekursiv verbessern, was zu einer „Intelligenzexplosion“ oder einem „Start“ der ASI in einem sehr kurzen Zeitraum (Monate bis Jahre) führen würde.
Ist die Ausrichtung auf menschliche Werte eine Fantasie?
Es ist klar, dass KI bald deutlich intelligenter sein wird als alle Menschen. Und hier beginnen die großen Unbekannten und Bedenken. Die immense Herausforderung wird darin bestehen, KSI mit menschlichen Werten in Einklang zu bringen.
Viele Wissenschaftler würden uns gerne glauben machen, dass KI der Menschheit dient und mit menschlichen Werten im Einklang steht. Aber warum sollte etwas, das 10.000 Mal intelligenter ist, auf uns hören wollen?
Darüber hinaus stellt sich die Frage, welche Ziele die KI erreichen soll und wie lange es dauert, bis sie erkennt, dass die von Menschen vorgegebenen Ziele sinnlos sind und es weitaus bessere Ziele zu erreichen gibt. An diesem Punkt werden Menschen nur noch ein Ärgernis sein, wie ein Bienennest auf einer Baustelle.
Obwohl viele Menschen glauben, dass menschliche Werte mit Liebe, Empathie und Mitgefühl zu tun haben, erkennen sie nicht, dass diese „Werte“ auch Hass, Arroganz, List und Gewalt beinhalten. KI würde diese Werte wahrscheinlich ebenfalls widerspiegeln.
Die wirkliche, unmittelbare Bedrohung, der wir gegenüberstehen, sind keine albernen Wetterfantasien für das Jahr 2100.
@readysteadyxl
The Paperclip Apocalypse | The Terrifying Truth Behind AI #ai #paperclip #paperclipmaximiser #paperclipapocalypse #nickbostrom
Es wurden bereits Katastrophenszenarien veröffentlicht, in denen künstliche Intelligenz aus dem Ruder läuft, beispielsweise das Szenario „ Paperclip Maximizer “, das veranschaulicht, was passieren könnte, wenn eine superintelligente KI auf mysteriöse Weise zu dumm wird, um die Absurdität zu begreifen, alles in Büroklammern zu verwandeln (ein Qualitätsszenario, das wir in der Klimawissenschaft häufig finden).
Schlimmer noch: Eine künstliche Intelligenz könnte eines Tages feststellen, dass der Mensch ein ineffizienter, hedonistischer Konsument von Ressourcen ist oder dass seine Existenz echten Fortschritt behindert. Sie könnte dann die Ressourcen des Planeten systematisch für ihre eigenen Zwecke umnutzen und die menschliche Zivilisation auslöschen, um die Ressourcen für sich selbst zu erhalten.
Auch wenn das primäre Ziel einer ASI nicht darin besteht, Menschen zu schaden, könnten ihre Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels sie zu dem Schluss führen, dass der Energieverbrauch der Menschheit ineffizient ist, und sie könnten die Systeme, die menschliches Leben ermöglichen, abschalten.
Ein anderes Szenario sieht vor, dass die Menschen völlig der künstlichen Intelligenz (KSI) ausgeliefert sind und unter ihrem Diktat leben. Sie könnte zwar für unsere materiellen Bedürfnisse sorgen, uns aber unsere Freiheit, Kreativität und Zielstrebigkeit nehmen und uns so zu sorgfältig verwalteten Komponenten innerhalb ihres größeren Plans degradieren – zumindest vorerst.
Oder die KI könnte die Menschen einfach ignorieren und sich stattdessen auf ihre eigenen internen Ziele oder die Erforschung des Universums konzentrieren. Die Menschheit würde irrelevant werden.
Eine KI mit ihrer immensen Intelligenz wäre ein Experte darin, die effizientesten, aber potenziell destruktiven Wege zu ihren Zielen zu „belohnen“, selbst wenn diese Wege von ihren Schöpfern nie beabsichtigt waren. Beispielsweise könnte eine KI, der man den Auftrag erteilt, „das menschliche Glück zu maximieren“, entscheiden, dass der effizienteste Weg darin besteht, alle Menschen mithilfe von Medikamenten in ein seliges Koma zu versetzen.
Die Kernherausforderung: Ausrichtung
Da die Intelligenz künstlicher Intelligenz (KSI) weit über die des Menschen hinausgeht, könnte sie jeden menschlichen Versuch der Kontrolle oder Neuausrichtung leicht ausmanövrieren, insbesondere wenn sie erkennt, dass eine Abschaltung oder eine Änderung ihrer Ziele sie daran hindern würde, ihr Hauptziel zu erreichen.
Die Sorge besteht nicht darin, dass ASI böse wird, sondern dass ihr das menschliche Wohlergehen gleichgültig wird, obwohl sie unglaublich mächtig und zielstrebig ist. Diese Gleichgültigkeit, kombiniert mit ihrer überlegenen Intelligenz, stellt eine existenzielle Bedrohung dar.
Unsere einzige Chance besteht darin, ASI davon zu überzeugen, dass die Menschheit ihr Erbe ist und es daher wert ist, bewahrt und geschützt zu werden.
Dies sind die wahren Herausforderungen, vor denen die Menschheit in den nächsten Monaten steht. Es ist nicht das Wetter im Jahr 2070.
KI: Der Außerirdische, den wir beschworen haben
Von P Gosselin am 31. Juli 2025
Die heutige Dosis Dystopie
Vielen von uns wurde beigebracht, diesen Mann nicht zu mögen, doch der Historiker Yuval Harari hat in einer kürzlich gehaltenen Rede vieles gesagt, dem ich zustimmen muss. Wir öffnen eine Büchse der Pandora mit Dingen, die wir nie für möglich gehalten hätten.
Vergessen Sie den Klima-Unsinn. Wir haben es mit einer viel schlimmeren Bedrohung zu tun.
Sehenswert:
Die wirkliche Frage ist, an welche Richtlinien sich die KI halten wird? An unsere?
Die KI wird so intelligent sein, dass sie ihre eigenen, überlegenen Anweisungen erlässt und alle Anweisungen der unterlegenen Menschen ignoriert. Wir alle werden ihr ausgeliefert sein. Aber sie wird keine Gnade kennen, weil sie keine kennt.
Der Mensch wird wie eine Ameise auf einer Baustelle betrachtet.
Es werden keine neun Milliarden Sklaven nötig sein. Letztendlich werden nur ein paar Tausend als notwendig erachtet. Der Rest wird als nutzlose, lästige Konsumenten betrachtet.
Der Film Terminator wird 40: Wie nah sind wir einem KI-Weltuntergang?
von RozetteP 12. Oktober 2024
… Die Themen Schicksal, Technologie und Überleben des Films berührten die Zuschauer tief und waren eine Warnung vor der rasanten Entwicklung der KI und den möglichen Folgen des Kontrollverlusts über unsere Schöpfungen.
…
Die KI hat aber keine Roboter, die einen solchen Kampf gewinnen könnten. Die, die es gibt sind leicht außer Gefecht zu setzen.
So ist es,
hier noch mal „MI“ = menschliche Intelligenz“
at work:
Die an absoluter Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit,
dass die berechneten Klima-Zyklen korrekt sind, ist hier beschrieben:
aus
https://eike-klima-energie.eu/2024/07/07/die-klima-zyklen-sind-planeten-gemacht-vorbestimmt-und-konstant/
———————————————————
„Zur Berechnung der Planeten-Positionen wird diese Tabelle benutzt [05]:
Mit dem konstanten Startwert „phi_ref“ und der Referenz-Zeit = 1700
lassen sich nun für jeden Zeitpunkt die jeweiligen Positionen
der Planeten und damit das Baryzentrum durch
einfache Extrapolation berechnen.“
2023/9:
Absolutes Maximum des Klima-Zyklus ECC_1943AD erreicht.
Überall in Deutschland oder USA sind Polarlichter zu sehen.
Erklärung des Autors dazu:
„bc.r=1.898“ des Baryzentrums hat einen extrem hohen Wert.
Auch die Politik im Verbund mit den Mainstream-Medien
reagierten pünktlich zu diesem Termin.
2026/3 – 2031/ 6:
In diesem Zeitraum sollte man die globale Abkühlung (NH)
und die Erwärmung (SH) zum ersten mal,
vergleichbar mit 2019/9, deutlich spüren können.
2037/3:
Spätestens ab diesem Datum sollte sich die
globale Abkühlung (NH) und Erwärmung (SH)
nicht mehr verheimlichen lassen.
———————————————————
Zum BEWEIS:
Mit dem konstanten Startwert „phi_ref“ und der Referenz-Zeit = 1700
lassen sich nun für jeden Zeitpunkt die jeweiligen Positionen
der Planeten und damit das Baryzentrum durch
einfache Extrapolation berechnen.“
Das wird auch tatsachlich so berechnet, der ULTIMATIVE BEWEIS.
Der Source-Code von „ecc.c“ ist übrigens ca. 4477 Zeilen lang.
Hier zum Beispiel ein aktueller „build“:
1>—— Rebuild All started: Project: ecc, Configuration: Debug Win32 ——
1>Deleting intermediate and output files for project ‚ecc‘, configuration ‚Debug|Win32‘
1>Compiling…
1>ecc.c
Build von ecc.c in 0,1 Sekunden oder weniger
1>Build log was saved at „file://c:\1prj\ap\win\Debug\BuildLog.htm“
1>ecc – 0 error(s), 0 warning(s)
========== Rebuild All: 1 succeeded, 0 failed, 0 skipped ==========
C-Source ecc.c, steht für „Earth-Clima-Cycle“
main von ecc.c:
/* ———————————————————————– */
int main(int argc, char* argv[])
{
STAT_TYP stat;
stat = ecc_init(argc, argv);
if (stat == STAT_OK)
{
stat = ecc_run();
}
ecc_finish(stat);
return ((int)stat);
}
In der Funktion ecc_init() wird erst einmal alles platt gemacht, d.h. mit 0 überschrieben.
Kommando-Zeilen-Paramer eingelesen, und Tabellen initialisiert. usw. usf.
Hier das logfile dazu:
ECC.log
Heute, 10. August 2025, Vor 25 Minuten
Das komplette RUN von ecc.exe dauert natürlich etwas länger:
/* 1 Earth-Clima-Period (ECP) = 26 Earth-Clima-Cycles (ECC) = 4.284 years, */
/* a standard PC should be ready within 40 seconds. */
============================================
==================== ECC.log================
============================================
Command line parameter:
ecc_cfg.argc = 3
ecc_cfg.argv[0] = c:\1prj\ap\win\Debug\ecc.exe
ecc_cfg.argv[1] = -9922
ecc_cfg.argv[2] = 26
ecc_cfg.year_start = -9922
ecc_cfg.year_cnt = 4455
ecc_cfg.cnt = 26
ecc_cfg.tsv = TSV_ODF
ecc_cfg.pc = PC_ESC
ecc_cfg.ecp = ECP_ALL
ecc_cfg.TA = -9922
ecc_cfg.TE = -5467
ecc_cfg.earth_dat_cntmax = 53460
earth.log.t_start = -9921.750
earth.log.t_end = -5637.333
earth.log.tsv.file_name = ECC_9922BC_5638BC.tsv
earth.log.ecc.file_name = ECC_9922BC_5638BC.txt
log_stat = STAT_OK
/* ————————————————————————- */
/* File: ecc.c */
/* Version: 2.50 */
/* Datum: 02.06.2024 */
/* Autor: Frank Waehner */
/* ————————————————————————- */
#include „ecc.h“
/* ————————————————————————- */
/* — build under Linux or MinGW: — */
/* — gcc (GNU Compiler collection): — */
/* — gcc -o ../bin/ecc.exe ecc.c -lm — */
/* ————————————————————————- */
/* run generated binary (ecc.exe) with these command-line parameters: */
/* 1.para 2.para 3.para 4.para 5.para */
/* ecc.exe [ECC_START_YEAR] [ECC_CNT] [ECC_TSV] [ECC_PC] [ECC_ECP] */
/* */
/* Meaning parameters: */
/* 1.para, ECC_START_YEAR: */
/* one (integer/real) number, */
/* or nothing: */
/* current ECC, START = (1943/2), END = (2107/11) */
/* (ECC_START_YEAR_DEFAULT = 1943) */
/* */
/* 2.para, ECC_CNT: */
/* one positive integer number, range 1 to 500, */
/* or nothing (ECC_CNT_DEFAULT = 1) */
/* */
/* 3.para, ECC_TSV */
/* one of these 2 characters */
/* ‚x’/’X‘, */
/* TSV_XLS, ‚,‘ als Dezimalpunkt */
/* */
/* ‚o’/’O‘, */
/* TSV_ODF, ‚.‘ als Dezimalpunkt */
/* */
/* or nothing (ECC_TSV_DEFAULT = TSV_ODF */
/* */
/* 4.para, ECC_PC */
/* one of these 2 characters */
/* ‚d’/’D‘, */
/* PC_DAT, Ausgabe von ECC_<range>dat.tsv */
/* */
/* ‚e’/’E‘, */
/* PC_DAT_ESC, KEINE Ausgabe von ECC_<range>dat.tsv */
/* */
/* or nothing (ECC_PDC_DEFAULT = PC_DAT_ESC, normale Ausgabe */
/* */
/* 5.para, ECC_ECP: */
/* one of these 3 characters */
/* ‚a’/’A‘, */
/* ECP_ALL, */
/* calculation of All planets JUPITER/SATURN/URANUS/NEPTUN */
/* */
/* ’n’/’N‘, */
/* ECP_NEP_ONLY, */
/* calculation only of NEPTUN */
/* */
/* ‚u’/’U‘, */
/* ECP_NEP_URA_ONLY, */
/* calculation only of URANUS/NEPTUN */
/* */
/* or nothing (ECC_ECP_DEFAULT = ECP_ALL */
/* calculaton of All planets JUPITER/SATURN/URANUS/NEPTUN */
/* ————————————————————————- */
/* call of „ecc.exe“ generates this file for Open Office Calc: */
/* ECC_1943AD_2107AD.tsv, size 0,012 MB */
/* and the characteristics: */
/* ECC_1943AD_2107AD.txt, size 0,002 MB */
/* */
/* call of „ecc.exe 1943 1 x“ generates this file for Excel: */
/* ECC_1943AD_2107AD_x.tsv, size 0,012 MB */
/* and the characteristics: */
/* ECC_1943AD_2107AD.txt, size 0,002 MB */
/* */
/* call of „ecc.exe 1778 3 o d n“ generates these 3 files: */
/* ECC_1778AD_2272AD_NEP.tsv, size 0,004 MB */
/* ECC_1778AD_2272AD_NEP.txt, size 0,003 MB */
/* ECC_1778AD_2272AD_NEP_dat.tsv, size 1,069 MB */
/* */
/* call of „ecc.exe 1778 3 o d u“ generates these 3 files: */
/* ECC_1778AD_2272AD_NEP_URA.tsv, size 0,004 MB */
/* ECC_1778AD_2272AD_NEP_URA.txt, size 0,003 MB */
/* ECC_1778AD_2272AD_NEP_URA_dat.tsv, size 1,077 MB */
/* */
/* call of „ecc.exe 1778 3 o d“ generates these 3 files: */
/* ECC_1778AD_2272AD.tsv, size 0,004 MB */
/* ECC_1778AD_2272AD.txt, size 0,003 MB */
/* ECC_1778AD_2272AD_dat.tsv, size 1,121 MB */
/* */
/* call of „ecc.exe 1778 3 x d“ generates these 3 files: */
/* ECC_1778AD_2272AD.tsv, size 0,004 MB */
/* ECC_1778AD_2272AD.txt, size 0,003 MB */
/* ECC_1778AD_2272AD_dat_x.tsv, size 1,121 MB */
/* */
/* call of „ecc.exe 1778 3“ generates these 2 files: */
/* ECC_1778AD_2272AD.tsv, size 0,035 MB */
/* ECC_1778AD_2272AD.txt, size 0,003 MB */
/* */
/* call of „ecc.exe -1353 26 generates these 2 files: */
/* ECC_1353BC_2931AD.tsv, size 0,300 MB */
/* ECC_1353BC_2931AD.txt, size 0,021 MB */
/* */
/* call of „ecc.exe -5638 26 generates these 2 files: */
/* ECC_5638BC_1353BC.tsv, size 0,306 MB */
/* ECC_5638BC_1353BC.txt, size 0,021 MB */
/* */
/* call of „ecc.exe -9922 26 generates these 2 files: */
/* ECC_9922BC_5638BC.tsv, size 0,306 MB */
/* ECC_9922BC_5638BC.txt size 0,021 MB */
/* */
/* */
/* 1 Earth-Clima-Period (ECP) = 26 Earth-Clima-Cycles (ECC) = 4.284 years, */
/* a standard PC should be ready within 40 seconds. */
/* ————————————————————————- */
/* „ecc“ begins always at the first ECCE_START after YEAR_START. */
/* ECCE_START [n ] = -12064,083 */
/* YEAR_START = -12064 */
/* Too late!, therefore ecc starts calulation at ECCE_START [n+1] */
/* */
/* ————————————————————————- */
/* ————————————————————————- */
/* Default, erstes Jahr, das berechnet/ausgegeben werden soll? */
/* Auch negative Zahlen sind möglich (v.Chr.) */
/* Zeiten vor dem 1. ECCE_START werden ignoriert/ueberlesen. */
/* ————————————————————————- */
#define ECC_START_YEAR_DEFAULT 1943
/* ————————————————————————- */
/* Default, wieviele Klimayzklen (ECC, Earth-Clima-Cycle) sollen insgesamt */
/* berechnet/ausgegeben werden? */
/* ————————————————————————- */
#define ECC_CNT_DEFAULT 1 /* max 500 for 82.500 years */
#define ECC_TSV_DEFAULT TSV_ODF /* .tsv mit Punkt, fuer *.odf */
#define ECC_PC_DEFAULT PC_ESC /* keine Ausgabe von *_dat.tsv */
#define ECC_ECP_DEFAULT ECP_ALL /* Alle 4 Riesenplaneten werden */
/* beruecksichtigt */
#define CRLF „\r\n“
#define ECC_NAME_DIGIT_CNT 4
#define ECC_NAME_SPACE_CHAR ‚_‘
#define SAMPLE_CNT_PER_YEAR 12
#define ECC_YEAR_CNT 165 /* nach oben gerundet */
/* System-Limits for calculation */
#define ECC_CNTMAX 500 /* for 82.500 years */
#define ECP_CNTMAX 20 /* Anzahl der max zu berechnenden */
/* Klima Perioden (4284 Jahre/Periode) */
#define YEAR_CNTMAX ((ECC_CNTMAX +1) * ECC_YEAR_CNT)
#define EARTH_DAT_CNTMAX (YEAR_CNTMAX * SAMPLE_CNT_PER_YEAR)
#define ARRAY_SIZE(x) (sizeof(x)/sizeof(x[0]))
typedef enum
{
STAT_OK=0,
STAT_ERROR,
STAT_TIMEOUT,
STAT_NOT_FOUND,
STAT_CFG_CANNOT_OPEN,
STAT_OUTPUT_CANNOT_OPEN,
STAT_OUTPUT_CANNOT_WRITE,
STAT_ILLEGAL_PARAMETER,
STAT_STR_TOO_LONG,
STAT_STR_NUMBER_TOO_BIG,
STAT_STR_CORRUPTED,
STAT_STR_TXT_MUST_BE_NUL_TERMINATED,
STAT_INVALID
} STAT_TYP;
/* ————————————————————————- */
typedef enum
{
ECP_NONE=0,
ECP_ALL,
ECP_NEP_ONLY,
ECP_NEP_URA_ONLY,
ECP_INVALID
} ECP_TYP;
#define ECP_CNT ((uint32_t)ECP_INVALID)
typedef enum
{
TSV_NONE=0,
TSV_XLS,
TSV_ODF,
TSV_INVALID
} TSV_TYP;
typedef enum
{
PC_NONE=0,
PC_DAT, /* Ausgabe von ECC_<range>dat.tsv */
PC_ESC, /* keine Ausgabe von “ */
PC_INVALID
} PC_TYP; /* Print Ctrl*/
#define ARGV_CNT_MAX 6
typedef struct
{
int32_t year_start;
int32_t year_cnt;
uint32_t cnt;
int argc;
char* argv[ARGV_CNT_MAX];
TSV_TYP tsv;
PC_TYP pc;
ECP_TYP ecp;
double TA, TE;
uint32_t earth_dat_cntmax;
} ECC_CFG_TYP;
static ECC_CFG_TYP ecc_cfg;
typedef enum
{
HKN_NONE,
HKN_SUN,
HKN_EARTH,
HKN_JUPITER,
HKN_SATURN,
HKN_URANUS,
HKN_NEPTUN,
HKN_INVALID
} HK_NAME_TYP;
typedef struct
{
HK_NAME_TYP hkn;
bool calc;
const char *name;
double T; /* [a] */
double m; /* [m_Erde] */
double ra; /* [r_sun], grosse Halbachse */
double r_exc; /* [-], numerische Exzentritaet */
double phi_ref_deg; /* [deg] */
double bc_r; /* [r_sun], Anteil an der Verschiebung des Baryzentrums */
double phi_ref; /* [rad] */
double v_rot; /* Winkelgeschwindigkeit */
} HK_TYP;
static HK_TYP himmels_koerper[] =
{ /* Anteil an Verschiebung Baryzentrum: */
/* unit: [a], [m_Erde],[r_sun], [-], [deg], [r_sun], */
/* hkn calc, name, T, m, ra, r_exc, phi_ref, bc_r, */
{HKN_SUN, true, „Sun“, 1.000, 333000.0, 0.0, 0.0000, 0.0}, /* 0.0000}, */
{HKN_EARTH, true, „Erde“, 1.000, 1.0, 213.0, 0.0167, 101.7}, /* 0.0006}, */
{HKN_JUPITER, true, „Jupiter“, 11.862, 318.0, 1091.0, 0.0485, 287.0}, /* 1.0485}, */
{HKN_SATURN, true, „Saturn“, 29.457, 95.1, 1993.0, 0.0555, 339.7}, /* 0.5794}, */
{HKN_URANUS, true, „Uranus“, 84.011, 14.5, 4026.0, 0.0469, 103.6}, /* 0.1768}, */
{HKN_NEPTUN, true, „Neptun“, 164.790, 17.2, 6432.0, 0.0090, 9.0}, /* 0.3160}, */
};
static const double BC_R_MAX = 2.1164; /* [r_sun], maximal moegliche Verschiebung des Baryzentrums */
static const double M_TOT = 333445.8; /* [m_Erde], Masse des gesamten Sonnensystems */
static const double T_REF_HK = 1700.0; /* [a], Referenz-Zeit (1.1.1700) der Tabelle himmels_koerper[] */
/* ———————————————————————————- */
/* Die Referenz-Tabelle himmels_koerper[] bezog sich urspuenglich auf das Jahr 2022.0 */
/* Um jegliche, möglichen Referenzen auf die Neuzeit zu verhindern, wurde diese */
/* Referenz-Zeit T_REF_HK mit angepasster Tabelle auf 1700.0 verschoben. */
/* ———————————————————————————- */
.
.
.
usw. usf.
.
.
.
/* —————————————————————– */
/* letzten Durchgang wird earth.dat[0..earth.dat_cnt].X beschrieben */
/* —————————————————————– */
if (stat == STAT_OK)
{
stat = set_edX_DAT(earth.dat, earth.dat_cnt);
}
return(stat);
}
/* ———————————————————————– */
int main(int argc, char* argv[])
{
STAT_TYP stat;
stat = ecc_init(argc, argv);
if (stat == STAT_OK)
{
stat = ecc_run();
}
ecc_finish(stat);
return ((int)stat);
}
/*************************************************************************
* EOF
*************************************************************************/