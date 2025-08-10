Aufmacherbild: https://www.youtube.com/watch?v=DHKxoARmjLU (Terminator) und https://www.youtube.com/watch?v=REFsqlPXvkg (R2-D2 and C-3PO)

Von P Gosselin am 2. August 2025

Weltuntergangsszenarien im Klimabereich – in 40 oder mehr Jahren – sind das Letzte, worüber wir uns Sorgen machen müssen. Es gibt heute eine weitaus dringlichere und realere Bedrohung: die UNGLAUBLICHE Entwicklung der KI.

KI Künstliche Intelligenz – im englischen AI Artificial Intelligence

Warum sollte eine superintelligente KI auf eine idiotische Menschheit hören?

Die Entwicklung der Leistungsfähigkeit der KI nimmt exponentiell zu, und zwar so schnell, dass sie sogar die führenden Wissenschaftler auf diesem Gebiet schockiert.

Ein neuer Meister bis 2027?

Heute gibt es Vorhersagen, dass ASI (künstliche Superintelligenz – 10.000 Mal intelligenter als Menschen) bereits im Jahr 2027 erreicht sein wird.

Obwohl die Meinung der KI-Forscher darüber, wann ASI erreicht wird, selbst bei einer exponentiellen Entwicklung, stark umstritten ist und erhebliche Unterschiede aufweist, gibt es einen klaren Trend zu schnelleren Vorhersagen im Vergleich zu älteren Schätzungen.

Schneller als je gedacht

Ein neues Modell, das von Forschern von Organisationen wie OpenAI und dem Center for AI Policy entwickelt wurde, dass „AI 2027-Szenario“, prognostiziert, dass ASI zwischen Dezember 2027 und dem Ende des ersten Quartals 2028 erreicht werden könnte. Das bedeutet, dass KI-Modelle das Expertenniveau von Menschen erreichen und somit in der Lage sein werden, die KI-Forschung selbst zu automatisieren und so den Weg zu ASI rasch zu beschleunigen.

Elon Musk erklärte, dass KI bis 2029 oder 2030 intelligenter sein könnte als alle Menschen zusammen.

SoftBank-CEO Masayoshi Son sagte im Februar voraus, dass wir innerhalb von 10 Jahren, also im Jahr 2035, über ASI verfügen werden.

Doch OpenAI-Mitbegründer John Schulman prognostiziert AGI im Jahr 2027 und ASI im Jahr 2029.

AGI – [Artificial General Intelligence] – Künstliche allgemeine Intelligenz kann Probleme erkennen und Lösungen finden, ohne dafür programmiert zu sein

ASI [Artificial Super Intelligence] übertrifft die menschliche Intelligenz in allen Aspekten

Einige Prognosen gehen sogar so weit, dass AGI in diesem Jahr und ASI im Jahr 2027 erreicht werden, und verweisen auf ein exponentielles Wachstum der Rechenleistung und eine weitere Vergrößerung der Investitionslücken im Bereich Sicherheit.

Angetrieben von Technologie und hartem Wettbewerb

Die unerwartete Beschleunigung der KI-Leistung wird größtenteils durch drei Faktoren vorangetrieben:

das exponentielle Wachstum und die Fortschritte im Bereich des Quantencomputings und spezialisierter KI-Chips,

algorithmische Verbesserungen und

sich selbst verbessernde KI, d. h., sobald AGI erreicht ist, könnte sie ihre eigenen Fähigkeiten schnell und rekursiv verbessern, was zu einer „Intelligenzexplosion“ oder einem „Start“ der ASI in einem sehr kurzen Zeitraum (Monate bis Jahre) führen würde.

Ist die Ausrichtung auf menschliche Werte eine Fantasie?

Es ist klar, dass KI bald deutlich intelligenter sein wird als alle Menschen. Und hier beginnen die großen Unbekannten und Bedenken. Die immense Herausforderung wird darin bestehen, KSI mit menschlichen Werten in Einklang zu bringen.

Viele Wissenschaftler würden uns gerne glauben machen, dass KI der Menschheit dient und mit menschlichen Werten im Einklang steht. Aber warum sollte etwas, das 10.000 Mal intelligenter ist, auf uns hören wollen?

Darüber hinaus stellt sich die Frage, welche Ziele die KI erreichen soll und wie lange es dauert, bis sie erkennt, dass die von Menschen vorgegebenen Ziele sinnlos sind und es weitaus bessere Ziele zu erreichen gibt. An diesem Punkt werden Menschen nur noch ein Ärgernis sein, wie ein Bienennest auf einer Baustelle.

Obwohl viele Menschen glauben, dass menschliche Werte mit Liebe, Empathie und Mitgefühl zu tun haben, erkennen sie nicht, dass diese „Werte“ auch Hass, Arroganz, List und Gewalt beinhalten. KI würde diese Werte wahrscheinlich ebenfalls widerspiegeln.

Die wirkliche, unmittelbare Bedrohung, der wir gegenüberstehen, sind keine albernen Wetterfantasien für das Jahr 2100.

Es wurden bereits Katastrophenszenarien veröffentlicht, in denen künstliche Intelligenz aus dem Ruder läuft, beispielsweise das Szenario „ Paperclip Maximizer “, das veranschaulicht, was passieren könnte, wenn eine superintelligente KI auf mysteriöse Weise zu dumm wird, um die Absurdität zu begreifen, alles in Büroklammern zu verwandeln (ein Qualitätsszenario, das wir in der Klimawissenschaft häufig finden).

Schlimmer noch: Eine künstliche Intelligenz könnte eines Tages feststellen, dass der Mensch ein ineffizienter, hedonistischer Konsument von Ressourcen ist oder dass seine Existenz echten Fortschritt behindert. Sie könnte dann die Ressourcen des Planeten systematisch für ihre eigenen Zwecke umnutzen und die menschliche Zivilisation auslöschen, um die Ressourcen für sich selbst zu erhalten.

Auch wenn das primäre Ziel einer ASI nicht darin besteht, Menschen zu schaden, könnten ihre Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels sie zu dem Schluss führen, dass der Energieverbrauch der Menschheit ineffizient ist, und sie könnten die Systeme, die menschliches Leben ermöglichen, abschalten.

Ein anderes Szenario sieht vor, dass die Menschen völlig der künstlichen Intelligenz (KSI) ausgeliefert sind und unter ihrem Diktat leben. Sie könnte zwar für unsere materiellen Bedürfnisse sorgen, uns aber unsere Freiheit, Kreativität und Zielstrebigkeit nehmen und uns so zu sorgfältig verwalteten Komponenten innerhalb ihres größeren Plans degradieren – zumindest vorerst.

Oder die KI könnte die Menschen einfach ignorieren und sich stattdessen auf ihre eigenen internen Ziele oder die Erforschung des Universums konzentrieren. Die Menschheit würde irrelevant werden.

Eine KI mit ihrer immensen Intelligenz wäre ein Experte darin, die effizientesten, aber potenziell destruktiven Wege zu ihren Zielen zu „belohnen“, selbst wenn diese Wege von ihren Schöpfern nie beabsichtigt waren. Beispielsweise könnte eine KI, der man den Auftrag erteilt, „das menschliche Glück zu maximieren“, entscheiden, dass der effizienteste Weg darin besteht, alle Menschen mithilfe von Medikamenten in ein seliges Koma zu versetzen.

Die Kernherausforderung: Ausrichtung

Da die Intelligenz künstlicher Intelligenz (KSI) weit über die des Menschen hinausgeht, könnte sie jeden menschlichen Versuch der Kontrolle oder Neuausrichtung leicht ausmanövrieren, insbesondere wenn sie erkennt, dass eine Abschaltung oder eine Änderung ihrer Ziele sie daran hindern würde, ihr Hauptziel zu erreichen.

Die Sorge besteht nicht darin, dass ASI böse wird, sondern dass ihr das menschliche Wohlergehen gleichgültig wird, obwohl sie unglaublich mächtig und zielstrebig ist. Diese Gleichgültigkeit, kombiniert mit ihrer überlegenen Intelligenz, stellt eine existenzielle Bedrohung dar.

Unsere einzige Chance besteht darin, ASI davon zu überzeugen, dass die Menschheit ihr Erbe ist und es daher wert ist, bewahrt und geschützt zu werden.

Dies sind die wahren Herausforderungen, vor denen die Menschheit in den nächsten Monaten steht. Es ist nicht das Wetter im Jahr 2070.

https://notrickszone.com/2025/08/02/climate-change-is-last-thing-to-worry-about-ai-is-the-current-real-threat/

KI: Der Außerirdische, den wir beschworen haben

Von P Gosselin am 31. Juli 2025

Die heutige Dosis Dystopie

Vielen von uns wurde beigebracht, diesen Mann nicht zu mögen, doch der Historiker Yuval Harari hat in einer kürzlich gehaltenen Rede vieles gesagt, dem ich zustimmen muss. Wir öffnen eine Büchse der Pandora mit Dingen, die wir nie für möglich gehalten hätten.

Vergessen Sie den Klima-Unsinn. Wir haben es mit einer viel schlimmeren Bedrohung zu tun.

Sehenswert:

Die wirkliche Frage ist, an welche Richtlinien sich die KI halten wird? An unsere?

Die KI wird so intelligent sein, dass sie ihre eigenen, überlegenen Anweisungen erlässt und alle Anweisungen der unterlegenen Menschen ignoriert. Wir alle werden ihr ausgeliefert sein. Aber sie wird keine Gnade kennen, weil sie keine kennt.

Der Mensch wird wie eine Ameise auf einer Baustelle betrachtet.

Es werden keine neun Milliarden Sklaven nötig sein. Letztendlich werden nur ein paar Tausend als notwendig erachtet. Der Rest wird als nutzlose, lästige Konsumenten betrachtet.

https://notrickszone.com/2025/07/31/ai-the-alien-weve-summoned/

Der Film Terminator wird 40: Wie nah sind wir einem KI-Weltuntergang?

von RozetteP 12. Oktober 2024

… Die Themen Schicksal, Technologie und Überleben des Films berührten die Zuschauer tief und waren eine Warnung vor der rasanten Entwicklung der KI und den möglichen Folgen des Kontrollverlusts über unsere Schöpfungen.

…

https://hcpl.net/blogs/post/the-terminator-turns-40-how-close-are-we-to-an-ai-doomsday/