Kenneth Richard

Der städtische Wärmeinseleffekt trägt weit mehr nicht-klimatische Wärme zu den Aufzeichnungen der Temperaturmessstationen bei als zuverlässig kontrolliert werden kann.

Eine Analyse von 10 Städten aus aller Welt (Kara und Yavuz, 2025) zeigt, dass Flughäfen und Industriezentren im Durchschnitt 2,5 °C bis 2,8 °C wärmer sind als benachbarte Grünflächen.

„Flughäfen wiesen eine durchschnittliche Tages-Landoberflächentemperatur (LST) auf, die 2,5 °C höher war als in den umliegenden Gebieten, während Industriegebiete mit einem durchschnittlichen Anstieg von 2,81 °C eine noch größere Temperaturdifferenz aufwiesen.“

Der städtische Wärmeinseleffekt kann dazu führen, dass Flughäfen und Industriezentren bis zu 12 °C wärmer sind als nahegelegene bewachsene, bewaldete Gebiete.

„Die Grünflächen um Mexiko-Stadt sind bis zu 12,13 °C kühler als der Stadtkern.“

Die Erwärmungstendenzen der letzten Jahrzehnte beschränken sich im Allgemeinen auf städtische Gebiete, während sich nicht-städtische Gebiete abgekühlt haben. So erwärmten sich beispielsweise von 2001 bis 2021 die städtischen Gebiete um +0,04 °C/Jahr, während sich die bewachsenen, unbebauten und mit Gewässern bedeckten Gebiete in der Stadt Chongqing um -0,07 °C, -0,03 °C bzw. -0,04 °C/Jahr abkühlten.

„Im Gegensatz dazu zeigten kalte Stellen mit dichter Vegetation einen deutlichen Abkühlungseffekt, wobei die LST-Unterschiede bis zu −3,7 °C erreichten. Ebenso trug die Nähe zu Gewässern zur Temperaturminderung bei, da Gebiete in der Nähe bedeutender Wasserquellen niedrigere LST-Unterschiede während des Tages verzeichneten, die im Durchschnitt bei −4,09 °C lagen.“

Link: https://notrickszone.com/2025/08/07/new-study-a-citys-industry-center-airport-up-to-12c-warmer-than-nearby-forests-vegetation/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE