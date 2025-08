Essay von Eric Worrall

„… gewährleistet eine unterbrechungsfreie und bezahlbare Stromversorgung …“ – mit erneuerbaren Energien einfach nicht möglich.

Weißes Haus stellt amerikanischen KI-Aktionsplan vor

Das Weiße Haus, 23. Juli 2025

Das Weiße Haus hat heute den „ Winning the AI Race: America’s AI Action Plan “ veröffentlicht, in Übereinstimmung mit Präsident Trumps im Januar erlassener Verordnung zum Abbau von Hindernissen für die amerikanische Führungsrolle im KI-Bereich . Der Sieg im KI-Rennen wird ein neues goldenes Zeitalter des menschlichen Wohlstands, der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit und der nationalen Sicherheit für das amerikanische Volk einläuten.

Der Plan identifiziert über 90 politische Maßnahmen der Bundesregierung in drei Säulen – Beschleunigung der Innovation, Aufbau der amerikanischen KI-Infrastruktur und Führung in der internationalen Diplomatie und Sicherheit –, die die Trump-Administration in den kommenden Wochen und Monaten ergreifen wird.

Zu den wichtigsten Richtlinien des KI-Aktionsplans gehören:

Export amerikanischer KI: Das Handels- und Außenministerium wird mit der Industrie zusammenarbeiten, um sichere, umfassende KI-Exportpakete – einschließlich Hardware, Modellen, Software, Anwendungen und Standards – an Amerikas Freunde und Verbündete auf der ganzen Welt zu liefern. Förderung des schnellen Ausbaus von Rechenzentren: Beschleunigung und Modernisierung der Genehmigungsverfahren für Rechenzentren und Halbleiterfabriken sowie Schaffung neuer nationaler Initiativen zur Förderung stark nachgefragter Berufe wie Elektriker und Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechniker. Ermöglichung von Innovation und Akzeptanz: Beseitigung belastender Bundesvorschriften, die die Entwicklung und den Einsatz von KI behindern, und Einholung von Input aus dem privaten Sektor zu den zu beseitigenden Regeln. Wahrung der Redefreiheit in Grenzmodellen: Aktualisierung der Beschaffungsrichtlinien des Bundes, um sicherzustellen, dass die Regierung nur Verträge mit Entwicklern großer Grenzsprachenmodelle abschließt, die gewährleisten, dass ihre Systeme objektiv und frei von ideologischer Voreingenommenheit von oben sind.



„Der amerikanische KI-Aktionsplan zeigt einen entscheidenden Kurs auf, um die US-Dominanz im Bereich der künstlichen Intelligenz zu festigen. Präsident Trump hat KI als Eckpfeiler amerikanischer Innovation priorisiert und damit ein neues Zeitalter amerikanischer Führungsrolle in Wissenschaft, Technologie und globalem Einfluss eingeläutet. Dieser Plan bekräftigt die Bemühungen der Bundesregierung, unsere Innovationsfähigkeit zu steigern, modernste Infrastruktur aufzubauen und weltweit führend zu sein, um sicherzustellen, dass amerikanische Arbeitnehmer und Familien im KI-Zeitalter erfolgreich sind. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen“, sagte Michael Kratsios, Direktor des Büros für Wissenschafts- und Technologiepolitik des Weißen Hauses.

Künstliche Intelligenz ist eine revolutionäre Technologie mit dem Potenzial, die Weltwirtschaft zu transformieren und das Kräfteverhältnis in der Welt zu verändern. Um die führende Wirtschafts- und Militärmacht zu bleiben, müssen die USA das KI-Rennen gewinnen. Präsident Trump hat uns deshalb beauftragt, diesen Aktionsplan zu erstellen. Um das KI-Rennen zu gewinnen, müssen die USA bei Innovation, Infrastruktur und globalen Partnerschaften führend sein. Gleichzeitig müssen wir amerikanische Arbeitnehmer in den Mittelpunkt stellen und orwellsche KI-Anwendungen vermeiden. Dieser Aktionsplan bietet hierfür einen Fahrplan“, sagte KI- und Krypto-Zar David Sacks.

„Der Sieg im KI-Rennen ist nicht verhandelbar. Amerika muss weiterhin die dominierende Kraft in der künstlichen Intelligenz bleiben, um Wohlstand zu fördern und unsere wirtschaftliche und nationale Sicherheit zu schützen. Präsident Trump hat dies zu Beginn seiner Amtszeit erkannt und mit der Verabschiedung dieses KI-Aktionsplans entschieden gehandelt. Diese klaren politischen Ziele wecken Erwartungen an die Bundesregierung, um sicherzustellen, dass Amerika weltweit den technologischen Goldstandard setzt und die Welt weiterhin auf amerikanischer Technologie basiert“, sagte Außenminister und amtierender Nationaler Sicherheitsberater Marco Rubio.

Erfahren Sie mehr unter AI.Gov .

Quelle: https://www.whitehouse.gov/articles/2025/07/white-house-unveils-americas-ai-action-plan/

Beim Betrachten des genannten KI-Aktionsplans fiel mir Folgendes auf.

…

Entwickeln Sie ein Raster, das mit dem Tempo der KI-Innovation Schritt hält

Das US-Stromnetz ist eine der größten und komplexesten Anlagen der Welt. Auch es muss modernisiert werden, um Rechenzentren und andere energieintensive Industrien der Zukunft zu unterstützen. Das Stromnetz ist die Lebensader der modernen Wirtschaft und ein Eckpfeiler der nationalen Sicherheit. Es steht jedoch vor einer Reihe von Herausforderungen, die strategische Weitsicht und entschlossenes Handeln erfordern. Die steigende Nachfrage durch die Elektrifizierung und der technologische Fortschritt der KI erhöhen den Druck auf das Netz. Die Vereinigten Staaten müssen eine umfassende Strategie zur Verbesserung und zum Ausbau des Stromnetzes entwickeln, die nicht nur diesen Herausforderungen gerecht wird, sondern auch dessen anhaltende Stärke und Kapazität für zukünftiges Wachstum sicherstellt. Empfohlene politische Maßnahmen

ø Das bestehende Stromnetz so weit wie möglich stabilisieren. In dieser ersten Phase wird die Notwendigkeit berücksichtigt, bestehende Anlagen zu schützen und eine unterbrechungsfreie und kostengünstige Stromversorgung sicherzustellen. Die USA müssen die vorzeitige Stilllegung kritischer Stromerzeugungsanlagen verhindern und innovative Wege zur Nutzung vorhandener Kapazitäten erkunden, beispielsweise durch die Nutzung vorhandener Notstromquellen, um die Netzzuverlässigkeit bei Spitzenlast zu erhöhen. Ein Schlüsselelement dieser Stabilisierung ist die Sicherstellung, dass das gesamte Stromnetz den landesweiten Standards für ausreichende Ressourcen entspricht und im ganzen Land durchgehend ausreichende Stromerzeugungskapazitäten zur Verfügung stehen.

Optimieren Sie die vorhandenen Netzressourcen so weit wie möglich. Dazu gehören Strategien zur Verbesserung der Effizienz und Leistung des Übertragungssystems. Die USA müssen Lösungen wie fortschrittliche Netzmanagementtechnologien und die Modernisierung von Stromleitungen erforschen, um die Stromübertragungsmenge entlang bestehender Strecken zu erhöhen. Darüber hinaus sollten die USA neue und innovative Möglichkeiten für große Stromverbraucher erforschen, ihren Stromverbrauch während kritischer Netzzeiten zu steuern, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen und zusätzliche Leistung im System freizusetzen.

ø Priorisieren Sie die schnellstmögliche Vernetzung zuverlässiger, bedarfsgerechter Stromquellen und nutzen Sie neue, technologisch führende Energiequellen (z. B. verbesserte Geothermie, Kernspaltung und Kernfusion). Reformieren Sie die Strommärkte, um finanzielle Anreize mit dem Ziel der Netzstabilität in Einklang zu bringen und sicherzustellen, dass Investitionen in die Stromerzeugung den Bedürfnissen des Systems entsprechen.

ø Erstellen Sie einen strategischen Plan für die Navigation durch die komplexe Energielandschaft des 21. Jahrhunderts. Durch die Stabilisierung des heutigen Netzes, die Optimierung bestehender Netzressourcen und den Ausbau des Netzes für die Zukunft können die Vereinigten Staaten die Herausforderung meistern, das KI-Rennen zu gewinnen und gleichzeitig ein zuverlässiges und erschwingliches Stromnetz für alle Amerikaner bereitzustellen.

…

Mehr dazu: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/07/Americas-AI-Action-Plan.pdf

Wenn ich das richtig verstanden habe, wird jede künftige bundesstaatliche Genehmigung zur Energieversorgung danach beurteilt, ob sie die USA dem Ziel eines zuverlässigen, steuerbaren Stromnetzes näherbringt, das die Dominanz der USA im Bereich der künstlichen Intelligenz gewährleistet.

Natürlich können Anbieter erneuerbarer Energien versuchen, bei diesem Spiel mitzuspielen, indem sie dafür sorgen, dass sie Batterie-Backups für mehrere Tage mitinstallieren, um den Anspruch erheben zu können, bedarfsgerecht zu sein. Solange die Batteriepreise jedoch nicht erheblich sinken, ist es schwer vorstellbar, dass sich derartige Anstrengungen finanzierbar machen lassen.

https://wattsupwiththat.com/2025/07/24/how-the-trump-ai-action-plan-will-wreck-green-energy/