Das Kernkraftwerk befindet sich in der Nähe von Covert, Michigan (fünf Meilen südlich von South Haven, Michigan) in der NRC-Region III. Weitere Informationen finden Sie unter www.nrc.gov/reactors/power.html. Foto mit freundlicher Genehmigung von ©Entergy Nuclear.

Utility Dive, Robert Walton, Leitender Reporter, 25. Juli 2025

Die US-Atomaufsichtsbehörde (Atom Regulatory Commission) hat am Donnerstag mehrere Lizenzen und behördliche Genehmigungen erteilt, die für die Wiederaufnahme des Betriebs des 800-MW-Kernkraftwerks Palisades in Michigan im Laufe dieses Jahres erforderlich sind.

Palisades sei nun berechtigt, neuen Brennstoff zu erhalten und lizenzierte Reaktorbetreiber formell in den Schichtbetrieb zu überführen, erklärte Holtec International in einer Erklärung . Das Unternehmen leitet die Wiederinbetriebnahme des Kraftwerks.

„Die Genehmigung der NRC, Palisades wieder eine Betriebslizenz zu erteilen, stellt einen beispiellosen Meilenstein in der US-amerikanischen Kernenergie dar“, sagte Holtec- Präsident Kelly Trice. Palisades wäre das erste US-Kraftwerk, das nach der Stilllegung wieder ans Netz geht.

Die NRC wies darauf hin, dass noch mehrere Genehmigungsverfahren geprüft würden „und zusätzliche Anforderungen erfüllt werden müssten, bevor das Kraftwerk unter der ursprünglichen Betriebsgenehmigung, die am 24. März 2031 ausläuft, in Betrieb genommen werden könne.“

Die Atomaufsichtsbehörde gab außerdem bekannt, dass sie die Übertragung der Betriebsverantwortung für das Kraftwerk und sein unabhängiges Brennelementlager von Holtec Decommissioning International an Palisades Energy genehmigt hat. Außerdem wurde Holtecs Antrag auf Wiederherstellung verschiedener Dokumente und Programme, die vor der Abschaltung in Kraft waren, stattgegeben.

Im Mai kam die NRC zu dem Schluss, dass die Bemühungen von Holtec zur Wiederinbetriebnahme des Kraftwerks „ keine signifikanten Auswirkungen “ auf die menschliche Umwelt hätten, eine wichtige Erkenntnis bei den Bemühungen zur Wiederinbetriebnahme der Anlage.

Entergy, der ehemalige Eigentümer von Palisades, schloss das Kraftwerk im Mai 2022 und verkaufte es im darauffolgenden Monat an Holtec. Holtec unternahm die ersten öffentlichen Schritte zur Wiederinbetriebnahme des Kraftwerks Ende 2023. Da der Strombedarf zu steigen begann, haben die Eigentümer zweier anderer kürzlich stillgelegter US-Kernkraftwerke inzwischen Maßnahmen ergriffen, um diese wieder in Betrieb zu nehmen.

Constellation Energy, das auf einem 20-jährigen Stromabnahmevertrag mit Microsoft basiert, gab im September bekannt, dass es den unbeschädigten 835-MW-Reaktor in Three Mile Island – heute Crane Clean Energy Center genannt – bis 2028 wieder in Betrieb nehmen wird. Und NextEra Energy hat erste Schritte unternommen, um den 600-MW-Reaktor in seinem Kernkraftwerk Duane Arnold in Iowa, das 2020 stillgelegt wurde, wieder in Betrieb zu nehmen.

