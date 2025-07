Von Jo Nova

Einleitung

Martin Durkins neuestes Video enthüllt den heimlichen Aufstieg einer im Hintergrund bleibenden neuen herrschenden Klasse in der Gesellschaft.

In diesem Beitrag werden Entwicklungen in Britanien und USA beschrieben, die sich inzwischen auf viele westliche Länder ausgebreitet haben. Eine Direkte Demokratie nach Schweizer Vorbild ist dagegen konträr [Bürger haben das Recht, direkt über Gesetze und Verfassungsänderungen abzustimmen – Initiative und Referendum]. Allein bereits bei Fragen zu Energie und zum Klimawandel, bin ich unsicher, zu welchem politischen System Deutschland zu zählen ist. Bilden Sie sich bitte selbst eine Meinung.

– Der Übersetzer

Die Klasse ohne Namen

Die mächtigste Klasse der Gesellschaft blieb anonym, unsichtbar, namenlos und unbeachtet – und das ist der Schlüssel zu ihrem Erfolg. Würde diese herrschende Klasse erkannt, könnten die Massen die gemeinsamen Motivationen und Interessen ihrer Mitglieder diskutieren. Solange sie keinen Namen hat, kann sie sich als eigenständige, neutrale Partei tarnen, die sich für die „Gesellschaft“ einsetzt.

„Eine ganze soziale Klasse, deren Größe und Macht im letzten Jahrhundert stetig zugenommen hat – deren Existenz, Arbeitsplätze und Einkommen davon abhängen, den Rest von uns unseres Geldes und unserer Freiheit zu berauben.“

Wie sich herausstellte, war dieser Tarnmantel genau die Vorgehensweise der sowjetischen Bürokraten. Wir wissen das, weil, wie Martin Durkin erklärt, ein Mann namens Milovan Djilash ihn 1957 in seinem Buch „Die neue Klasse“ beschrieb. Sein Buch wurde aus Jugoslawien geschmuggelt und in den USA gedruckt. Es brachte ihm 15 Jahre Gefängnis ein – offensichtlich sprach er eine gefährliche Wahrheit aus.

Djilash war entsetzt über das sozialistische System, das er mit aufgebaut hatte. Ihm war klar geworden, dass es nicht den Sieg der Arbeiterklasse darstellte, sondern den einer neuen, unterdrückerischen, parasitären, bürokratischen Klasse. Und für diese neue Klasse, sagte er, sei es lebenswichtig, ihre eigene Existenz zu leugnen. Dies sei die größte Täuschung, die sie vollbringen müsse.

„Die Machtquelle dieser neuen Klasse war die öffentliche Verwaltung – ihre Macht, alle anderen zu regulieren und zu kontrollieren. Die neue Klasse befindet sich unvermeidlich im Krieg mit allem, was sie nicht verwaltet oder handhabt, und muss bewusst danach streben, es zu zerstören oder zu erobern.“

Gorilla-Science

Der New Deal in den 1930er Jahren führte zu einer explosionsartigen Zunahme an Behörden, Regulierungsbehörden und Planern. Verständlicherweise sind die Mitglieder dieser Klasse auch nur Menschen und lieben ihre Arbeit und ihre Reisen. So werden sie zu „bürokratischen Lösungen auf der Suche nach einem Problem“, um ihre eigene Macht zu stärken. Wahrhaftig, die Bürokratie expandiert, um einen möglichst großen Teil der Wirtschaft zu erfassen (und noch mehr).

Die Neue Klasse befindet sich im Krieg mit dem freien Individuum:

Die neue Klasse befindet sich per Definition im absoluten Krieg mit dem Laissez-faire-Kapitalismus des freien Marktes.

Für die neue Klasse stellen niedrigere Steuern und weniger Regulierung eine direkte Bedrohung ihres Lebensunterhalts dar.

Auch wenn die neue Klasse es nicht offen ausspricht, ist sie entschieden gegen die Idee des Privateigentums.

Es sollte Sache des Staates [… der Bürger meine ich, der Übersetzer] sein, also des von ihnen geführten Staates, zu bestimmen, wie viel von unserem Geld, unserem Einkommen und unseren Ersparnissen wir behalten dürfen.

Und so ist es für die neue Klasse eine Selbstverständlichkeit, dass der Kapitalismus grausam, unterdrückerisch, ineffizient und korrupt ist.

Martin Durkin weist darauf hin, dass sich der Staat als „demokratisch“ bezeichnet, um die schreckliche Wahrheit der autoritären Macht zu beschönigen. „Statt etwas ‚staatliche Kontrolle‘ zu nennen, nennt man es ‚demokratische Kontrolle‘.“ Das spiegelt wider, was Mike Benz über das US-Außenministerium und sein ‚gesamtgesellschaftliches Zensurkonzept‘ sagt. Wenn wir gegen eine staatliche Institution protestieren und uns beschweren, greifen wir die Demokratie selbst an, was den Ruf nach Zensur rechtfertigt. Es ist, als ob Demokratie die Institutionen eines demokratischen Landes bedeute und nicht die Macht der Wähler.

Ein Grund dafür, dass die Neue Klasse so gut verborgen geblieben ist, liegt darin, dass genau die Akademiker und Menschen, die die Klassen der Gesellschaft definieren, Teil der Neuen Klasse sind und es für sie keinen Vorteil bringt, als eine Klasse entlarvt zu werden, die sich selbst dient.

Und natürlich verbünden sich die Bürokraten in einer unheiligen Allianz mit den kriminellen Konzernen, die ebenfalls zur neuen Klasse gehören. Die großen Pharmakonzerne arbeiten mit den von ihnen gefangenen Regulatoren in einer symbiotischen, parasitären Beziehung zusammen.

Ich werde diese neue Klasse weiterhin „Blob“ nennen, da mir kein besserer, treffenderer Name einfällt. Aber wir brauchen einen Namen, denn wir können keinen nebulösen Feind bekämpfen. Eure Mission, falls ihr sie annehmen wollt, ist es, der Welt von der neuen herrschenden Klasse zu erzählen. Alles, was sie verbergen wollen, müssen wir aufdecken.

Mein Definitionsentwurf:

BLOB (Der) – Die parasitäre, unheilige Allianz aus Großkonzernen, Regierungen, Großbanken und ihren gesamten Fanclubs und Fangruppen. Gefährlicher Weise schließt sie auch die Aufsichtsorgane ein: die Geheimdienste und große Teile der Medien. Der Blob nimmt Geld von Bürgern, bezahlt andere Teile des Blobs (z. B. USAID, die UN, die BIZ, die Weltbank usw.), gibt vor, einer symbolischen Opfergruppe oder einem Umweltprojekt zu „helfen“ oder den Blob sogar zu überwachen oder zu prüfen, doch das Ergebnis nützt dem Blob mehr als den Opfern. Sie füllen ihre eigenen Taschen und vergrößern ihre Privilegien.

Zum Blob gehört auch eine besondere Kategorie „nützlicher Idioten“, die ihm naiv bei der Ausplünderung der westlichen Zivilisation helfen. Diese Menschen werden eher mit Status oder einem illusorischen Sinn für Zielstrebigkeit als mit Geld bezahlt. Sie sind sich möglicherweise nicht bewusst, dass sie Teil des eigennützigen Blobs sind und schaden damit langfristig nicht nur den Bäumen, Vögeln und Walen, die sie angeblich retten wollen, sondern auch ihrer eigenen Gesundheit, ihrem Wohlstand, ihrer nationalen Sicherheit und, schlimmer noch, der ihrer Kinder.

Aus der Liste der Abkürzungen und Begriffe der Site joannenova.com.au.

Der Gegenwind kommt. Jedes Wort, das dem Einzelnen Macht verleiht, wird vom Blob [Im deutschen oft auch als xy.. Krake bezeichnet] vereinnahmt, umbenannt, verzerrt und missbraucht, um es zu neutralisieren. Ich bin mir sicher, dass ABC es kürzlich erwähnt hat …

