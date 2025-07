Joe Bastardi

Jahrelang haben einige Personen vorgeschlagen, dass Menschen wie ich wegen „Leugnung“ des Klimawandels angeklagt werden sollten – eine eklatante Falschdarstellung. Mein Lebensunterhalt hängt davon ab, das Klima zu verstehen, und ich erkenne an, dass Veränderungen einem unausgewogenen System innewohnen, das ständig nach einem Gleichgewicht sucht, welches es von Natur aus nie erreichen kann. Wie üblich stellen diejenigen, die andere verleumden, die Ansichten der meisten Skeptiker falsch dar, die sich auf übermäßige Schuldzuweisungen und die Rolle der Menschheit im Vergleich zu einem mächtigen, majestätischen System konzentrieren, das schon immer die Kontrolle hatte. Einfach ausgedrückt, geht es in der Debatte nicht darum, ob sich das Klima ändert – es ändert sich, und niemand bestreitet das, auch wenn sie versuchen, das Gegenteil zu behaupten. Stattdessen geht es darum, ob der Mensch zum ersten Mal in der Geschichte das Klima durch CO₂ kontrolliert, und jeder, der dieses Narrativ in Frage stellt, sollte isoliert, dämonisiert und in wahrer Alinsky-Manier vernichtet werden, wobei einige sogar eine Inhaftierung vorschlagen.

Ich würde nie wollen, dass meine Gegner ins Gefängnis kommen, aber ich glaube, wenn Leute eine Agenda vorantreiben, die dem Wohlergehen unseres Landes schadet, verdienen ihre wahren Motive eine gründliche Prüfung.

Im April 2022 schrieb ich über die Einschüchterungstaktiken des so genannten Klimazaren John Kerry. Das war ungefähr zu der Zeit, als das COVID-Narrativ in vollem Gange war und man versuchte, Andersdenkende zum Schweigen zu bringen. Im April 2020 enthielt mein Buch The Weaponization of Weather in the Phony Climate War (Die Bewaffnung des Wetters im verlogenen Klimakrieg) zwei Kapitel, die Parallelen zwischen COVID und den Klimanarrativen aufzeigten.

Um den Vorwurf der Datenfälschung zu vermeiden, habe ich diese Zahlen mit Hilfe von KI ermittelt:

Im Jahr 2023 lagen die CO₂-Emissionen der USA bei etwa 3,37 Billionen Pfund. Mit 300 Milliarden Bäumen in den USA, von denen jeder jährlich 50 Pfund CO₂ entfernt (insgesamt 15 Billionen Pfund), sind die USA um fast 12 Billionen Pfund CO₂-negativ. Im Gegensatz dazu hat China mit 142,6 Milliarden Bäumen, die 7 Billionen Pfund CO₂ abbauen, im Jahr 2023 etwa 28 Billionen Pfund CO₂ emittiert und ist damit um 21 Billionen Pfund Kohlenstoff positiv. Warum also greifen die Menschen in unserem Land unsere fossile Brennstoffindustrie an, während sie China einen Freibrief erteilen? Das ist gleichbedeutend mit der Unterstützung unseres Gegners.

Dr. Arthur Viterito bringt es gut auf den Punkt:

„Die massiven CO₂-Emissionen Chinas halten seit Jahren an. Sie täuschen bei allem, bauen jede Woche ein neues Kohlekraftwerk und importieren weltweit das meiste Öl. Sie wissen, dass erneuerbare Energien unzuverlässig, teuer und ineffizient sind, dennoch exportieren sie Systeme für erneuerbare Energien in großen Mengen. China macht sich das „grüne Ethos“ des Westens zunutze, während es seine Wirtschaft mit billigen, zuverlässigen fossilen Brennstoffen aufbaut. Manche behaupten, China habe sich die grüne Bewegung zu eigen gemacht, um westliche Ressourcen zu erschöpfen und sich selbst zu bereichern. Die extreme Umweltpolitik Kaliforniens, die von chinesisch finanzierten Umweltinstituten an großen Universitäten beeinflusst wird, ist ein Beispiel dafür. Ein weiteres Beispiel ist das inzwischen aufgehobene Elektroauto-Mandat, das darauf ausgerichtet war, dass China Elektroautos in die westlichen Märkte drängt. Es ist tragisch, dass wir uns derartig haben manipulieren lassen.“

Warum fördern einige angesichts dieser Informationen in COVID-ähnlicher Weise eine Agenda, die unseren Gegnern hilft und uns schadet? Schockierenderweise haben die Bidens keine Konsequenzen zu spüren bekommen, obwohl sie von Geschäften mit chinesischen Energieunternehmen profitiert und diese gestärkt haben, während sie eine Politik umsetzten, die unsere Nation in den letzten vier Jahren gefesselt hat und zu einem Großteil unserer derzeitigen Misere beitrug. Ihre Politik in den Bereichen Einwanderung, COVID und Klima scheint darauf ausgerichtet zu sein, Amerika zu schwächen und sein Potenzial zu begrenzen. Sie geben einer Weltsicht des gemeinsamen Elends unter einer herrschenden Elite den Vorrang vor amerikanischem Exzeptionalismus, der leuchtenden Stadt auf dem Hügel und der Führung als Kraft des Guten. Wie andere von ihrer Sorte halten sie sich an die Fehler der Vergangenheit, um die Zerstörung der Zukunft zu rechtfertigen.

Ich teile die Sichtweise von Präsident Trump in Bezug auf China: Wenn ich China wäre, würde ich in ähnlicher Weise handeln, um die USA zu schwächen und mich selbst zu stärken. Das ist es, was die Klima-Kabale getan hat. Wenn ich für China spielen würde, würde ich dieselbe Agenda vorantreiben, die sie unserem Land immer noch aufzwingen. Sie werden nicht aufhören. Der Inflation Reduction Act, ein massives Subventionsprogramm, das Gelder von wohltätigen Zwecken abzweigt, wird als eine große Belastung für unser Land in Erinnerung bleiben. Und eine bessere Taktik zur Einschränkung des amerikanischen Exzeptionalismus hätte man nicht finden können, wenn sie von der KPCh selbst verfasst worden wäre.

Wir brauchen einen Senator wie Rand Paul, der die wahren Quellen und Motive hinter dieser Agenda untersucht. Selbst wenn Sie glauben, dass CO₂ der ultimative Klimaregler ist – was ich nicht tue -, warum sollten sich die USA einschränken und gleichzeitig China sich entfalten lassen, obwohl das Land für den größten Teil des CO₂-Überschusses der Menschheit verantwortlich ist? Die Absurdität dieser Überlegung stinkt zum Himmel, wenn man sich die folgende Grafik ansieht. Wenn Sie um CO₂ besorgt sind, warum sollten Sie dann Ihrem eigenen Land solche Dinge aufzwingen? Sie handeln im Auftrag eines ausländischen Gegners.

Solche Aktionen lassen auf Motive schließen, die nichts mit den erklärten Zielen zu tun haben – es sind einfach unverhohlene Lügen.

Damit muss Schluss sein – nicht mit der Wissenschaft, sondern mit der Prostitution der Wissenschaft durch Klimazuhälter, die unsere Nation für despotische Ideen versklaven und gleichzeitig zulassen, dass eine andere Nation über uns herfällt. Gibt es jemanden, der transparente Untersuchungen einleiten kann? Bedenken Sie dies: Wenn ein Baum jährlich 50 Pfund CO₂ einspart, warum unterstützen Sie dann Programme, die Bäume durch Windturbinen oder Solarzellen ersetzen? Und wenn man wie Bill Gates ein Hohepriester des COVID- und des Klima-Narrativs ist, warum lehnt man diese offensichtlichen Fakten ab?

Die Heuchelei dieser Leute ist grenzenlos, und ihre Agenda ist darauf ausgerichtet, unsere Lebensweise in den Ruin zu treiben. Das ist ihre wahre Absicht. Daher ist eine Verfolgung der Klimaproblematik sicherlich gerechtfertigt, wie sie Rand Paul im Rahmen von COVID betrieben hat, um die Klima-Kabale zur Rechenschaft zu ziehen. Ihre Handlungen, die es China ermöglichen, das zu tun, was sie tun, während sie die Fähigkeit unseres eigenen Landes, so großartig zu sein, wie es sein kann, zerstörerisch einschränken, erfordern dies.

[Hervorhebung vom Übersetzer]

Link: https://www.cfact.org/2025/07/05/it-is-time-to-hold-the-climate-cabal-accountable/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE