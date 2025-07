Charles Rotter

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie kommen in Ihr eigenes Wohnzimmer, um sich zu entspannen, und Ihr Ehepartner ist in voller Gefahrenkleidung gekleidet. Nicht etwa, weil Halloween ist oder die Schwiegereltern zu Besuch sind, sondern weil die Regierung sagt, Sie müssten „den Planeten retten“. Willkommen in der Welt der „grünen“ Wärmepumpen – ein glorreicher technologischer Sprung nach vorn, so wie New Coke ein glorreicher Sprung nach vorn bei den Limonaden war. Das Einzige, was fehlt, ist ein von der Regierung vorgeschriebener Aufkleber: „Jetzt mit Legionellen-Bonus!“

[Hervorhebung im Original]

Nein, im Ernst. Wenn Sie sich fragen, warum die Klimakommissare von Ihnen verlangen, dass Sie Ihren vertrauten Heizkessel ausrangieren und den neuesten Öko-Irrsinn einbauen, dann liegt das daran, dass nichts so sehr nach „Fortschritt“ klingt wie der Austausch einer nicht existierenden Krise gegen einen sehr realen, Lungenentzündung verursachenden Keim. Wie die Karikatur oben so treffend zusammenfasst, haben wir offenbar die „Zieh einfach deinen Raumanzug an, Schatz“-Phase der Klimapolitik erreicht.

Schauen wir mal auf die Anzeigetafel: Ihre Heizkostenabrechnung ist so hoch wie eh und je, Ihr Wasser ist jetzt ein Bakterienbad, aber – gute Nachrichten – die Klimapriester sagen, dass Sie Ihren Beitrag leisten. Alles, was es Sie gekostet hat, war Ihre Gesundheit, Ihr Komfort, Ihre Ersparnisse und das Recht, Ihr Haus zu heizen, ohne einen Spezialisten für Infektionskrankheiten zu konsultieren. Denken Sie einfach daran, den Experten zu danken.

Wenn Sie glauben, dass ich scherze, werfen Sie einen Blick auf „Heat Pumps and Hidden Legionella Health Risks“ (Wärmepumpen und versteckte Gesundheitsrisiken durch Legionellen), das sich wie eine Anleitung für staatlich verordnete Eigentore liest.

„Mit dem Vorstoß für kohlenstoffarmes Heizen nehmen auch die unbeabsichtigten gesundheitlichen Folgen zu. Wärmepumpen, insbesondere solche für die Warmwasserbereitung, arbeiten oft mit niedrigeren Temperaturen als herkömmliche Heizkessel. Dies schafft den perfekten Nährboden für Legionellen.“

Übersetzung: Diese glänzende, vom Steuerzahler subventionierte Wärmepumpe ist weniger der „Tesla der Heizung“ als vielmehr das „Tschernobyl der Warmwasserbereiter“. Anstelle von harmlosem, unsichtbarem CO₂ erhalten Sie eine sehr sichtbare, sehr tödliche Keimfabrik direkt unter Ihrem Dach. Alles dank Leuten, die nicht einmal einen Reifen wechseln könnten, geschweige denn Energiepolitik.

Aber halt, das ist noch nicht alles. Der „Effizienz“-Zauber der Wärmepumpen kommt daher, dass das Wasser nicht auf eine Temperatur erhitzt wird, die Bakterien abtötet. Sie wissen schon, so wie es die Menschheit seit einem Jahrhundert sicher macht. Dr. Alan Watson, ein Mikrobiologe mit der seltenen Gabe, das Offensichtliche zu erkennen, bringt es auf den Punkt:

„Bei herkömmlichen Gaskesseln wird das Warmwasser regelmäßig auf 60 °C oder mehr erhitzt, wodurch alle Bakterien abgetötet werden. Wärmepumpen speichern das Wasser aus Effizienzgründen häufig bei viel niedrigeren Temperaturen. Wenn dies nicht richtig gehandhabt wird, ist dies ein Lehrbuchszenario für die Ausbreitung von Legionellen.“

Übersetzung: Die „Experten“ haben Ihren alten Boiler durch ein Gerät ersetzt, das das Wasser auf genau die richtige Temperatur bringt, damit Keime gedeihen können. Aber keine Sorge, Sie können den Planeten retten – atmen Sie nur nicht in der Nähe Ihrer Dusche.

Und wenn alles in die Luft fliegt, haben die politischen Genies natürlich einen Plan: Lassen Sie Ihre Wärmepumpe heiß genug laufen, um Bakterien abzutöten, aber nur ab und zu, damit Sie immer noch behaupten können, sie sei „effizient“. In dem Artikel heißt es:

„Die Hersteller empfehlen einen wöchentlichen oder sogar täglichen Heizzyklus auf 60 °C, um das Legionellenrisiko zu minimieren. Dieser Ansatz untergräbt jedoch die Energieeinsparungen, die den Umstieg auf Wärmepumpen eigentlich rechtfertigen sollten.“

Das kann man sich nicht ausdenken, selbst wenn man es versucht. Das ist so, als würde man ein Auto verkaufen, das nur funktioniert, wenn man es überallhin schiebt, und Ihnen dann einen Autoaufkleber mit der Aufschrift „Ich rette den Planeten“ in die Hand drücken.

In der Zwischenzeit hat sich Ihre Heizungsrechnung nicht verändert. Wie der dem Untergang geweihte Ehemann in der Karikatur bemerkt: „Die Rechnung ist genauso hoch wie vorher.“

„Viele Hausbesitzer berichten, dass ihre Energierechnungen nach der Umstellung auf Wärmepumpen nur geringfügig gesunken sind, insbesondere in älteren, weniger gut isolierten Gebäuden. In der Zwischenzeit bleiben die Risiken durch zu geringe Wassertemperaturen bestehen“.

Mit anderen Worten: Sie zahlen für das Privileg, Versuchskaninchen in einem Regierungsexperiment zu sein – einem Experiment, das von Leuten durchgeführt wird, die tatsächliche Wissenschaft als optional betrachten, wenn sie mit dem neuesten Netto-Null-Edikt in Konflikt steht. Und das alles, damit die Klimakirche sagen kann, dass Sie „Ihren Beitrag leisten“.

Die eigentliche Komik liegt hier nicht in der Karikatur, sondern in der Tatsache, dass die gleichen zentralen Planer, die behaupten, uns vor dem sicheren Untergang zu bewahren, so kolossal inkompetent sind, dass sie Killerkeime in unsere Häuser einschleppen. Absichtlich. Wenn Mikrobiologen auf das eklatante Problem hinweisen, ist die Reaktion klassisch: Die Wissenschaftler werden ignoriert, die Politik wird fortgesetzt und die Öffentlichkeit wird beschuldigt, „der Wissenschaft nicht zu vertrauen“.

Wenn Sie die Grüne Revolution auf den Punkt bringen wollen, hier ist sie:

– Zerstöre das Zuverlässige.

– Beauftragen Sie das Unerprobte.

– Ignorieren Sie die Konsequenzen.

– Beschuldigen Sie jeden, der auf das Offensichtliche hinweist, der Ketzerei.

Also los, installieren Sie die Wärmepumpe. Ziehen Sie Ihren Gefahrenstoffanzug an. Schicken Sie einen Dankesbrief an Ihren örtlichen Klimazar. Schließlich ist nichts so fortschrittlich, wie mehr für das Duschen in waffenfähigem Badewasser zu bezahlen. Der Planet wird es vielleicht nicht merken, aber Ihr Immunsystem schon.

Link: https://wattsupwiththat.com/2025/07/12/planet-saved-family-hospitalized-a-heat-pump-love-story/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE