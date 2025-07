Während die USA unter Präsident Trump den massiven und zerstörerischen Einfluss der Klimareligion Stück für Stück zuleibe rückt, übt sich die EU mit immer weiteren Gesetzen, Verordnungen und Regularien genau dies umzusetzen. Beinah täglich wechseln 100te von Millionen Euro den Besitzer, von den Steuerzahlern zu einer verschwindet geringen Anzahl von Klimamilliardären. In Summe sind das 3 Billionen pro Jahr. Das ist das Einzige, was für sie und die sie unterstützende Politik zählt.

Björn Lomborg hat diese Perversion von Politik in Zahlen gefasst-

EU Net-zero by 2050: Cost: €100+ trillion Benefit: no measurable difference in a generation and trivial 0.08°C in 2100 EU must reconsider its priorities UN climate model: https://magicc.org Cost: https://worldscientific.com/doi/10.1142/S201000782340002X

Und wenn man dann noch weiß – und das sollten auch chronisch Klimabewegte wissen- dass allein bswp. im Sommer, sich die Temperatur zwischen Nacht und Tag um 15 bis 30 ° unterscheidet, und die „Berechnungen“ der Klimamodelle maximal 8 hundertstel Grad in 75 Jahren (bis zum Jahr 2100) brächten, dafür aber 100ter von Billonen Euro kosten, kann man wirklich niemandem empfehlen dieser ebenso bösartigen wie dummen Politik zu folgen.