In den Talkshows der öffentlich-rechtlichen Sender Österreichs, Deutschlands und der Schweiz werden bestimmte Themen meist nach dem Prinzip „5 Stühle, eine Meinung“ besprochen. Heißt: Moderatoren plus progressive Gäste bestätigen sich gegenseitig ihre politischen Ansichten. Ab und zu darf noch einmal einer von der CSU oder AfD als Prügelknabe mit in die Runde – und wird von den anderen vereint zusammengebrüllt.

Im privaten Fernsehsender ServusTV läuft das noch anders: In der Talkshow „Talk im Hangar 7“ mit Moderator Michael Fleischhacker waren die Diskutanten deutlich ausgeglichener – und die harte Klima-Linie wurde nur von der bayerischen Aktivistin Anja Windl vertreten, die in Österreich studiert.

Konfrontiert mit einer Batterie kritischer Argumente wurde Windl zunehmend lauter und aggressiver und verließ dann empört vorzeitig die Sendung.

Ein perfektes Beispiel für Selbstentlarvung – die Kritiker sind hart in der Sache, bleiben aber höflich im Ton. Aktivistin Windl hingegen ist pampig, überheblich, beleidigend und schreit. Sehen Sie hier das Video!