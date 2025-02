Von Jo Nova

„DOGE kann nicht gestoppt werden, weil es ein sehr technisches Team ist.“

Einleitung: „Ich bin überzeugt, dass auch unsere Leser auf Eike erfahren sollten, was derzeit alles an Verschwendung und gar Betrug in USA aufgedeckt wird.“ Der Übersetzer. Hier eine gekürzte Zusammenfassung aus den Berichten zum Thema von JoNova und dem Daily Caller.

… Joe Lonsdale, ein Risikokapitalgeber aus der Technologiebranche, der seine Millionen mit dem Verkauf von Software an das Verteidigungsministerium verdient hat, erklärt, warum Elon Musk und sein technisches Fachwissen dieses Mal alles verändern. Ihm zufolge hatte Reagan nicht die technische Hilfe, als er versuchte, Antworten von der Bürokratie zu bekommen. Sie stellten zwar Fragen, aber „es gibt so viele Möglichkeiten, diese Dinge zu verschleiern und zu blockieren.“ Wie Lonsdale es beschreibt: „– das hat noch nie ein Präsident getan. Noch nie hatte ein Präsident technische Leute um sich.“

Präsident Donald Trump hat Leland Dudek, einen Experten für Betrugserkennung zum kommissarischen Leiter der Social Security Administration (SSA) ernannt, nachdem die amtierende Kommissarin Michelle King zurücktrat, sie hatte sich geweigert, mit dem Doge Team zusammen zu arbeiten.

Lalonde: Elon hat Root-Zugriff erhalten

Sie haben sich die Systeme angesehen … und Dinge gefunden wie „Oh mein Gott“, … Es ist also sehr transparent … sie haben die Zahlungen tatsächlich gesehen, … die Zahlungen gingen an verrückte Sch…kerle. Es gab Zahlungen an Leute mit derselben Sozialversicherungsnummer, Zahlungen an Leute ohne Sozialversicherungsnummer … an das Internews-Netzwerk, das Medien auf der ganzen Welt darin schult, einen bestimmten Standpunkt einzunehmen – es ist ein sehr linker Standpunkt. Es gibt Zahlungen an Demonstranten …

Elon Musk twittert das Alter der Sozialhilfeempfänger in den USA. Die einfachste aller Prüfungen, die banalste aller Gegenkontrollen: Es gibt etwa vier Millionen Menschen, die 150 Jahre alt sind, und zwei Menschen, die noch immer Sozialleistungen beziehen, obwohl sie schon vor der Verfassung existierten.

Und die Angriffe wegen des Auffindens massiver Verschwendung reißen nicht ab: US-Senator John Fetterman attackierte Musk wegen des Durchwühlens unserer persönlichen Sch…e , und Elon antwortete: „Bruder , wenn ich in zufälliger persönlicher Sch…e wühlen wollte, hätte ich das bei PAYPAL tun können. Hallo??? “

Und wo sind die Medien? Abgesehen von einigen wenigen berichten die meisten über die juristischen Fehden, die Trump und Musk blockieren sollen.

Es kommt zur größten Enthüllung staatlicher Betrügereien, Verschwendung und Korruption in der Geschichte …

https://joannenova.com.au/2025/02/the-blob-out-flanked-by-hi-tech-science-nerds/

https://dailycaller.com/2025/02/18/michelle-king-social-security-acting-commissioner-quits/