Pierre Gosselin

2025 wird in Deutschland ein Jahr mit mehr Energieinflation und dem Verlust der Meinungsfreiheit.

Ab heute [1. Januar] wird die CO₂-Abgabe in Deutschland von 45 Euro pro Tonne auf 55 Euro steigen, was die Inflation und den sozialen Unmut weiter anheizen wird.

Schon jetzt gehören die deutschen Strompreise zu den höchsten der Welt und zu den teuersten in Europa:

Deutschland geht gegen Andersdenkende und Meinungsfreiheit vor

Doch 2025 wird kein einfaches Jahr für Andersdenkende und Regierungskritiker, da dies in Deutschland dank kürzlich verabschiedeter Gesetze und Vorschriften zur Unterdrückung der freien Meinungsäußerung zunehmend kriminalisiert wird.

Der ehemalige Chef des Bundesverfassungsschutzes Thomas Haldenwang (CDU), hat im Februar bei der Vorstellung von Maßnahmen zur Bekämpfung des Rechtsextremismus vorgeschlagen, dass das Denken und Sprechen der Menschen überwacht und zur Sache des Staates gemacht werden muss: „Es geht auch um die Verschiebung von verbalen und mentalen Grenzen. Wir müssen aufpassen, dass sich Denk- und Sprachmuster nicht in unserer Sprache festsetzen.“

Kurzum: Die deutsche Regierung will die Gedanken der Menschen regulieren.

Spott über den Staat jetzt verboten

Haldenwangs Chefin, Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), will lautstarke konservative Demonstranten mit organisierter Kriminalität gleichsetzen: „Wer den Staat verhöhnt, muss sich mit einem starken Staat auseinandersetzen“, sagte sie.

Selbst legale Sprache wird verdächtig

„Wir wollen der Tatsache Rechnung tragen, dass Hass im Internet auch unterhalb der Schwelle der Strafbarkeit stattfindet“, sagte Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) bei ihrer Pressekonferenz am 13. Februar zum Thema ‚Hass im Internet‘. “Viele Feinde der Demokratie wissen genau, was auf Social-Media-Plattformen unter die Meinungsfreiheit fällt.“

Mit „Feinden der Demokratie“ sind hier oppositionelle Kräfte gemeint, auch wenn sie demokratisch gewählt sind.

Unerwünschte Wahlergebnisse können für ungültig erklärt werden!

Als Reaktion auf die Äußerungen von Elon Musk zugunsten der Konservativen hat der deutsche Bundespräsident Frank Walter Steinmeier angedeutet, dass er die Ergebnisse der bevorstehenden Bundestagswahl am 23. Februar für ungültig erklären würde, wenn ihm das Ergebnis nicht gefällt.

In Deutschland heißt es also: „Pass auf, was du sagst“, und wenn den Altparteien das Wahlergebnis nicht gefällt, dann können sie es auch gleich annullieren. Deutschland rutscht schnell zurück in dunklere Zeiten.

Ein frohes neues Jahr für alle anderen!

Link: https://notrickszone.com/2025/01/01/2025-looks-bleak-for-germany-energy-the-most-expensive-in-europe-growing-speech-tyranny/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE

Anmerkung des Übersetzers: Dieser Beitrag ist auch von WUWT übernommen worden. Da dies der weltweit am meisten gelesene Klima-realistische Blog ist, weiß nun die ganze Welt, was hierzulande wirklich los ist. So sehr ich das begrüße, umso peinlicher für uns als Deutsche finde ich es auch. Ein grundlegender Politikwechsel ist absolut überfällig – aber wo gibt es ihn?