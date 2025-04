Ein Artikel auf X von Tom Nelson

Der Klimaschwindel implodiert gerade. Natürlich gibt es immer noch eine Menge verbleibender Bereiche des Klimakultes, aber die gesamte Bewegung bröckelt.

Es handelt sich um den größten wissenschaftlichen Betrug in der Geschichte der Menschheit, und es wird noch eine ganze Weile dauern, bis er ganz stirbt, aber täuschen Sie sich nicht: Er IST am Sterben.

Hier finden Sie, in keiner bestimmten Reihenfolge, einige aktuelle Informationen über die Implosion des Klimaschwindels. Bitte scrollen Sie weiter.

„Riesig: Eine mächtige Klima-Allianz des Weltwirtschaftsforums, großer Unternehmen, der UN und Banken ist am Ende“. „Bill Gates gibt das Thema Klimawandel auf … Breakthrough Energy, ein Joint Venture zwischen Bill Gates und einer Handvoll anderer Milliardäre…baut einen Großteil seines politischen Personals ab.“ NASA GISS Finanzierung „beendet“? „Neuer NASA-Chef will Klimaalarmabteilung abwickeln“. Wunderbare klare Worte vom US-EPA-Administrator Lee Zeldin: „Wir treiben einen Dolch durch das Herz der Klimawandel-Religion“. Wunderbare klare Worte auch von US-Energieminister Chris Wright: „𝑁𝑒𝑡 𝑧𝑒𝑟𝑜 𝑏𝑦 2050 𝑖𝑠 𝑗𝑢𝑠𝑡 𝑛𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒“; er deutet an, dass der Klimawandel-Alarmismus „eine Quasi-Sektenreligion“ ist. Die Tories haben Net Zero bis 2050 verworfen. Bemerkenswerterweise hat Just Stop Oil gerade „das Ende der Suppe auf Van Goghs, der Maisstärke auf Stonehenge und des langsamen Marschierens auf den Straßen“ angekündigt. Shellenberger/Pielke Jr: „Der Klimawandel wird aus dem Blickfeld verschwinden, so wie es bzgl. der Überbevölkerung der Fall war… Das Ausbleiben von Protesten gegen Trumps Maßnahmen im Energiebereich zeigt, wie wenig sich irgendjemand wirklich für die globale Erwärmung interessiert“. Einer der am längsten laufenden Klimafälle vor Gericht, nämlich Juliana gegen die Vereinigten Staaten, wurde gerade vom Obersten Gerichtshof abgewiesen. Ein Klima-Startup, das sich mit einer Reihe prominenter Unterstützer brüstete und Emissionsgutschriften für Meta, Microsoft und andere große Unternehmen vermittelte, hat gerade Konkurs angemeldet. Blackrock-Chef Larry Fink erwähnte das Thema „Klima“ in seinem Brief an die CEOs im Jahr 2020 insgesamt 29 Mal, in seinem Brief im Jahr 2025 dann NULL Mal! Michael Mann verliert jetzt vor Gericht gegen Mark Steyn. SEC stimmt für die Beendigung der Verteidigung der Regeln zur Offenlegung des Klimas. Die neue Direktorin von National Intelligence Tulsi Gabbard hat den „Klimawandel“ nicht ein einziges Mal als nationale Sicherheitsbedrohung erwähnt. Die alarmistische International Energy Agency hat sich gerade daran erinnert, dass wir Kohlenwasserstoff-Brennstoffe brauchen. Greenpeace wurde gerade mit einem Urteil in Höhe von 667 Millionen Dollar belegt. Großbritanniens Banken distanzieren sich still und leise von Net Zero-Verpflichtungen. Die Klimaschützerin Sabine Hossenfelder beklagt, dass „alle ihre Klimaziele aufgeben… die globalen Unternehmen haben es satt, so zu tun, als ob sie sich für Kohlenstoff-Neutralität interessieren“. New Jerseys umfangreiche Klage, in der die Ölindustrie beschuldigt wird, den Klimawandel zu verursachen, wurde vorläufig abgewiesen. Google behauptet nicht länger, klimaneutral zu sein. Die Linke „ging von der Forderung nach EV- Vorschriften zur Verbrennung eben dieser EV’s in einem Wimpernschlag von Kultur“. Indonesien stellt nach dem Ausstieg von Donald Trump das Pariser Klimaabkommen in Frage. Auch australische Pensionsfonds ziehen sich von Klimazusagen zurück. Davos-Sprecher nennt ausdrücklich *Klima* als erstes Thema, das „einfach allmählich an den Rand gedrängt wird“! EU prüft schwächeres Klimaziel für 2040. Bloomberg: „Jahrelange Klimabemühungen in wenigen Tagen zunichte gemacht“. Nach vielen Episoden, die sich über Klimarealisten lustig machten, wurde der Podcast „The Climate Denier’s Playbook“ im Oktober 2024 ohne Erklärung abgeschaltet. Angesichts des zunehmenden Drucks sind viele Wissenschaftler, die sich für die Erwärmung einsetzen, aus X geflohen, wie zum Beispiel Gavin Schmidt von der NASA. In den letzten Monaten haben viele Unternehmen ihre Klimaziele aufgegeben. Air New Zealand ist ein Beispiel dafür. Greta Thunbergs letzter X-„Schulstreik“-Post datiert vom Oktober 2024. Dieser Social-Media-Feed von Fridays for Future wurde seit fast drei Jahren nicht mehr aktualisiert. Letztes Jahr warf Climate Nexus, eine warmistische Organisation, die über ein Jahrzehnt lang Klimahysterie verbreitete und Dutzende von Mitarbeitern hatte, plötzlich das Handtuch. Vor etwas mehr als einem Jahr stellte die Seite Daily Kos ClimateDenierRoundup, die jahrelang unablässig Klimaschwindel-Propaganda verbreitete (2.200 Beiträge!), ihre Beiträge abrupt ein. Joe Rogan mit seinem riesigen Publikum war 2018 ein echter Alarmist, spottet jetzt aber routinemäßig über den Klimaschwindel.

Wir haben einen *langen* Weg zurückgelegt, seit sich Nancy Pelosi und Newt Gingrich 2008 zusammengesetzt haben, um Al Gores Klimaschwindel zu unterstützen!

Nachdem in den letzten Jahren so viele massive, öffentlichkeitswirksame COVID-Lügen aufgedeckt wurden, fragen sich viele Menschen: „Worüber lügen sie noch?“, und die Antwort lautet: „über so ziemlich alles“.

Die Eliten versuchten den Großen Reset, aber sie bekamen ein Großes Erwachen.

Link: https://wattsupwiththat.com/2025/04/10/over-30-items-here-evidence-that-the-climate-scam-is-collapsing/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE

Kommentar des Übersetzers zu diesem Beitrag: Schon vor mehreren Jahren war auf einer EIKE-Tagung von Lord Monckton zu hören, dass er den Klima-Schwindel am Ende sieht, aus allen möglichen Gründen. Ich sehe das bisher nicht. Klar ist, dass der Schwindel irgendwann wirklich stirbt, wie eingangs erwähnt, vielleicht ist das ja schon im Gange. Aber: Solange all das keinen Eingang in die MSM findet, ist noch gar nichts zu Ende! Und bzgl. dieser MSM findet sich in der Auflistung nichts! Im Gegenteil, gerade wurde die Meldung der Polit-Propaganda-Bande „Copernicus“ etwas über „den wärmsten März aller Zeiten“ in den MSM hinaus posaunt.