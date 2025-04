Wie die Titel-Grafik zeigt, ist die globalen Mitteltemperatur im März gegenüber dem Vormonat leicht angestiegen. Die Abweichung vom langjährigen Mittel der Satellitenmessungen beträgt nun 0,58 Grad Celsius. Es ist zu erwarten, dass die Temperaturen im Verlaufe des Jahres weiter zurückgehen. Im Pazifik herrschen zur Zeit neutrale Bedingungen vor. Die amerikanische Ozeanografiebehörde NOAA sieht aber eine Abkühlung und eine erneute La Niña-Phase bis August diesen Jahres voraus.

Welchen Politikwechsel hinsichtlich der Energie-und Klimapolitik bringt die Koalitionsvereinbarung ?

Keinen. In der Koalitionsvereinbarung finden sich im Wesentlichen die Formulierungen des Sondierungspapiers, die ich im letzten newsletter eingehend dargestellt und kritisiert habe. Es gilt in der Energiepolitik das Motto des „Weiter so“ oder „Ampel in Schwarz“. Hatte man noch nach den Arbeitsgruppenpapieren die Hoffnung, das sich wenigstens in Sachen Kernenergie die CDU/CSU durchsetzen könnte, so gibt es nun eine Fehlanzeige : das Wort Kernenergie taucht im Koalitionspapier an keiner Stelle mehr auf. In der Arbeitsgruppe war noch als CDU/CSU Position, zwar wachsweich, aber immerhin, zu lesen :

Das ist jetzt eine Nullstelle. Die CDU ist eingeknickt.

Als einzige neue relevante Änderung im Klimateil gegenüber dem Positionspapier ist eine Einfügung zu erwähnen, wonach bei der Erreichung der Klimaneutralität Senken von CO2 berücksichtigt werden sollen. Daher werde ich mich weiter unten mit der Frage „Was ist Klimaneutralität?“ befassen. Zunächst aber : „Wer macht eigentlich ausser Deutschland und Europa noch mit bei der Klimaneutralität?“

Welche Länder machen bei Klimaneutralität oder Netto-Null CO2 in 2045 mit ?

Oft genug habe ich darauf hingewiesen, dass eine Nullemission bis 2045 in Deutschland die CO2-Emissionen nicht verändern wird. Ganz im Gegenteil : werden die Produkte, die in Deutschland hergestellt, in anderen Ländern, wie bspw. in China hergestellt, wird die globale CO2-Bilanz deutlich verschlechtert. China produziert seine Güter mit einem vierfachen CO2 – Fussabdruck wie Deutschland. Deutschland – mit enem 1,5 % Anteil an der CO2-Bilanz der Welt – geht diesen Weg in einer Zeit, in der die USA (13 % der CO2- Emission der Welt) aus dem Pariser Abkommen austreten, ebenso wie Argentinien, China (32 %) bis 2030 die CO2-Emission weiter wachsen lassen will, Russland (8 %) und die Ölförderländer sich an der CO2 – Reduktion nicht beteiligen. Zusammen machen diese Länder 60 % der CO2-Emissionen aus.

Addiert man die Entwicklungsländer, die nach dem Pariser Abkommen von einer Reduktion vorerst ausgenommen sind, sprechen wir von 90 % der Welt, die vorerst nichts machen müssen oder nichts tun. Das Pariser Abkommen führt hierzu aus : „die Entwicklungsländer … werden ermutigt, mit der Zeit angesichts der unterschiedlichen nationalen Gegebenheiten auf gesamtwirtschaftliche Emissionsreduktions- oder -begrenzungsziele überzugehen.“ China und viele Ölförderländer sind nach den Regeln der UNO Entwicklungsländer.