Wenn es so aussieht wie ein trojanisches Pferd, so riecht wie ein trojanisches Pferd und funktioniert wie ein Trojanisches Pferd – dann wird es auch eines sein, dass alle Erwachsenen zur Verwendung einer digitalen ID zwingt.

Unglaublich, wir haben nur einen Tag Zeit, Vorschläge zu diesem großen, weltweit ersten Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige einzureichen. Man spürt die Panik. Es ist, als würde unserem Premierminister die Zeit davonlaufen, um vor Donald Trumps Amtseinführung komplexe Gesetze durchzupeitschen. Vielleicht hofft er, dass Elon Musk abgelenkt ist?

Die gute Nachricht ist, dass das australische Desinformationsgesetz anscheinend tot ist. Herzlichen Glückwunsch! Die schlechte Nachricht ist, dass das Internet-ID-Gesetz (das vorgibt, unter 16-Jährigen die Nutzung sozialer Medien zu verbieten) von beiden großen Parteien unterstützt wird, obwohl es extrem ehrgeizig, vage, gefährlich und das erste seiner Art auf der Welt ist. Die Regierung kann keine Fragen dazu beantworten, wie dies gehandhabt werden soll. Stattdessen sagen die Leute, die alles vermasselt haben: „Vertrauen Sie uns, wir werden die Details später ausarbeiten.

IT’S NOTHING BUT A TROJAN HORSE A few hours ago, Labor introduced the ‘Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Bill 2024’ into Parliament. And rather than the Bill set out how X (and the other platforms will police if Australians are 16 or over before they log on -… pic.twitter.com/j1nmUHFEqj — Craig Kelly (@craigkellyXXX) November 21, 2024

Der Bundesabgeordnete Craig Kelly – der dauerhaft von Facebook verbannt wurde und für die Online-Verbreitung „schwerwiegend irreführender“ Informationen über Covid-19-Impfstoffe kritisiert wird – wurde in einen parlamentarischen Ausschuss berufen, der sich mit sozialen Medien und Online-Sicherheit befasst.

Die Ernennung hat bei den anderen Ausschussmitgliedern für Verwunderung gesorgt, nachdem der frühere Liberale und heutige Abgeordnete der Palmer United Party im April dieses Jahres von Facebook und Instagram verbannt worden war, weil er in seinen Beiträgen für Hydroxychloroquin und Ivermectin geworben und die Wirksamkeit von Masken in Frage gestellt hatte.

THEY LIED ABOUT EVERYTHING 🤥They lied about the origins of Covid

🤥They lied about covid death statistics

🤥They lied that there was no treatment (go home and if you turn blue then go to hospital)

🤥They lied about the ventilators & Remdesivir

🤥They lied that the hospitals… pic.twitter.com/OFkPoobDEX — Craig Kelly (@craigkellyXXX) July 28, 2023

Die Gesetze sollen angeblich nächste Woche verabschiedet werden, aber dann soll es eine 12-monatige „Konsultation“ geben, um zu klären, was genau verboten werden soll. Seit wann verabschieden wir Gesetze und „Beraten“ sie später?

Jeder weiß, dass dies nur ein Vorwand ist, um Erwachsene dazu zu bringen, Reisepässe, Führerscheine oder Gesichtserkennungssysteme hochzuladen oder irgendeine neue Form von behördlichen ID-Token zu verwenden, um X oder eine der anderen Social-Media-Plattformen nutzen zu können.

Australien bringt bahnbrechenden Gesetzentwurf auf den Weg, um soziale Medien für Kinder unter 16 Jahren zu verbieten

Von Renju Jose, 21. November 2024, Reuters

Australien plant, ein System zur Altersüberprüfung zu testen, das biometrische Daten oder einen amtlichen Ausweis enthalten könnte, um eine Altersgrenze für die Nutzung sozialer Medien durchzusetzen. Dies sind die strengsten Kontrollen, die bisher in einem Land eingeführt wurden. [Dies geschieht mit dem britischen Konsortium Age Check Certification Scheme und wird vermutlich auch in Großbritannien eingeführt.]

Die Vorschläge stellen die höchste Altersgrenze dar, die je in einem Land festgelegt wurde, und es gibt keine Ausnahmeregelung für die elterliche Zustimmung und keine Ausnahmeregelung für bereits bestehende Konten [Accounts]

Andere Länder verlangen keinen Ausweis und behandeln die Eltern so, als wären sie intelligent genug, um das selbst zu handhaben:

Frankreich hatte im vergangenen Jahr ein Verbot sozialer Medien für unter 15-Jährige vorgeschlagen, doch mit der Zustimmung der Eltern konnten die Nutzer das Verbot umgehen. In den USA ist es seit Jahrzehnten so, dass Technologieunternehmen die Zustimmung der Eltern einholen müssen, um auf die Daten von Kindern unter 13 Jahren zuzugreifen.

Wie Theo auf X uns wissen lässt:

Lustig, ich habe über die sozialen Medien erfahren, dass ich weniger als 24 Stunden Zeit hatte, um eine Einreichung vorzunehmen.

Die Regierung möchte Ihre Kinder für Sie erziehen. Die Regierung sagt, sie helfe den Eltern, aber Eltern können bereits soziale Medien oder Smartphones verbieten oder Apps herunterladen, die ihnen helfen, das Verhalten ihrer Kinder einzuschränken oder zu überwachen. Diese Gesetzgebung behandelt australische Eltern, als wären sie selbst Kinder. Sie wird den Eltern die Wahlmöglichkeiten nehmen.

Und was ist mit den Kindern im australischen Outback, die weit weg von ihren Freunden leben? Schade, wenn sie Selbstmordgedanken haben, weil die Regierung ihnen bald ihr Konto und ihre Online-Freunde sperren wird. Wenn die Bauern doch nur klug genug wären, um auf ihre eigenen Kinder aufzupassen, oder?

Was bedeutet „Soziale Medien“? Was auch immer die Regierung will …

Dank der Engel im Parlament werden die Schüler zwar weiterhin staatlich finanzierte Propaganda in der Schule, in den Mainstream-Nachrichten und Google Classroom sehen können , aber es wird ihnen nicht erlaubt sein, auf X, Instagram, TikTok, Linked In, Facebook oder YouTube nach anderen Ansichten zu suchen. [Ausgenommen davon sollen offenbar Kinderversionen ohne Newsfeed, wie etwa YouTube Kids, und „Messaging-Dienste“ wie WhatsApp und Facebook Messenger sein, oder vielleicht „SnapChat“ – laut ABC ]. Aber das ist der Punkt. Google ist ein politischer Player, genauso wie X, aber einer von beiden ist verboten, der andere wird unterstützt. Die Konservativen sind Narren, wenn sie darauf hereinfallen.

Die Definition von „sozialen Medien“ ist so weit gefasst, dass jede Plattform, die Benutzerinteraktionen (z. B. Kommentare) zulässt, potenziell unter dieses Verbot fallen könnte. (Bedeutet das auch Blogs wie dieses?) Die Verantwortung dafür, sicherzustellen, dass alle Kommentatoren über 16 Jahre alt sind, würde bei der Plattform liegen. Niemand scheint erklären zu können, wie das in einem globalen Internet funktioniert. Was ist, wenn Australier VPNs verwenden (dann werden sie diese auch verbieten) und was ist, wenn beispielsweise amerikanische Kinder eine australische Website wirklich lesen und Fragen stellen möchten? Die Strafen betragen bis zu 50 Millionen Dollar oder Gefängnis.

Besonders für kleine Blogger und Websites könnte die Einhaltung dieser Vorschriften eine große Belastung oder Belastung darstellen. Dies könnte vor allem für kleine Blogger und Websites eine große Belastung darstellen, die es zu erfüllen gilt. Ganz zu schweigen davon, dass die Leser sich vielleicht nicht äußern wollen, wenn sie wissen, dass ihr Kommentar verfolgt wird oder ihre Daten gehackt werden könnten. Das wäre der gewünschte Dämpfer für die Sache.

Die Liberale Partei (angeblich konservativ) unterstützt dieses Gesetz. Seltsamerweise.

Das ist der Beginn Ihres Social Credit Scores

Unter dem Vorwand, Kinder vor Mobbing auf Facebook zu schützen, laufen wir Gefahr, ihnen eine totalitäre Dystopie zu bescheren.

Die Ausweispflicht erschwert den Widerspruch ungemein, und das ist der springende Punkt.

Haben Sie die Neigung, ein Whistleblower oder Regierungskritiker zu sein? Dann halten Sie bitte einfach Ihr Gesicht in die Kamera. Für die Regierung wird es dann viel einfacher sein, alle Ihre Kommentare zu verfolgen und zu sammeln und wahrscheinlich auch zu erraten, wie Sie abstimmen.

Wenn Hacker die Daten stehlen, sind Arbeitgeber, die KPCh [kommunistische Partei Chinas], Versicherungsunternehmen und Marketingteams gerne bereit, für den richtigen Preis die Details zu kaufen.

Nicht viele Leute werden in der Lage sein, etwas Riskantes zu retweeten oder zu „liken“, sodass großartige Gedanken und böse Witze wie ein Regentropfen in der Wüste verschwinden. Sie werden nicht gemocht, nicht geteilt und verhallen größtenteils ungehört.

Lesen Sie hier den Gesetzentwurf zur Änderung der Online-Sicherheit (Mindestalter für soziale Medien) 2024 [Bestimmungen] (oder hier als PDF). Oder suchen Sie einfach nach X, um alle Ansichten zum Social-Media-Verbot anzuzeigen . (Solange Sie noch können.)

[Hier der Link für Australier] Es ist so vieles unbekannt. Äußern Sie Ihre Bedenken noch heute!

Social media ban or big brother control? The government, with support of the Liberals, is proposing a ban on children under 16 accessing social media, justifying the measure by claiming it’s "popular." Oh, really? It’s ironic that the same parties that accuse One Nation of… pic.twitter.com/QbyLYdyEfi — Malcolm Roberts 🇦🇺 (@MRobertsQLD) November 20, 2024

Das Ziel ist immer dasselbe: Sie wollen die Kontrolle über die Medien.

Die Lame-Stream-Medien [die Lahmen …, Wortspiel zu Main Stream Medien] unterstehen bereits den staatlichen Regulierungsbehörden und den Investoren multinationaler Konzerne. Aber seit Elon Musk Twitter gekauft hat, gibt es Freiheit in den sozialen Medien. Das ist eine Katastrophe für Vetternkapitalisten und Karrieresozialisten.

Die Twitter-Aufzeichnungen zeigen, dass die CIA Social-Media-Giganten dazu bringen konnte, Nachrichten, die ihnen nicht gefielen, zu sperren oder zu blockieren. Die erzwungene Internet-ID ist nur eine weitere Möglichkeit, die freie Meinungsäußerung im Internet zu unterbinden, insbesondere auf X, wo das Volk seine Meinung äußern kann.

Anthony Albaneses Entschuldigung für diesen Schritt ist, dass Eltern, die meinen, sie müssten ihre eigenen Kinder sperren, nicht dem Gruppenzwang der Teenager standhalten müssen, sondern stattdessen die Regierung beschuldigen können. Unsere Kinder liegen uns allen am Herzen, aber es muss einen besseren Weg geben als ein pauschales Verbot, das jeden Australier dazu zwingt, im Internet einen Ausweis zu verwenden.

Stattdessen könnten wir kleinen Kindern beibringen, wie Mobbing aussieht und wie man damit umgeht. Eine Fähigkeit, die sie für den Rest ihres Lebens brauchen werden, insbesondere gegenüber der Regierung.

Bitte reichen Sie einen kurzen Antrag ein. Es wäre hilfreich, wenn Sie auch Ihrem örtlichen liberalen Abgeordneten und Senator eine E-Mail schicken könnten, um sie zu fragen, wie sie dies rechtfertigen können. Es ist noch Zeit, dies zu stoppen. Wenn Sie es ernst meinen, lassen Sie die Mitglieder der Liberalen Partei wissen, dass Sie alles daransetzen werden, kleinen unabhängigen Parteien zu helfen, in dieser Frage der Redefreiheit Stimmen zu gewinnen. Vielleicht könnten Sie sogar Flyer kleinerer Parteien oder Wahlkarten verteilen?

Einreichung von Joanne Nova bezüglich des:

Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Bill 2024 [Bestimmungen]

Diese unausgegorene, unausgereifte, vage und gefährliche Gesetzgebung muss gestoppt werden. Es ist der Beginn einer „sozialen Kreditbewertung“, wie sie die Kommunistische Partei Chinas hat.

Wir spielen hier mit dem Feuer. …..

