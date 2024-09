Kenneth Richard

Um zu behaupten, dass die anthropogenen CO₂-Emissionen die globale Erwärmung vorantreiben, müssen die Modellierungsstudien für den Strahlungsantrieb davon ausgehen, dass 1) sich die Wolken niemals verändern, 2) die Wolkenalbedo konstant ist und/oder 3) es keine Wolken gibt. Keine dieser Annahmen entspricht der Realität.

Die reale Atmosphäre wird von den Wissenschaftlern als „all-sky“ bezeichnet, eine Atmosphäre, in der Wolken nicht nur existieren, sondern zu 70-90 % der Zeit vorhanden sind.

In der realen Welt „regulieren Wolken auch das Erdklima“, da sie „der wichtigste Parameter sind, der den Strahlungshaushalt und damit das Erdklima kontrolliert“ (Sfîcă et al., 2020, Lenaerts et al., 2020; hier).

Die Untersuchung aller zum Energieungleichgewicht auf der Erde beitragenden Faktoren bedeutet, dass wir die kontrollierende, regulierende Dominanz des Strahlungseffekts der Wolken berücksichtigen müssen. Die Isolierung ausgewählter Faktoren wie gut gemischter Treibhausgase (CO₂, CH₄) bei gleichzeitiger Ausklammerung des Strahlungseffekts der Wolken dient nur dazu, ein Narrativ über eine imaginäre Welt zu verbreiten, in der Wolken konstant sind oder nicht existieren.

Kurz gesagt, eine Analyse der gesamten Atmosphäre bedeutet, dass die Strahlungseffekte der Wolken in die Berechnungen einbezogen werden. Bei einer Analyse mit freiem Himmel werden die Strahlungseffekte der Wolken nicht berücksichtigt.

Modellierungsstudien, die vorgeben, die Strahlungswirkung der anthropogenen Emissionen von CO₂ und anderen Treibhausgasen zu isolieren, können sich nur auf die Bedingungen bei klarem Himmel beziehen – eine Atmosphäre also, die in der Realität gar nicht existiert.

In jüngster Zeit hat die Studie von Kramer et al. (2021) viel Aufmerksamkeit erregt, da sie die Behauptung stützt, dass wir Menschen mit unseren CO₂-Emissionen das Klima kontrollieren und dies auch weiterhin tun. Sie verwenden ein Modellierungs-„Verfahren“, von dem behauptet wird, dass es den menschlichen Beitrag zum Strahlungsantrieb von den „gesamten Strahlungsveränderungen“ von 2003 bis 2018 isoliert.

„Wir verwenden die Strahlungskerntechnik, um den Strahlungsantrieb von den gesamten Strahlungsveränderungen zu isolieren, und stellen fest, dass er von 2003 bis 2018 zugenommen hat und für fast das gesamte langfristige Wachstum des gesamten Strahlungsungleichgewichts über der Atmosphäre in diesem Zeitraum verantwortlich ist.“

Die Autoren räumen jedoch ein, dass ihre Modellberechnungen nur für eine imaginäre Welt mit klarem Himmel gelten können, um zu der Schlussfolgerung zu gelangen, dass anthropogenes CO₂ der vorherrschende Faktor für die Strahlungserzeugung ist. Sie geben zu, dass eine Strahlungsmodellierung für eine Welt mit Wolken „nicht möglich“ ist. Sie gehen also davon aus, dass die Wolken konstant sind und dass Wolken-Albedo-Schwankungen weder existieren noch das Klima beeinflussen. Daher stützt sich ihre Studie nicht auf reale Beobachtungen, sondern nur auf Modellrechnungen für eine Welt, die in der Realität nicht existiert.

„Für eine analoge Berechnung … muss der [momentane Strahlungsantrieb durch alle klimawirksamen Faktoren] bekannt sein, [und daher] ist dieses Differenzierungsverfahren nicht möglich.

…wir schätzen, dass Cl [Wolkenbedeckung] eine Konstante ist…

Für den [langwelligen Einfluss von Wolken] verwenden wir eine Konstante von 1,24, welche aus der Division von Berechnungen des CO₂-Strahlungstransfers aus Modellen für den klaren Himmel und den gesamten Himmel abgeleitet wurde.

Diese Umrechnung auf den Gesamthimmel berücksichtigt zwar das Vorhandensein von Wolken, nicht aber Wolkenveränderungen. Daher enthält der [momentane Strahlungsantrieb] in dieser Studie keine Aerosol-Wolken-Wechselwirkungen, wie z. B. Wolken-Albedo-Effekte.“

Von Feldman et al. (2015) kommt eine weitere Studie, von der die Befürworter der anthropogenen globalen Erwärmung (AGW) oft behaupten, sie liefere „Beobachtungsbelege“ für die Dominanz des CO₂-Antriebs beim Klimawandel. Aber natürlich enthält auch diese viel gepriesene Studie nur Strahlungsberechnungen, die sich auf eine imaginäre Welt beziehen, in der es keine Wolken gibt (klarer Himmel). Die Autoren geben in der Zusammenfassung sogar zu, dass die Strahlungseffekte von CO₂ nur 10 % des Trends der langwelligen Erwärmung bei klarem Himmel ausmachen können.

Song et al. (2016) veranschaulichen sehr gut, warum sich AGW-befürwortende Studien nur auf eine imaginäre Welt mit klarem Himmel beziehen und gleichzeitig reale Bedingungen oder All-Sky-Bedingungen ausschließen.

Für den Zeitraum 2003-2014 ist der Gesamttrend des Treibhauseffekts positiv (blau) – allerdings nur bei klarem Himmel, wo CO₂ und Wasserdampf als treibende Kräfte dargestellt werden. Dies stützt die Position, dass steigendes CO₂ und andere Treibhausgase den Treibhauseffekt verstärken, wenn sie zunehmen.

Aber es gibt Wolken, und der Gesamthimmel ist Realität. Und im Gegensatz zum Trend bei klarem Himmel ist die Auswirkung des All-Sky-Treibhauseffekts (bei dem Wolken als Strahlungsfaktor für das Klima betrachtet werden) negativ (rot). Der Treibhauseffekt wird nicht verstärkt, sondern geht bei Berücksichtigung der Wolken zurück bzw. es kommt zu einem „Hiatus“.

„Obwohl der Treibhauseffekt durch die Erhöhung der Treibhausgase und des Wasserdampfs in der Atmosphäre verstärkt werden kann, kann er durch die Verringerung der Wolken abgeschwächt werden. Wenn sich diese beiden Maßnahmen gegenseitig aufheben, kommt es zu einer Unterbrechung des globalen Treibhauseffektes.“

Natürlich wollen die AGW-Apologeten nicht, dass wir sehen, was passiert, wenn wir nicht so tun, als gäbe es keine Wolken, oder dass Wolken nicht variabel, sondern konstant sind. Sie wissen, dass die Strahlungseffekte der Wolken die Behauptung zunichte machen, der Mensch sei schuld.

Link: https://notrickszone.com/2024/09/12/studies-that-confirm-humans-cause-climate-rely-on-imaginary-world-conditions-in-their-calculations/

