Cap Allon

Vielleicht haben Sie schon von dieser Sache gehört. Es begann vor etwa einem Monat, als eine Gruppe verzweifelter Klima-Untergangspropheten Kinder dazu aufforderte, „skeptische“ Familienmitglieder dazu zu verleiten, als Keksrezept getarnte Malware herunterzuladen.

Erstmals auf dem Blog von JoNova veröffentlicht [in deutscher Übersetzung hier], haben die Klimaskeptiker auf die Verbreitung eines Virus‘ zurückgegriffen, um ihr Versagen deutlich zu machen. „Die Klimaskepsis nimmt zu – was wäre, wenn wir uns da heraus hacken könnten?“, fragt der Panik verbreitende Blog Zee Feed.

„Zwei schreckliche Dinge sind geschehen“, schreiben diese in Australien ansässigen, menschenfeindlichen Serienjammerer, „die Welt ist in die Phase des ‚globalen Siedepunkts‘ des Klimanotstands eingetreten, und die Klimaskepsis hat in den letzten vier Jahren weltweit zugenommen.“

Die Gruppe zeigte sich empört über eine kürzlich durchgeführte Umfrage, die ergab, dass 42% der Australier Klimaskeptiker sind (ist das alles?): „Die Chancen stehen gut, dass Sie jemanden kennen, der so denkt. Wir können nicht zulassen, dass diese Gruppe noch größer wird… deshalb bitten Zee Feed und die Australische Jugend-Klimakoalition Sie, uns mit NewsJacker zu helfen, frech und heimlich ihre Meinung zu ändern.“

Ihre Behauptung: „Klimaskeptiker sind Opfer einer Echokammer der Fehlinformation“. Ihre Lösung: „NewsJacker ist ein Versuch, sie aus dieser Kammer herauszuholen, ohne dass sie es überhaupt bemerken! … [es] ist eine freche Website, die im Verborgenen den Zugang von Klimaskeptikern zu sachlich korrekten Nachrichten erhöht. Oberflächlich betrachtet sieht es so aus, als würden Sie einfach ein Online-Rezept für einfache selbstgebackene Kekse weitergeben. Aber wenn sie den Link besuchen, aktualisiert eine speziell entwickelte, in die Website eingebaute Technologie ihre Online-Cookies … und teilt dem Internet mit, dass sie ernsthaft für den Klimaschutz sind. Dadurch werden sie beim Surfen mehr Suchergebnisse für korrekte Klimawandelgeschichten sehen und von mehr Pro-Klima-Anzeigen und -Inhalten angesprochen werden.“

Dieser dreiste Akt des Computer-Hackings zog Kritik auf sich, unter anderem von Lushington D. Brady vom BFD.

„Wie alle Kriminellen glauben auch die Klimaschwindler, dass der Zweck ihre fragwürdigen Mittel heiligt“, schreibt Brady.

Grace Vegesana, Direktorin für Klima- und Rassengerechtigkeit bei AYCC, verteidigte die Veröffentlichung des Virus‘ gegenüber The Australian und erklärte, dass der Klimawandel für junge Australier der größte Kampf ihres Lebens sei – deshalb hätten wir keine Angst, kreativ zu werden, wenn es darum gehe, etwas zu unternehmen.

Diese Logik führt jedoch auf einen sehr gefährlichen Weg. Das muss ich nicht näher erläutern.

Diese Maßnahmen bieten jedoch einen Hoffnungsschimmer. Es ist klar, dass die jahrzehntelange Klimapropaganda versagt, und selbst die in den letzten Jahren (zeitlich abgestimmt mit dem Ausscheiden von COVID) verstärkte Stimmungsmache hat nicht viele Neulinge zu dieser Sache bekehrt – abgesehen von einer Handvoll Jugendlicher, die anscheinend in Bezug auf so ziemlich alles verwirrt sind.

Die Klimapanik stirbt, sogar unter überzeugten AGW-Parteimitgliedern, sogar unter Politikern.

Und da antiquierte Argumente, die sich auf „Logik“ und „Daten“ stützen, immer noch nicht zur Verfügung stehen, weil beide die Theorie nie gestützt haben, ist offener Betrug angesagt: Ein Virus kann eingesetzt werden, um den Willen der Massen zu beugen (wo haben wir das schon einmal gesehen?).

Auf dem freien Markt der Ideen hat das „globale Kochen“ eindeutig versagt. Wenn die AGW-Partei zur Wahl stünde – und das tut sie nie – würde sie keinen einzigen Regierungssitz gewinnen; und wenn die Demokratie im Westen lebendig wäre – und das ist sie nicht – würden alle klimapolitischen Maßnahmen sofort verworfen werden.

Es sind nur schlechte Verlierer, die immer noch mit dem Klimagerede hausieren gehen, auf Geheiß dieser immer verzweifelteren Kontrollfreaks in nicht gewählten Gremien wie der UNO. Und auch wenn der Klimaaktivismus in seinen letzten Zügen liegt, wird er nicht so schnell aufgeben: Passt auf euch auf, ‚Skeptiker‘.

Link: https://electroverse.info/temp-crash-canada-frosts-sweep-russia-climate-activists-spread-malware/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE