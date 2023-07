Paul Homewood, NOT A LOT OF PEOPLE KNOW THAT

[*CET = Central England Temperature. Kowatsch et al. ziehen diese Reihe öfter heran, ist sie doch eine der längsten Temperaturreihen. Dieser Beitrag ist also ein Hinweis darauf, dass man selbst dabei noch vorsichtig sein muss. A. d. Übers.]

Letztes Jahr hat das Met Office einige Änderungen an den CET-Daten vorgenommen. Damals habe ich nicht allzu sehr darauf geachtet, da die Änderungen geringfügig zu sein schienen.

Als ich jedoch meinen Rückblick auf das Jahr 2022 schrieb, fiel mir auf, dass der Sommer 1995 in der ursprünglichen Version 1 um 0,1 °C wärmer war als der von 2018, während sie in Version 2 die Plätze getauscht hatten. Um genau zu sein, war der Sommer 1995 plötzlich um 0,07 °C kühler, während der Sommer 2018 um 0,13 °C wärmer war.

Ich habe nun den gesamten Datensatz analysiert, und die folgende Grafik zeigt die jährlichen Anpassungen:

Positive Zahlen bedeuten, dass die Temperaturen in V2 höher sind als in V1.

Wie Sie sehen können, sind die Anpassungen für den größten Teil der Aufzeichnungen bis 1970 gering und ohne offensichtliches Muster, Auf- und Abschwünge gleichen sich gegenseitig aus.

Dann kühlten sich die Jahre von 1970 bis 2003 plötzlich ziemlich stark ab. Danach wurden die Temperaturen ebenso abrupt wieder nach oben korrigiert.

Zweifellos wird das Met Office dies mit irgendeiner Ausrede beschönigen, aber leider ist es Teil einer viel umfassenderen Manipulation der Temperaturen weltweit – und die Manipulation geht immer in eine Richtung: Abkühlung der Vergangenheit und Erwärmung der Gegenwart.

Abgesehen von den subtilen Änderungen der Gesamttrends verändert diese Manipulation den Vergleich zwischen den aktuellen Temperaturen und denen der 1970er, 80er und 90er Jahre. Die Sommer 1995 und 2018 sind ein klassisches Beispiel. Da der Sommer 1995 um 0,07 °C abgekühlt wurde, ist er jetzt nur noch gleichauf mit dem letzten Sommer, anstatt wärmer zu sein.

Und obwohl wir keine V1 für den letzten Sommer haben, kann man davon ausgehen, dass die V2-Temperaturen in ähnlicher Weise aufgebläht wurden wie 2018, das um 0,13 °C nach oben korrigiert wurde.

Das alles wirft ein schlechtes Licht auf das Met Office.

Link: https://wattsupwiththat.com/2023/07/02/tampering-with-cet/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE