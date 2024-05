Melden Sie sich an zur

Internationalen EIKE Klima- und Energiekonferenz, IKEK-16,

14.-15. Juni 2024, Wien-Mödling

Link zur Anmeldung auf Eventbrite

Bitte beachten Sie, dass „Popup-Blocker“ Ihres Browsers den Kaufprozess Ihres Konferenztickets verhindern können. In diesem Fall hilft eine Änderung der Browsereinstellung.

Link zum Programm im Internet

Link zum Programm als PDF

Register for the

16th International EIKE Conference on Climate and Energy

Vienna, 14 – 15 June 2024

Link to the Registration Page on Eventbrite (in English)

Please note that „pop-up blockers“ in your browser may prevent you from purchasing your conference ticket. In this case, changing your browser settings will help.

Link to the program on the internet

Link to the program in PDF