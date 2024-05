Joe Bastardi

Warum stellt niemand in den Mainstream-Medien die schwierigen Fragen an diese Leute? Warum überprüfen sie nicht nur ihre extremen Behauptungen, sondern auch das, was sie in der Vergangenheit gesagt haben?

Al Gore: Seine Vorstellung, dass Net 0 bedeuten würde, dass die Erwärmung aufhört, ist absurd. Man kann nicht sagen, dass es eine Lüge ist, weil es ein zukünftiges Ereignis ist, aber welche Beweise hat er dafür? Ich kann sagen, dass die Sonne morgen aufgeht, und dies mit der Idee der Beständigkeit und der Wissenschaft untermauern. Oder dass das Wasser bei 0 Grad gefrieren wird. Aber von einem Mann, der nicht verstehen kann (wie anscheinend all diese Leute), dass die Eiskappe nicht nur nicht schmelzen wird, sondern auch nicht schmelzen kann, wenn sich die Arktis im Sommer nicht erwärmt und die mittlere Sommertemperatur nicht weit von 0 Grad entfernt ist, ist ein weiteres Beispiel für seine völlige Ignoranz. Es ist atemberaubend

John Kerry hat es auf unsere Lebensmittelversorgung abgesehen. Kerry will die Landwirtschaft zerstören, weil sie zu Treibhausgasen und zur Erwärmung beiträgt. Lassen Sie mich das klarstellen. Von den 0,042 % CO₂ in der Atmosphäre hat der Mensch etwa 5 % beigetragen. Von diesen 5 % macht die Landwirtschaft einen winzigen Anteil von vielleicht 10 % aus. Nehmen wir nun ein Land wie Dänemark, in dem die Landwirte gezwungen sein könnten, die Landwirtschaft einzustellen. Was trägt Dänemark zum CO₂-Ausstoß des Planeten bei? SO WENIG, DASS ER GEGEN NULL GEHT. Dennoch ist es für Kerry in Ordnung, Menschen verhungern zu lassen und die Lebensmittelpreise in die Höhe zu treiben. Kein Wunder, dass er eine Vier in Geologie hat.

Dann haben wir Bill Gates, der sagt, Bäume zu pflanzen würde nichts bringen. Da viele Länder bereits Kohlenstoff-negativ sind, weil sie genug Bäume haben, um die Emissionen auszugleichen, versteht Herr Gates offenbar nicht, dass Bäume jeweils 50 Pfund CO₂ loswerden.

Rechnen wir mal nach.

Eine neue, von Yale geleitete Studie schätzt, dass es auf der Erde mehr als 3 Billionen Bäume gibt, etwa siebeneinhalb Mal mehr als frühere Schätzungen.

Das bedeutet, dass etwa 150 Billionen Pfund CO₂ verschluckt werden.

Der Mensch produziert 36,3 Gigatonnen CO₂.

36,3 Billionen Gigatonnen sind nur 80 Billionen Pfund. Natürlich stößt der Rest des Planeten mehr CO₂ aus. Aber der Punkt ist, dass ein globaler Plan zur Anpflanzung von Bäumen (sagen wir eine weitere Billion) mit Kernenergie und Kohlenstoffabscheidung am Verbrennungspunkt dieses Problem viel wirtschaftlicher lösen würde. Nicht, dass dies ein Problem wäre, denn mehr CO₂ ist besser. Aber wenn es das wäre, gäbe es eine viel einfachere Lösung. Einfach anpassen und weitermachen.

Aber was ich damit sagen will: Wie kommt Gates dazu zu behaupten, dass das Pflanzen von Bäumen nicht helfen wird? Verdammt, er ist dafür, sie abzuholzen und durch Gott weiß was zu ersetzen. Und die Leute kaufen ihm das ab und lächeln und nicken einfach. Er behauptet, dass die globale Erwärmung zu Erntekatastrophen führen wird, was genau das Gegenteil von dem ist, was geschieht. Wir haben weltweit noch nie mehr Lebensmittel produziert. Moment mal, ich dachte, John Kerry wolle die Landwirtschaft abschaffen. Können diese Leute bitte erst mal ihre eigenen Gedanken ordnen?

Und dann ist da noch Kerrys Tochter, Vanessa Kerry, die, soweit ich das beurteilen kann, keinen Grund hat, in irgendeiner amtlichen Position zu sein, außer dass John ihr wahrscheinlich die Verantwortung dafür überlassen hat, den gleichen Unsinn zu verbreiten, den er in den letzten Jahrzehnten in Geologie gemacht hat.

Sehen Sie sich diese Perle der Weisheit von ihr an: „2023 war ein apokalyptisches Jahr in Bezug auf extreme Wetterereignisse. Das wird noch schlimmer werden.“

Wovon zum Teufel redet sie da?

Das Folgende ist von Dr. Roger Piellke jr. (der glaubt, dass CO₂ eine erwärmende Wirkung hat, aber verteufelt wird, weil er die Wahrheit über die Ergebnisse sagt).

Der IPCC ist zu dem Schluss gekommen, dass für die folgenden Phänomene noch keine über die natürliche Variabilität hinausgehenden Signale des Klimawandels zu erkennen sind:

– über die Ufer tretende Flüsse

– Starkniederschläge und pluviale Überschwemmungen

– Erdrutsche

– Trockenheit (alle Arten)

– Schwere Stürme

– Tropische Wirbelstürme

– Sand- und Staubstürme

– Starke Schneefälle und Eisstürme

– Hagel

– Schneelawinen

– Überschwemmungen an der Küste

– Hitzewellen im Meer

Also denkt sie sich das aus. Wie der Vater, so die Tochter.

Und dann ist da noch Hillary Clinton, der ich viel zu verdanken habe, da HRC einen Hurrikan der Kategorie 1, der auf dem Höhepunkt der Hurrikansaison 2016 11 Tage brauchte, um sich zu entwickeln, als Zeichen für den bevorstehenden Untergang infolge der globalen Erwärmung bezeichnete. Aufgrund dieses Vorfalls habe ich den Begriff „Bewaffnung des Wetters“ geprägt. Mein erstes Buch hatte ein Kapitel, das sich darum drehte.

Jetzt sehen Sie sich diesen Tweet an:

Erstens ist die Tonnage rückläufig und war es schon immer. Zweitens: Je schneller man sie durch die von ihr befürwortete Tyrannei zu Fall bringt, desto mehr stürzt die Nation in den Abgrund. Drittens: Na und? Warum beharrt sie auf wirtschaftlichem Selbstmord, wenn sie die Chance hatte, China die Stirn zu bieten; und Biden und der Rest der oben Genannten bieten China keine Stirn? Biden ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Er ließ seinen Sohn ein Geschäft mit einem chinesischen Unternehmen für fossile Brennstoffe abschließen, von dem seine Familie persönlich – zusammen mit dem Unternehmen und China – profitierte, während er weiterhin für eine Politik eintrat, die sein eigenes Land schwächte. Das würde dem ausländischen Gegner natürlich noch mehr gefallen. Aber angesichts der bekannten Bestechungsgelder der Clintons würde HRC wohl nicht daran denken.

Was ich nicht verstehe: warum niemand (nicht einmal die konservativen oder neutralen Medien, wie Fox es geworden ist) diese Leute anprangert. Es ist wahrscheinlich die Angst, selbst zum Opfer zu werden. So ignorant können sie nicht sein. Sie werden eine Geschichte unterstützen, auch wenn sie wissen, dass sie nicht wahr ist. Sehen Sie sich die jüngste Enthüllung von Andrew Cuomo an, dass die Impfung ihm Probleme bereitet hat. Doch es dauerte, bis die Daten herauskamen, bis er etwas sagte; Daten, die vorhanden waren, aber jeder, der sie zur Sprache brachte, wurde isoliert, dämonisiert und in bester Alinsky-ähnlicher Taktik zerstört. Aber wie gesagt, die Verbindung zum Klima oder zu Hunter Biden oder zur Hamas oder zur BLM oder was auch immer ist immer da, und der gemeinsame Nenner ist, dass die Leute damit durchkommen, die das vorantreiben. Diese Verknüpfung ist eine Kampagne der Täuschung, Verzerrung und Verblendung. Die flunkernden 5 oben flunkern immer weiter, und niemand wird sie je zur Verantwortung ziehen.

Ein Land, das auf der Freiheit aufgebaut ist, sich mit kalten, harten Fakten auseinanderzusetzen, kann nicht überleben, wenn es durch die Täuschung gefesselt ist, mit der wir es heute zu tun haben. Der Zusammenhang ist klar, und das Klima wird der Sargnagel für die grundlegenden Freiheiten unseres Landes sein. Diese 5 sind Teil eines Netzwerks, das nichts als böse Absichten für den Fortschritt und das Wohl der Menschheit als Motivation hat.

Link: https://www.cfact.org/2024/05/08/the-fibbing-five-of-the-climate-agenda/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE