Die rasant steigenden Strompreise, die durch den rasanten Wind- und Solarboom in Deutschland verursacht werden, erdrücken die einst florierenden Industrien, darunter Unternehmen wie Mercedes-Benz.

Deutsche Haushalte und Unternehmen leiden bereits unter den höchsten Strompreisen in Europa; nach Putins Putins Angriff auf die Ukraine sind die deutschen Strompreise noch weiter in die Höhe geschossen und haben einen Rekordwert von rd. 40 €-Cent pro kWh erreicht. Stromrationierungen sind bereits Routine, und es wird noch schlimmer kommen.

Die Stadt Oranienburg, nördlich von Berlin, kann Neukunden nicht mit Strom versorgen.

Ob anderen Kommunen das gleiche Schicksal droht, wie Oranienburg, lässt sich pauschal nicht sagen. Ursächlich für die Probleme scheinen nämlich Versäumnisse zu sein, die die Bundesnetzagentur nun aufklären will. „Netzbetreiber haben ihr Netz vorausschauend zu ertüchtigen, um grundsätzlich Problemen mit mangelnder Kapazität vorzubeugen“ schreibt die Behörde nach Angaben der Welt.

Kein Land hat sich schneller und härter für erneuerbare Energien entschieden als Deutschland. Und kein globaler Industriegigant ist so schnell und so tief gefallen. Zahlreiche, oft große, industrielle Nutzer – wie BASF, Wacker und Siltronic – haben das Land bereits verlassen, in Länder mit niedrigen Energiekosten wie Singapur und die USA abgewandert, ein Prozess, der bereits vor über zehn Jahren begann.

Die Vorstellung, dass die Kosten für einen wichtigen Produktionsfaktor verdreifacht werden können, ohne dass sich dies auf die Rentabilität und die Beschäftigung auswirkt, ist, wie jeder Student der Wirtschaftswissenschaften bestätigen wird, Unsinn.

In dem folgenden Beitrag berichtet Pierre Gosselin über den unvermeidlichen industriellen Niedergang, der mit dem Versuch einhergeht, auf Sonnenschein und Brise zu setzen.

Aufstieg und Fall der deutschen Wirtschaft – das Energiedebakel führt zum wirtschaftlichen Zusammenbruch

No Tricks Zone, Pierre Gosselin, 16 April 2024

Blackout News bezeichnet die Entwicklung als „alarmierend“ und als „klares Zeichen für die Verschärfung der Wirtschaftskrise“. Die Nachricht stützt sich auf Daten des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH).

Anzahl der Unternehmensinsolvenzen im März auf höchstem Stand seit der Aufzeichnung

April 15, 2024

„Seit 2016, dem Jahr, in dem die Daten erstmals erhoben wurden, hat es nichts Vergleichbares mehr gegeben. Diese Entwicklung weist nicht nur auf unternehmensinterne Probleme hin, sondern verdeutlicht auch die umfassenden wirtschaftlichen Herausforderungen, vor denen das Land steht.“

Die Insolvenzen sind sogar noch schlimmer als in den Jahren der Covid-Lockdowns.

„Exorbitant hohe Energiekosten“

Analysten sagen, dass die Hauptursache für den düsteren Trend die exorbitant hohen Energiekosten in Deutschland sind, die vor allem auf den fehlgeleiteten Vorstoß des Landes in grüne Energien – wie Wind- und Solarenergie – und die Abkehr von erschwinglichen und stabilen konventionellen Energiequellen wie Erdgas, Kohle und Kernkraft zurückzuführen sind.

„Die Welle der Unternehmensinsolvenzen ist nicht allein mit schlechten unternehmerischen Entscheidungen zu erklären. Vielmehr sind es die hohen Energiekosten, die in Zeiten globaler Unsicherheit die Betriebskosten in die Höhe treiben, und eine Steuerpolitik, die wenig Spielraum für Investitionen lässt“, so Blackout News weiter.

Beide, Linke und Mitte-Rechts, sind schuld daran

Die Hinwendung zu grünen Energien und weg von konventionellen Energiequellen begann unter der Regierung von Angela Merkel und ihrer Mitte-Rechts-Partei CDU. Die jüngste sozialistisch-grüne Koalitionsregierung unter Olaf Scholz und Robert Habeck hat seitdem eine drakonische Politik betrieben, die Deutschlands wirtschaftliche und energiepolitische Probleme noch wesentlich verschlimmert hat.

Die meisten Experten sind der Meinung, dass diese Regierung die Probleme nicht löst, sondern sich einfach weigert, die Realität anzuerkennen.

Exodus der Industrie … das Land braucht mehr als nur Hoffnung

„Die aktuelle Krise verlangt von den politischen Entscheidungsträgern weit mehr als nur die Hoffnung auf eine Beruhigung des Marktes“, so Blackout News. „Umfassende Maßnahmen sind notwendig…dazu gehört auch eine Senkung der Energiekosten.“

