Anders gefragt – kommt Deutschland mit Staatssekretär Müller vom Regen in die Traufe? Welche Graichen, pardon, Leichen, hat Müller so im Keller? Und wer wird Müllers Nachfolger in der Netzagentur , die die Stromsystemstabilität in Deutschland überwacht, und nötigenfalls eingreift?

Wird uns allen wie Herkules mit der Hydra ergehen? Schlägt man ihr einen Kopf ab, wachsen zwei neue nach. Die Zahl der potentiellen Zeloten von Habeck bei den Grünen für jedwede Nachfolge von Graichen ist Legion.

Ein Gedanke noch von mir:

Patrick Graichen war ja erst seit 2021 direkt an den Fleischtöpfen der staatlichen Macht – zuvor leitete er jahrelang die von Hal Harvey mitfinanzierte NGO Agora. Wenn Habeck ihn nicht im Staat irgendwo luxuriös unterbringt (Spitzenbeamte haben schöne Pfründen, auch ohne Arbeit), wird Graichen wohl in das NGO-Unwesen zurückkehren und dort weiter als Graue Eminenz seine Stricke ziehen. Was ihm sowieso mehr zu liegen scheint – eine schauspielerisch begabte „Rampensau“ wie Baerbock oder Habeck ist er nicht. Wir erinnern uns in dem Zusammenhang an sein Debakel mit Claudia Kemfert bei Plusminus im ZDF: Aus der Reihe bedeutende Geister des 21. Jahrhunderts. Heute: Prof. Claudia Kemfert und Dr. Patrick Graichen zur Speicherproblematik