Große Lügen kommen und werden aufgedeckt. Die Behauptung, dass Windenergie billig ist, war ein Mordsding, der zwangsläufig zu einem Reinfall werden würde. Was wir nicht erwartet haben, war, dass einer der weltweit größten Profiteure des großen Windkraftbetrugs, der dänische Turbinenhersteller Vestas, derjenige sein würde, der von den Schlangenölverkäufern es offen zugeben würde.

Der Windkraftriese VESTAS sagt, es sei ein Fehler gewesen zu sagen, dass noch mehr erneuerbare Energien nur billiger werden würden

Jo Nova Blog, 9 November 2022

Jahrelang haben sie uns gesagt, dass die grüne Wende billige Energie liefern würde und dass die Preise weiter fallen würden, wenn wir sie nur ausreichend subventionieren würden. Das Versprechen von freier Energie am Horizont führte dazu, dass ganze Nationen (dummerweise) glaubten, dass die Schließung von Kohlekraftwerken machbar sei. Aber jetzt, wo der Schaden angerichtet ist, gibt der Vestas-Chef plötzlich zu, dass es ein Fehler war, den Leuten zu sagen, dass Wind nur billiger werden kann.

„Vestas-CEO sagt, die Industrie sei mit dem Versprechen billiger Energie zu weit gegangen“

In dieser Branche gibt es ein Gemetzel in Europa. Aufträge und Gewinne brechen ein. Der größte Windturbinenhersteller der Welt hat die Preise in diesem Jahr bereits um mehr als 30 % angehoben, erwartet aber trotzdem, dass seine Gewinnmargen auf „minus fünf Prozent“ schrumpfen.

Ihre Bestellungen sind zurückgegangen, da sie mit jeder Anlage Geld verlieren – gut so, für die Umwelt.

Der Umsatzrückgang begann mit Inflationsstichen, Versorgungsleitungen werden viel teurer und ihre Kosten steigen. (Schließlich betreiben die Windturbinenfabriken keine eigenen Windturbinen – was für die trotz allem präzise Fertigung der Antriebe usw. nicht funktioniert, auch sie müssen für teuren Strom zahlen). Plötzlich muss Vestas seine Preise noch weiter erhöhen, und ihr CEO hofft, dass eine verspätete Entschuldigung ihren Markt irgendwie zurückbringen wird.

Der große Fehler der erneuerbaren Energien war das Versprechen, immer billiger zu werden erzählt nun sogar Bloomberg, Will Mathis, 8. November 2022

Hersteller wie Vestas Wind Systems A/S erleben, wie sich Verluste häufen, da die Aufträge zu einem Zeitpunkt einbrechen, an dem sie von den Turbulenzen auf den Erdgasmärkten profitieren sollten. Schuld daran ist – zumindest teilweise – das Beharren der Industrie darauf, dass sauberer Strom nur billiger werden kann, so Henrik Andersen, Vorstandsvorsitzender des dänischen Windgiganten, in einem Interview in London:

„Es hat einige Leute zu der falschen Annahme verleitet, dass Energie und Elektrizität kostenlos werden sollten. …. Wir haben die Erwartung bis zu einem gewissen Grad selbst geschaffen. Also sind wir daran schuld. Das war ein Fehler.“

Wie armselig ist doch die Wahrheit – dass es eines Krieges bedarf, um die Preise für fossile Brennstoffe so weit in die Höhe zu treiben, dass „Wind konkurrenzfähig ist“ [vorausgesetzt, der „Wettbewerb“ wird ausgesetzt, wenn der Wind aufhört]:

Natürlich könnte die Windkraft gegenüber anderen Energien [ab und zu] wettbewerbsfähig werden, nachdem Russlands Invasion in der Ukraine die Preise für fossile Brennstoffe in die Höhe getrieben hat. Staatliche Ausschreibungen für neue Windparks üben jedoch Druck auf Unternehmen aus, die Preise niedrig zu halten, während kostspielige und langwierige Baugenehmigungsverfahren weiterhin das Wachstum hemmen.

Mist aber auch – Die Industrie, die von Big Government lebt, leidet unter Bürokratie – Heul doch. Dieselbe korrupte Bürokratie, die die Windindustrie überhaupt erst geschaffen hat, wird sie direkt China in die Arme getrieben.

Es ist ein „Umbruch“, den die Solarindustrie bereits durchgemacht hat und den die Windindustrie seit Monaten befürchtet .

Jo Nova Blog

Übersetzt durch Andreas Demmig