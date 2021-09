(Horst Lüdecke)

Diese Info und Einladung kommt von der veranstaltenden Initiative Pro Pfälzerwald. Die Doku-Filmvorführung findet am 15.9.21 19:00 Uhr in der Filmwelt Grünstadt sowie am 20.9.21 19:30 Uhr im Bali in Alzey statt. Der Filmemacher wird anwesend sein und steht anschließend für Nachfragen zur Verfügung.

Alle Empfänger, die in der Region wohnen, bitte überlegen ob Sie diese Gelegenheit wahrnehmen wollen. Der Film wird sehr gut beurteilt. In der Filmwelt Grünstadt können Sie per Internet auch Plätze buchen. Bitte informieren Sie ggfs. Interessierte Ihres Bekanntenkreises für dieses kritische Thema.