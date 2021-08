Paul Homewood, NOT A LOT OF PEOPLE KNOW THAT

Noch mehr skandalöse Berichterstattung durch die BBC (einschließlich der verabscheuungswürdigen Verwendung eines Fotos von den türkischen Waldbränden):

Der Juli war weltweit der heißeste jemals aufgezeichnete Monat, wie eine US-amerikanische Bundesbehörde für Wissenschaft und Regulierung mitteilte. Die Daten zeigen, dass die kombinierte Land- und Meeresoberflächentemperatur 0,93 °C über dem Durchschnitt des 20 Jahrhunderts von 15,8°C. Dies ist die höchste Temperatur seit Beginn der Aufzeichnungen vor 142 Jahren. Der bisherige Rekord vom Juli 2016 wurde 2019 und 2020 erreicht.

Experten glauben, dass dies auf die langfristigen Auswirkungen des Klimawandels zurückzuführen ist. In einer Erklärung erklärte die National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), dass die „wenig beneidenswerte Auszeichnung“ des Juli Anlass zur Sorge gebe.

„In diesem Fall ist der erste Platz der schlechteste Platz“, sagte der NOAA-Administrator Rick Spinrad in einer Erklärung: „Dieser neue Rekord unterstreicht den beunruhigenden und zerstörerischen Weg, den der Klimawandel für den Globus eingeschlagen hat“.

Die kombinierte Land- und Meerestemperatur lag um 0,01 °C über dem Rekord von 2016. In der nördlichen Hemisphäre lag die Temperatur an der Landoberfläche um „beispiellose“ 1,54 °C über dem Durchschnitt und übertraf damit den bisherigen Rekord aus dem Jahr 2012.

In der Zwischenzeit, zurück in der realen Welt, liegen die Temperaturanomalien im Juli selbst nach Angaben der NOAA weit unter den Spitzenwerten von 2015 und 2016 und kaum höher als vor zwei Jahrzehnten:

Und die Behauptung, dass sie die Temperatur der Welt auf ein Hundertstel Grad genau kennen, ist lächerlich. Die obige Karte der BBC suggeriert bei weitem nicht die vollständige globale Abdeckung, sondern die tatsächliche Abdeckung:

Große Teile der Welt werden überhaupt nicht erfasst, und ein großer Teil des Rests ist durch UHI beeinträchtigt. Im Gegensatz dazu bieten Satelliten eine nahezu 100 %ige Abdeckung, außer um die Pole herum, und werden nicht durch UHI beeinträchtigt. Die Daten dieser Satelliten zeigen, dass die Temperaturen in der Atmosphäre heute nicht höher sind als im Jahr 2002:

Link: https://wattsupwiththat.com/2021/08/15/hottest-month-poppycock/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE