Oliver Lee Bateman

WASHINGTON, Pennsylvania—Janet Stechly, eine pensionierte Lehrerin, und ihr Mann, ein pensionierter Bergmann, prüfen jeden monatlichen Ausgabenposten genauestens. Einer der verwirrendsten Posten ist die monatliche Erdgasrechnung für ihr kleines Reihenhaus im Südwesten von Pennsylvania.

Ihre Rechnung vom März von Columbia Gas of Pennsylvania belief sich auf insgesamt 95,17 Dollar, doch davon entfielen nur 13,99 Dollar auf das Gas selbst. Die restlichen 81,18 Dollar deckten die Lieferkosten (40,68 Dollar) und eine Reihe schwer zu entschlüsselnder Posten ab, darunter eine „Kundengebühr“ (20,15 Dollar), „Weiterberechnungsgebühren“ (13,37 Dollar) und eine „Wetterausgleichszahlung“ (6,60 Dollar), die enthalten war, weil die Stechlys aufgrund des warmen Wetters weniger Gas verbraucht hatten als erwartet.

Die Rentner in dieser Kleinstadt im Westen von Pennsylvania werden in den kommenden Jahren wahrscheinlich mit noch höheren Gasliefergebühren konfrontiert sein, da in der Region immer mehr stromfressende Rechenzentren gebaut werden, um dem aufkommenden Zeitalter der KI gerecht zu werden. Während in mehreren Bundesstaaten öffentliche Proteste gegen höhere Stromrechnungen, den Wasserverbrauch und den Lärm durch den Ausbau von Rechenzentren ausgebrochen sind, sind sich die Verbraucher der Auswirkungen auf ihre Erdgasrechnungen weniger bewusst.

Laut Arif Gasilov, Leiter des Bereichs Energieregulierung bei der Gasilov Group, ist in Pennsylvania und anderen US-Bundesstaaten mit einem Anstieg der Gasrechnungen zu rechnen, weil die Kosten für den Bau neuer Kraftwerke sowie die Verlegung von Rohrleitungen und die Installation weiterer Anlagen von den Verbrauchern getragen werden. Und dieser Ausbau gewinnt derzeit an Fahrt, um den Strombedarf der Rechenzentren zu decken. „Die mit einem Teil dieses Ausbaus verbundenen Preiserhöhungen werden sich in Form von Liefer- und Nachfragekosten auf Ihrer Gasrechnung sowie als Kapazitätsgebühren auf Ihrer Stromrechnung niederschlagen“, sagte er.

In diesem Jahr haben die Gemeinden rund um die Stadt Washington [in Pennsylvania, nicht D. C. A. d. Übers] Vorschriften für Rechenzentren erlassen, um deren Auswirkungen auf die Umwelt zu mindern. Eine Autostunde östlich davon soll im Indiana County das größte geplante Gaskraftwerk des Landes entstehen, um Rechenzentren mit Energie zu versorgen, und Bauträger haben weitere Standorte in den benachbarten Landkreisen im Visier – Entwicklungen, gegen die sich die Stechlys und andere Bewohner dieser ländlichen Region zunehmend wehren.

„Wir haben hier draußen schon genug zu tun“, sagte die 77-jährige Janet Stechly. „Und ich weiß, wer am Ende dafür aufkommen muss: ich, mit meinem festen Einkommen.“

Gas ist der billige Anteil

Wie die Erfahrungen dieser Familie zeigen, haben steigende Gasrechnungen nichts mit dem Gaspreis selbst zu tun. Laut Angaben der American Gas Association macht der eigentliche Brennstoff landesweit nur 31 % der durchschnittlichen Rechnung aus. Bei den Stechlys, die in dem Landkreis mit den meisten Bohrungen in Pennsylvania leben, liegt dieser Anteil sogar noch niedriger. Washington County verfügt über 2.148 unkonventionelle Gasbohrlöcher – mehr als jeder andere Landkreis im Bundesstaat. Insgesamt förderten diese im vergangenen Jahr 1,15 Billionen Kubikfuß Gas.

Der Preis für den in dieser Region reichlich vorhandenen Rohstoff ist relativ niedrig, und Ökonomen gehen davon aus, dass dies noch einige Zeit so bleiben wird. Der teure Teil sind die Anlagen, Rohrleitungen und Kabel, die die Versorgungsunternehmen installieren, um den neuen Bedarf zu decken, und die Unternehmen wälzen diese Kosten über Jahrzehnte hinweg mit einer garantierten, von der staatlichen Public Utilities Commission (PUC) festgelegten Rendite auf jeden Kunden im Netz um. Und diese Gebühren für die Verbraucher fallen an, unabhängig davon, ob die Infrastruktur tatsächlich genutzt wird, um den erwarteten Bedarf zu decken.

Wie andere Versorgungsunternehmen auch verdient Columbia Gas of Pennsylvania, das 445.000 Kunden in 26 Landkreisen versorgt, nichts am Gas selbst; es kauft den Brennstoff ein und gibt die Kosten an die Gebührenzahler weiter.

„Erdgas selbst unterliegt keinerlei Regulierung. Das ist der günstige Teil“, sagte Dale Nesbitt, Präsident von ArrowHead Economics und ein in Stanford ausgebildeter Ökonom, der seit 1974 Energiemärkte modelliert. „Die Pipeline unterliegt einer Regulierung. Da wird man über den Tisch gezogen. Dort sind die Gebühren festgesetzt.“

Die Liefergebühren von Columbia Gas stiegen bereits, bevor in Pennsylvania überhaupt mit dem Bau eines Rechenzentrums begonnen wurde, weil die staatliche Versorgungskommission eine Erhöhung um 55,6 Millionen Dollar genehmigte, die am 1. Januar in Kraft trat.

Analysten gehen jedoch davon aus, dass Rechenzentren in den kommenden Jahren Preiserhöhungen vorantreiben werden. In West-Pennsylvania hat sich dieses Muster bereits zuvor gezeigt. Während des ersten Schiefergas-Ausbaus vor zwei Jahrzehnten wurde Gas billiger – weil es mehr davon gab –, und dennoch stiegen die Liefergebühren anschließend.

Der Anteil des Rohstoffs an einer durchschnittlichen Rechnung von Columbia Gas sank laut Daten der „Pittsburgh Post-Gazette“ zwischen 2006 und 2021 von 54 % auf 21 %. In den gleichen 15 Jahren hat Columbia Gas seine Grundgebühren in etwa verdoppelt, unter anderem zur Finanzierung von Infrastrukturprogrammen, die seit 2007 Ausgaben in Höhe von 2,5 Milliarden Dollar für das Verteilungsnetz umfassten.

„Selbst wenn der Gaspreis auf null sinken würde, würde die Rechnung dennoch steigen – so funktionieren Versorgungsunternehmen nun einmal“, sagte Gasilov. „Sie decken alle ihre Kosten über ihre Verbraucher ab. Das ist das gesamte Geschäftsmodell.“

Der Druck der Datenzentren

Weil weitere Anlagen hinzukommen werden, ist davon auszugehen, dass diese Kosten weiter steigen werden. Patrick Henderson, Vizepräsident für Regierungsangelegenheiten bei der Marcellus Shale Coalition erklärte, dass in Pennsylvania von 2012 bis 2019 etwa 15 neue und umgerüstete Gaskraftwerke gebaut worden seien, bevor der Ausbau ins Stocken geriet. In diesem Jahr markierte dann die Ankündigung, dass ein Kohlekraftwerk in Homer City bis 2029 zum größten Gaskraftwerk des Landes umgebaut werden soll, den Beginn einer neuen Bauwelle zur Versorgung von Rechenzentren.

Shawn Steffee, Gewerkschaftsvertreter der Boilermakers Local 154 sagte, dass möglicherweise weitere Erdgaskraftwerke gebaut werden könnten, um Rechenzentren in der Nähe des Wohnorts der Stechlys in Washington zu versorgen. „Wir sehen das Potenzial des Projekts ‚Hummingbird‘, bei dem es um die Stromerzeugung in Greene County geht“, sagte er. Er nannte außerdem das stillgelegte Kraftwerk Bruce Mansfield in Beaver County als Kandidaten für eine Wiederinbetriebnahme.

Diese und andere geplante neue Kraftwerke werden Strom an PJM liefern, den regionalen Netzbetreiber für Pennsylvania und ein Dutzend weiterer Bundesstaaten. Für den Zeitraum 2028–29 wird erwartet, dass Rechenzentren etwa 38 % des Stroms aus dem Netz beziehen werden, sagte Joseph Bowring, Präsident von Monitoring Analytics, dem unabhängigen Marktbeobachter des Netzes. Der Netzbetreiber rechnet bis 2030 mit einer neuen Spitzenlast von 32 Gigawatt, von denen etwa 30 von Rechenzentren in Anspruch genommen werden.

„Unabhängig davon, ob diese Nachfrage tatsächlich eintritt oder nicht, zahlen die Menschen bereits dafür“, sagte Analyst Gasilov. „Die Rechnung für die Prognose kommt, noch bevor man sagen kann, ob die Prognose richtig ist.“

Barbara Kates-Garnick, Professorin für Energiepolitik an der Fletcher School der Tufts University erklärte, es gebe Grenzen dafür, was die Verbraucher für den Ausbau der Kraftwerke zahlen müssten. Infrastruktur, die speziell für Rechenzentren bestimmt ist, werde in der Regel nicht von den normalen Stromkunden getragen. Es gebe jedoch gemeinsame Investitionen in das System, wie beispielsweise Leitungen für einen erhöhten Gastransport, die in die Tariferhöhungen einfließen würden, so Kates-Garnick.

Darryl Lawrence, der Verbraucherschützer von Pennsylvania, dessen Büro die Interessen der Gebührenzahler vertritt, stimmte zu, dass die Kostenbedenken der Verbraucher gerade bei diesen gemeinsamen Modernisierungsmaßnahmen liegen. „Für eine eigene Zuleitung zu einem Kraftwerk zahlt der Projektträger“, sagte er. „Eine Kompressorstation, von der das Versorgungsunternehmen sagt, dass sie die Versorgungssicherheit für alle verbessert, wird von allen bezahlt.“

Unklar ist, wie hoch die Tariferhöhungen für die Verbraucher ausfallen werden. Das hängt davon ab, welche Anlagen gebaut werden, welche Leitungen ein Versorgungsunternehmen in seine Tarifbasis aufnimmt und welche Kosten die PUC ihm zuerkennt. Diese Entscheidungen werden in den nächsten Jahren von Fall zu Fall getroffen.

Widerstand vor Ort

Die Vorschläge für weitere Rechenzentren im Westen von Pennsylvania haben bei Anwohnern und lokalen Politikern gemischte Reaktionen hervorgerufen. Politiker wie Nick Sherman, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Washington County, sprechen sich für die Anlagen aus, weil sie Investitionen, Arbeitsplätze und Steuereinnahmen in die Region bringen würden.

Sherman bezeichnete den Standort „Zediker Station“ in South Strabane als „bereit für die Erschließung“, als dort im vergangenen Herbst ein 1.400 Acre großes Grundstück an Entwickler von Rechenzentren vermarktet wurde. Er schätzte, dass ein solches Projekt 300 bis 400 gewerkschaftlich organisierte Arbeitsplätze im Baugewerbe schaffen könnte.

Anwohner, die sich gegen Rechenzentren aussprechen, haben sich damit abgefunden, die schädlichen Auswirkungen durch Bebauungsvorschriften einzudämmen. Doch die Befugnisse der Kommunalverwaltung reichen nicht für ein Verbot aus – das kann nur der Staat verhängen.

„Die einzigen Menschen, die kein Problem mit Rechenzentren haben, sind diejenigen, die nicht in deren Nähe wohnen“, sagte Judy Penasik bei einer Anhörung in South Strabane Township, das an die Heimatstadt der Stechlys grenzt.

Im Juni, nach mehr als sechs Monaten voller Anhörungen, genehmigten die Gemeindevertreter Beschränkungen für Rechenzentren, darunter einen Mindestabstand von rund 450 km zu Wohnhäusern, eine Mindestgrundstücksgröße von 12 ha sowie Lärm- und Staubvorschriften. Mehr als 70 Menschen drängten sich bei der Anhörung.

Gemeindevorsteher Jeff Bull erklärte gegenüber RealClearInvestigations, dass die Verordnungen lediglich zum Schutz eines Stadtviertels dienen können und nicht mehr. „Was wir kontrollieren können ist, was neben dem Haus eines Nachbarn gebaut wird, nebst den damit verbundenen Umweltauswirkungen“, sagte er.

Während die Abgeordneten des Bundesstaates Gesetze vorantreiben, um den Bau neuer Rechenzentren vorübergehend auszusetzen, befasst sich keine dieser lokalen und landesweiten Maßnahmen mit den steigenden Kosten, die wahrscheinlich auf den Gasrechnungen von Anwohnern wie den Stechlys auftauchen werden.

„Die Energiefragen werden bei der PUC in komplexen Anhörungen unter Einbeziehung zahlreicher Experten und Berater im Rahmen eines seit langem bestehenden Rechtsrahmens entschieden, der für den Einzelnen schwer zu verstehen und zu bekämpfen ist“, sagte Kates-Garnick von der Tufts University.

Analyst Gasilov sagt, dass die Anwohner bei diesen wichtigen Entscheidungen über die Tarife in den PUC-Sitzungen kaum Mitspracherecht haben. „Fast niemand nimmt daran teil“, sagte er.

Tech-Giganten verpflichten sich zur Zahlung

Ob all diese angekündigten Gaskraftwerke und Rechenzentrumskomplexe tatsächlich gebaut werden, ist eine andere Frage.

„Im Stromgroßhandelsgeschäft werden etwa fünf Prozent der Projekte tatsächlich umgesetzt“, sagte Nesbitt von Arrowhead Economics, der an vielen dieser Projekte beteiligt war. „Pipeline-Erweiterungen, Stromerzeugung, einfach alles. Fünf Prozent.“

Selbst wenn dieser Prozentsatz im Zeitalter der KI angesichts der bemerkenswert hohen Investitionen in Rechenzentren deutlich höher liegt, werden einige Projekte wahrscheinlich scheitern, und die Stromkunden könnten dennoch die Zeche zahlen. „Wenn Anlagen genehmigt wurden und die Investitionsausgaben in die Tarifbasis einflossen, würden gestrandete Vermögenswerte die Privatkunden belasten“, schrieb Michael Strickland, ein Energiebroker aus Dallas. „Sie würden für diese gestrandeten oder ungenutzten Vermögenswerte ‚bezahlen‘.“

Eine naheliegende Lösung für steigende Tarife für die Verbraucher besteht darin, dass die Rechenzentrumsbetreiber ihren Strom selbst erzeugen. Nesbitt sagte, einige Betreiber in Texas würden „ausschließlich netzunabhängige Stromversorgung aufbauen, um einer Regulierung zu entgehen“, obwohl erst nach Abschluss der Bauarbeiten klar sein wird, wie sich dies auf die bestehenden Übertragungskapazitäten für die Stromkunden auswirken wird.

Im März verpflichteten sich Alphabet, Meta, Microsoft und andere Rechenzentrumsbetreiber im Weißen Haus, die Verbraucher vor Preissteigerungen im Zusammenhang mit ihrem Energiebedarf zu schützen. Bowring von Monitoring Analytics erklärte jedoch, dass diese Zusage unter den derzeitigen Vorschriften der Netzbetreiber nicht eingehalten werden könne. „Es gibt nur einen Weg, das zu tun, was die Hyperscaler als richtig erachten, und zwar eine separate Auktion für ihren eigenen Strombedarf durchzuführen“, sagte er.

Conor Lamb, ein ehemaliger demokratischer Kongressabgeordneter, der Washington County vertrat sagte, der Druck, Unternehmen dazu zu bringen, ihre Kosten selbst zu tragen, sei „bislang nicht wirklich wirksam auf sie ausgeübt worden“. Das Ziel sei es, „die Verantwortung wieder auf die Unternehmen zu verlagern, ihre Rechenzentren hinter dem Zähler mit Strom zu versorgen, damit sie die Preise für Sie nicht erhöhen“, sagte er.

Bei den Stechlys wird das Ehepaar seine nächste Gasrechnung – wie schon die vorherigen – widerwillig genau unter die Lupe nehmen. Aber sie wissen, was sie erwartet. „Diese Kosten sinken nie“, sagte Janet. „Ich habe das Gefühl, dass ich viel Geld für nichts bezahle.“

Auf die Frage, ob die meisten Menschen, die sie kennt, ihre Gasrechnung verstehen und wissen, warum sie bald wieder steigen könnte, antwortete sie: „Ich war Lehrerin. Deshalb weiß ich natürlich, wie wenig sie wissen. Aber ich glaube schon, dass viele von uns Rentnern wissen, dass es schlimmer kommen wird als wir erwarten.“

This article was originally published by RealClearInvestigations and made available via RealClearWire.

Link: https://wattsupwiththat.com/2026/09/17/natural-gas-is-cheap-why-is-your-bill-so-high/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE