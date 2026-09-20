Vorbemerkung: Diesmal bildet wieder einmal die Antarktis einen Schwerpunkt, was sich teilweise auch auf die nördlich angrenzenden Festlandsgebiete auswirkt. Aber auch aus Kanada, Teilen der USA und dem asiatischen Teil Russlands gibt es Meldungen über einen ungewöhnlich frühen Winterbeginn.

Die Schlagzeilen der Woche

Antar k ti s: September-Kälterekord gebrochen

Argentinien: Kälteste Septembernacht in Azul seit 1995

K anada: Erstmals wieder unter – 10 ° C

Westliche USA: Frühes Einsetzen der Schnee-Saison

S üdliches Südamerika: Kälte hält sich

Antar k ti s: unter – 100 ° F an zehn aufeinander folgenden Tagen

Russland in Fernost: Intensiver Kälteeinbruch

A ntarktis: Kälterer Winter als im Mittel

Meldungen vom 14. September 2026:

Antar k ti s: September-Kälterekord gebrochen

Ein weiterer Kälterekord in der Antarktis ist gefallen: Am 12. September sank die Temperatur in Baldrick (AWS) auf -66 °C.

Nach einer Zuverlässigkeitsprüfung durch ANTMET wurde der Messwert als korrekt bestätigt.

Die Temperatur stellt einen neuen September-Rekord für Baldrick dar, das auf dem Hochpolarplateau der Antarktis in 1.968 m Höhe liegt und dessen Beobachtungen bis in den Januar 2008 zurückreichen.

Der bisherige Tiefstwert für September lag bei -62,5 °C und wurde am 4. September 2012 gemessen.

Die normale Temperatur für September in Baldrick liegt bei etwa -47,8 °C, womit der Tiefstwert vom 12. September etwa 18 °C darunter liegt.

Die außergewöhnliche Kältewelle in der Antarktis im Jahr 2026 setzt sich also auch im September fort.

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Argentinien: Kälteste Septembernacht in Azul seit 1995

Ein weiterer heftiger Kälteeinbruch hat Argentinien erfasst, wobei die Temperatur in Azul auf -6,2 °C sank – das ist die niedrigste Tiefsttemperatur im September seit 1995.

Der SYNOP-Bericht vom 13. September vom Flugplatz Azul bestätigt den Wert von -6,2 °C.

Laut der offiziellen SMN-Klimatologie liegt die durchschnittliche Tiefsttemperatur im September in Azul bei 4,4 °C. Das absolute September-Tief bleibt weiterhin bei -7,1 °C, gemessen am 2. September 1995 – das heißt, am Sonntag fehlten nur 0,9 °C bis zu diesem Wert.

Der Kälteeinbruch war weit verbreitet.

Auch in Coronel Suárez sank die Temperatur auf -6,2 °C – zwar kein Rekord, aber sicherlich ein extrem niedriger Wert für den Spätwinter.

Weiter westlich fiel die Temperatur in Uspallata auf -9 °C und in Malargüe auf -7,6 °C. In Maquinchao erreichte die Tiefsttemperatur am Sonntag -9 °C, nachdem sie einen Tag zuvor auf -12,4 °C gefallen war. Der Rekordtiefstwert liegt dort noch etwas tiefer: -13,2 °C, aufgestellt im Jahr 2010.

All dies folgt auf eine Rekorde brechende Kältewelle zu Beginn des Monats.

Am 6. September fiel die Temperatur in General Pico auf -4,9 °C – nun der Rekordwert für den 6. September an dieser Messstation seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1973 –, während sie in Buenos Aires auf 2,4 °C sank, was ebenfalls ein neues Tagestief darstellt. Am 7. September sank die Temperatur in Tandil dann auf -7,8 °C – die niedrigste jemals gemessene Temperatur im September –, während in Monte Caseros die Temperatur auf 1,9 °C fiel und dort ebenfalls einen neuen Kälterekord für den 7. September aufstellte.

Kurz gesagt: Die Kälte im September in Argentinien hält hartnäckig an – und folgt auf eine außergewöhnliche Schneesaison.

In Mendoza bezeichnen Behörden und lokale Betreiber das Jahr 2026 als Rekordjahr in Sachen Schnee. Las Leñas verzeichnete rund 40 Tage fast ununterbrochenen Schneefall und wies Anfang September am Gipfel eine Schneehöhe von 3,3 m auf. Das Skigebiet selbst bezeichnete die Saison als Rekord in Bezug auf die Dauer des Schneefalls.

Weiter nördlich waren die Stürme im Juli sogar noch extremer.

Die argentinische Straßenverkehrsbehörde meldete Schneehöhen bis 4 m zwischen Punta de Vacas und Las Cuevas, was einen 80 km langen Abschnitt der Route 7 betraf – das größte Ereignis dieser Art dort seit 2008. INTA/Ianigla berichtete separat von mehr als 4 m Schneefall während des Sturms vom 15. bis 19. Juli in Teilen der Anden vom Norden Mendozas bis nach Catamarca.

In Horcones hatte das Schnee-Wasser-Äquivalent bis zum 21. Juli bereits etwa 349 mm erreicht – mehr als doppelt so viel wie normal für diesen Zeitpunkt und einer der höchsten Werte seit Beginn der Aufzeichnungen. Im August wurden fast 500 mm gemeldet, gegenüber einem historischen Durchschnitt der letzten Jahre von rund 300 mm.

Der „Schneefall des Jahrzehnts“, wie ihn die argentinischen Medien bezeichnet haben, hat dazu geführt, dass Mitte September noch immer mehr als 3 m Schnee auf den oberen Hängen von Las Leñas lagen. Das Skigebiet wird seinen Snowpark bis in den Oktober und November hinein in Betrieb halten, während andere argentinische Skigebiete aufgrund der außergewöhnlich hohen Schneemengen bereits davon ausgehen, dass bis in den Oktober hinein Ski gefahren werden kann.

Argentinische Medien berichten offen von Rekordschneefällen, meterhohen Schneemengen und einer verlängerten Skisaison, doch bei Recherchen in den großen westlichen Nachrichtenmedien findet sich so gut wie nichts dazu.

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K anada: Erstmals wieder unter – 10 ° C

Kanada hat den ersten Wert von -10 °C in der neuen Saison verzeichnet: In Alert, Nunavut, sank die Temperatur am 11. September auf -14 °C.

Dies ist der niedrigste Wert, der in Alert zu diesem frühen Zeitpunkt seit 2017 gemessen wurde, als die Station am 9. September -14,2 °C erreichte.

Die Kältewelle folgt auf einen außergewöhnlich kalten Winter 2025/26 in weiten Teilen Nord- und Westkanadas.

Von Anfang Dezember bis Mitte Januar lagen die Temperaturen im Nordwesten Kanadas fast täglich unter dem Normalwert. Im Yukon führte eine 20-tägige Kältewelle vom 8. bis 27. Dezember zu einem regionalen durchschnittlichen Tages-Tiefstwert von -41,2 °C – bemerkenswerte 17,3 °C unter dem Normalwert.

Rekorde wurden gebrochen.

In Faro sank die Temperatur am 23. Dezember auf –52,2 °C – die niedrigste Temperatur seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1966. In Braeburn fiel die Temperatur auf –55,7 °C – Kanadas niedrigste Temperatur seit Januar 1999 und der kälteste Dezemberwert seit 1975. Whitehorse erlebte den drittkältesten Dezember seit Beginn der Aufzeichnungen, während Faro den zweitkältesten verzeichnete.

Und die bittere Kälte hielt über den Dezember hinaus an. Das Attributionssystem des ECCC registrierte im Laufe des Winters insgesamt 14 bedeutende Kälteereignisse, bei denen langjährige Rekorde gebrochen worden waren.

Nun, am 11. September 2026, liegen die Temperaturen in Kanada wieder unter -10 °C (genauer gesagt bei -14 °C).

Der Winter zeigt sich erneut.

Link: https://electroverse.substack.com/p/antarctic-station-smashes-september?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email

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Meldungen vom 15. September 2026:

Westliche USA: Frühes Einsetzen der Schnee-Saison

Ein frühsaisonaler Kälteeinbruch hat in den Bergen des pazifischen Nordwestens sowie in Alberta und Montana für Schneefälle im September gesorgt, bei denen sich eine Schneedecke gebildet hat.

In Crystal Mountain, Washington, fielen am Wochenende rund 15 cm Schnee – genug, damit die Mitarbeiter die Wege rund um das Skigebiet freischaufeln konnten. Auf demselben Berg war bereits im August der erste Schnee gefallen.

Weiter nördlich bedeckte am Montag Neuschnee das Banff Sunshine Village in Alberta, wobei die Schneedecke im gesamten Skigebiet noch immer sichtbar ist.

Auch der Logan Pass im Glacier-Nationalpark in Montana war mit Schnee bedeckt, während das nahegelegene Skigebiet Bridger Bowl ebenfalls weiß wurde.

Der Winter naht.

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S üdliches Südamerika: Kälte hält sich

Eine weitere Aktualisierung bzgl. Kälte aus Südamerika, wo die Septemberkälte weiterhin Rekorde bricht.

Am Flughafen La Plata in Argentinien wurde am 13. September mit -1,1 °C der bisherige Tagesrekord von -0,2 °C aus dem Jahr 2005 gebrochen.

Zuvor war die Temperatur in Azul auf -6,2 °C gefallen – der niedrigste Septemberwert seit 1995 – und in Esquel wurden -6,9 °C gemessen.

Auch die Tageshöchstwerte fielen tief aus: Am Flughafen Córdoba wurden nur 7,7 °C gemessen, während am Flughafen Tucumán 9,5 °C erreicht wurden – der niedrigste September-Höchstwert seit 1981.

In ganz Chile wurden unter anderem folgende Frostwerte gemessen: -3 °C in Coyhaique, -2 °C in Río Bueno und -1,7 °C in La Unión.

Link: https://electroverse.substack.com/p/snow-returns-across-western-north?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email

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Eine Meldung vom 16. September 2026:

Antar k ti s: unter – 100 ° F an zehn aufeinander folgenden Tagen

Die anhaltende Kältewelle in der Antarktis im Jahr 2026 hat sich bis weit in den September hinein fortgesetzt.

Am 9. September berichtete ich, dass die Temperaturen in der Antarktis (genauer gesagt in Concordia) vier Tage in Folge unter -100 °F (-73,3 °C) geblieben waren:

• 5. September: -76,6 °C (-105,9 °F)

• 6. September: -75,7 °C (-104,3 °F)

• 7. September: -76,4 °C (-105,5 °F)

• 8. September: -77,3 °C (-107,1 °F)

Damit war die Serie aber noch nicht zu Ende.

Die Messstation verlängerte ihre Serie mit Temperaturen unter -100 °F bis zum 10. September, woraufhin andere Messstationen diese Serie fortsetzten: Am Südpol wurden am 11. September -73,6 °C (-100,5 °F) und am 12. September -74,1 °C (-101,4 °F) gemessen; Vostok folgte dann mit -76 °C (-104,8 °F) am 13. September und -77,7 °C (-107,9 °F) am 14. September – der bislang tiefsten Temperatur im September.

Und die Kälte beschränkte sich nicht nur auf das Hochplateau.

An der argentinischen Station Belgrano II wurde am 13. September eine Tageshöchsttemperatur von nur -33,8 °C gemessen – die niedrigste jemals an dieser Station im September verzeichnete Höchsttemperatur (seit 1980). Am selben Tag sank die Temperatur auf -43,2 °C – die tiefste Septembertemperatur in Belgrano II seit 1986.

Dies geschah weniger als drei Wochen, nachdem Belgrano II am 25. August mit -35,2 °C einen neuen Allzeitrekord für die niedrigste Tageshöchsttemperatur aufgestellt hatte, der den bisherigen Rekord von -35 °C vom 2. August 2001 unterbot.

Die außergewöhnliche Kältewelle des Jahres 2026 in der Antarktis hält bis weit in den Frühling hinein an.

Link: https://electroverse.substack.com/p/antarctica-logs-100f-cold-for-10?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email

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Eine Meldung vom 17. September 2026:

Russland in Fernost: Intensiver Kälteeinbruch

Ein für diese Jahreszeit ungewöhnlich früher Kälteeinbruch hat Teile des russischen Fernen Ostens erfasst und in Oblast Amur starken Frost sowie neue Tagesrekorde bei den Temperaturen gebracht.

In Norsky sank die Temperatur am 16. September auf -4,9 °C. Wie die Aufzeichnungen der Wetterstation zeigen, wurde damit der bisherige Tiefstwert für den 16. September von -2,8 °C aus dem Jahr 1935 gebrochen – ein Rekord, der 91 Jahre lang Bestand hatte. Die täglichen Klimadaten von Norsky reichen bis ins Jahr 1925 zurück.

Weiter südöstlich sank die Temperatur in Arkhara auf -2,1 °C und übertraf damit den bisherigen Rekordwert für den 16. September von -1,7 °C aus dem Jahr 1984. Die Datenreihe für Arkhara reicht bis ins Jahr 1936 zurück.

Die Kälte war Teil eines großflächigen Frostereignisses im gesamten Gebiet von Oblast Amur. Die Behörden warnten vor nächtlichen Tiefsttemperaturen, die lokal bis zu -7 °C erreichen könnten.

Link: https://electroverse.substack.com/p/cold-descends-on-russias-far-east?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email

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Eine Meldung vom 18. September 2026:

A ntarktis: Kälterer Winter als im Mittel

Die Kälte des Winters 2026 in der Antarktis machte sich auch im gesamten australischen Antarktis-Netzwerk bemerkbar.

Daten des Bureau of Meteorology zeigen, dass Casey, Davis und Mawson den Winter alle mit unterdurchschnittlichen Temperaturen abschlossen.

Davis verzeichnete die größte Abweichung bei den Nachttemperaturen mit durchschnittlich -23 °C – 2,9 °C unter dem Durchschnitt. Die durchschnittliche Höchsttemperatur lag bei -15,3 °C und damit 1,7 °C unter dem Durchschnitt.

In Mawson lag die durchschnittliche Nachttemperatur bei -23,1 °C und damit 2,5 °C unter dem Durchschnitt, während die durchschnittliche Höchsttemperatur mit -16,1 °C um 1,6 °C unter dem Normalwert lag.

In Casey lag die durchschnittliche Tiefsttemperatur im Winter bei -20 °C, 1,3 °C unter dem Durchschnitt, während die Höchsttemperaturen im Durchschnitt bei -11,9 °C lagen, 1,2 °C unter dem Normalwert.

Besonders ausgeprägt war die Kälte in Davis, wo die Temperatur am 21. Juli auf -36,8 °C sank.

In Casey wurden -34,4 °C gemessen, während die Temperatur in Mawson auf -31 °C fiel.

An allen drei australischen Antarktis-Stationen lagen sowohl die Höchst- als auch die Tiefsttemperaturen unter den langjährigen Durchschnittswerten.

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W ird fortgesetzt mit Kältereport Nr. 3 9 / 2026

Redaktionsschluss für diesen Report: 18. September 2026

Zusammengestellt und übersetzt von Christian Freuer für das EIKE

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