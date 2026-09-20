Cap Allon
Klimamodelle werden routinemäßig danach beurteilt, wie gut sie die Erwärmung in der Vergangenheit nachbilden. Doch der historische Temperaturbezugspunkt wird selbst rekonstruiert und revidiert – und manche Modelle werden dann gezielt so angepasst, bis sie diesen nachbilden.
Nehmen wir HadCRUT5, einen der wichtigsten globalen Datensätze zur Temperatur.
Es handelt sich dabei nicht um einen einfachen Durchschnitt der rohen Thermometerwerte. Messungen auf Land und See werden um Messveränderungen bereinigt, auf einem globalen Raster zusammengefasst und statistisch auf Regionen mit unzureichender Beobachtung ausgeweitet.
Als HadCRUT4 durch HadCRUT5 ersetzt wurde, stieg die geschätzte Erwärmung für den Zeitraum 2010–2018 im Vergleich zu 1850–1900 von etwa 0,91 °C auf 1,07 °C – eine Aufwärtskorrektur um 0,16 °C. Auch alle früheren Korrekturen ergaben eine Erwärmung.
Das Met Office erklärt, die jüngste Änderung (von 0,91 °C auf 1,07 °C) sei in erster Linie auf „verbesserte“ Korrekturen der Meerestemperaturen und eine „bessere Abdeckung“ datenarmer Regionen zurückzuführen, darunter die Arktis – die „sich am schnellsten erwärmende Region der Erde“.
Unbestritten ist die Tatsache, dass die „beobachtete Erwärmung“, an der Klimamodelle gemessen werden, eine verarbeitete, verfahrensabhängige Rekonstruktion ist, die sich zwischen verschiedenen Versionen der Datensätze erheblich ändern kann – und dies auch tut.
Eines der deutlichsten Beispiele stammt vom deutschen Max-Planck-Institut für Meteorologie. Dessen Modell MPI-ESM1.2 war Teil von CMIP6, dem vom IPCC intensiv genutzten internationalen Klimamodellprojekt.
Im Jahre 2020 veröffentlichten zwei Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts eine Arbeit, in der sie erläuterten, wie sie das Modell MPI-ESM1.2 so angepasst hatten, dass es besser mit den bereits bekannten historischen Temperaturaufzeichnungen übereinstimmte.
Der entscheidende Wert war die Klimasensitivität: Wie stark erwärmt sich das Modell nach einer Verdopplung des CO₂-Gehalts?
Während der Entwicklung ergab eine Zwischenversion eine Klimasensitivität von etwa 7 °C, was vor allem auf die Reaktion der tropischen Wolken zurückzuführen war.
Das war viel zu hoch, um mit den Messdaten übereinzustimmen.
Also änderten sie die Wolkenparameter und strebten bewusst eine Klimasensitivität von etwa 3 °C an.
Das fertige Modell ergab einen Wert von etwa 2,8 °C und stimmte viel besser mit der historischen Erwärmung überein.
Den Forschern war bereits bekannt, um wie viel sich die reale Welt erwärmt hatte. Wenn das Modell eine zu starke Erwärmung ergab, wurden die unsicheren Wolkeneinstellungen so lange angepasst, bis das Ergebnis näher an den bekannten Wert heranrückte.
[Hervorhebung im Original]
Die Max-Planck-Forscher räumten diesen Zirkelschluss selbst ein. Sie schrieben, dass die Nachbildung der historischen Erwärmung nicht als rein empirischer Erfolg gewertet werden könne, da das gewünschte Ergebnis im Voraus bekannt sei und somit ein potenzielles Ziel für die Feinabstimmung darstelle.
Und Wolken waren nicht der einzige Weg, um dorthin zu gelangen.
In ihrer Studie testeten sie auch ein Modell mit einer deutlich höheren Klimasensitivität von 7 °C, bei dem jedoch die Aerosolkühlung von etwa -0,65 W/m² auf -1,5 W/m² erhöht wurde. Auch dies führte zu einer insgesamt in etwa ähnlichen historischen Erwärmung.
Die Übereinstimmung mit der historischen Temperaturkurve beweist nicht, dass das Modell das Klimasystem richtig abgebildet hat. Verschiedene Kombinationen aus Wolkenrückkopplung, Aerosolkühlung und Treibhauserwärmung können ähnliche Rückrechnungen ergeben – und wenn die historische Erwärmung selbst als Feinabstimmungsziel verwendet wurde, ist ihre Reproduktion eine Kalibrierung und keine unabhängige Validierung.
Link: https://electroverse.substack.com/p/snow-returns-across-western-north?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email (Zahlschranke)
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Und wieder findet eine Gleichsetzung von erhöhten Temperaturen mit Erwärmung statt. Das stimmt, solange die Temperatur eines mit Wasser gefüllten Kochtopfes erfasst wird. Das stimmt auch, solange die Temperatur eines mit Luft gefüllten Kochtopfes erfasst wird.
In beiden Fällen zeigt der Temperaturanstieg, solange er mit Bezug auf den absoluten Nullpunkt in K gemessen wird, proportional die Wärmeveränderung an (sog. Erwärmung).
Das stimmt nicht mehr, wenn man die gemessenen Temperaturen der unterschiedlichen Stoffe mittelt. Beide Stoffe haben trotz gleicher Temperaturanstiege unterschiedliche Wärmeänderungen erfahren. Kann man sich leicht ohne Physik vorstellen, wenn man die Inhalte beider Gefäße in der Temperatur um 10 °C erhöhen will und feststellt, dass man für den Topf mit Wasser viel länger dazu braucht.
Der besonderen Klimawissenschaft in Potsdam ist das piep-egal, Hauptsache, man kann damit Rechner füttern und Rechenergebnisse erzeugen und Geld dafür bekommen. Die Welt mit vielen, vielen Unverständigen, glaubt einfach nur, dass das richtig ist und insbesondere den Klimawandel beschreibt, der ohnehin an jedem Ort der Welt anders verläuft. Und Rahmstorf glaubt das auch oder will vielleicht nur, das andere das glauben – und dafür zahlen!
So glauben auch viele, dass ein Bild in einem Spiegel „spiegelverkehrt“ ist. Tatsächlich ist es aber „spiegelrichtig“. Der Spiegel transformiert das Auge des Betrachters eines Objekts in identischem Abstand und Höhe hinter den Spiegel (Stufenwinkel-Gesetz). Und deshalb sieht das transformierte Auge (natürlich jetzt mit gedachter Wegnahme des Spiegels) den rechten Arm „links“, und das ist nicht spiegelverkehrt, sondern einzig richtig (spiegelrichtig). Der Spiegel kann ja nicht wissen, dass der Beobachter seinen betrachteten Arm mit „rechter Arm“ bezeichnet hat.
Wäre einmal eine Schulungsaufgabe für einen Herrn Rahmstorf, um Physik in ihren Prinzipien und ihrer Tiefe zu verstehen und nicht seine Rechner einfach mit Zahlen ohne Sinn und Verstand mit vermatschten Temperaturen zuzuballern!
Prof. Gerlich:
Die Abstrahlung eines Körpers richtet sich nach der tatsächlichen Temperatur und nicht nach irgendwelchen Temperaturmittelwerten! Temperaturmittelwerte müssen immer aus gegebenen Temperaturverteilungen bestimmt werden und für diese Mittelwerte gibt es keine lösbaren theoretischen Modelle.
Damit ist wohl deutlich gezeigt, daß alle Berechnungen mit einem „mittleren Strahlungsbudget“ oder einer „Strahlungsbilanz“ nichts mit mittleren Erdtemperaturen zu tun haben.
Modelle, Statistiken, Umfragewerte und Wahlergebnisse haben EINES GEMEINSAM :
Und? Hat je mal jemand bewiesen, dass wir aus einem sogenannten Urknall hervorgehen?
Ja, 10-⁴⁹ Sekunden bis dahin zurück „wissen“ wir *ALLES*. Und was war ne schäbige Minute davor? Plötzlich umgibt Schweigen das All der sog. Forscher. Irgendsoein Darwin labert plötzlich irgendwas von sog. Evolution. Beweise? Fehlanzeige!
Es gibt aber Hoffnung, denn Gottes Wort und Wille ist in der meistverkauften Veröffentlichung des Universums niedergeschrieben. Tipp: einfach mal lesen. Und verstehen. Aber ne, im 3. Jahrtausend n. Chr. sind asoziale Medien die Meinungen bestimmend. Das wird noch viel schlimmer, weil heute noch die Jugend damit indoktriniert wird. Aber! Die Jugend von heute ist der „weise“ Alte von morgen…
Chapeau, der is originell 😃
Richtig. Wie heißt es doch bei Statistiken so treffend? „Male erst die Kurve und dann fange an zu berechnen.“
„Gestalte die Achsen des Bösen auf gute Axen um“
🤣
Klimamodelle: Man legt im Voraus fest, was sie zu zeigen haben!
Ist doch logisch, und war schon immer so. Auch bei jedem Gutachten wird zuvor festgelegt, was das Gutachten zu erbringen hat. Und bei jedem Rechtsanwalt erwarte ich die Verteidigung meiner Anliegen. Nur dafür werden die Leute doch bezahlt.
Oder andersherum. Bezahlt man die Leute von Copernicus, dass die Erderwärmung nicht von CO2 kommt, dann werden die Wissenschaftler dafür Gründe finden. Wahrscheinlich zuerst mal bei EIKE lesen und fleißig übernehmen
Wes‘ Brot ich ess‘
😭
Modelle, die nur dann die Vergangenheit einigermaßen beschreiben können wenn willkürliche Anpassungen vorgenommen werden taugen nichts zur Prognose der Klimaentwicklung der Zukunft.
Am schlimmsten dabei ist für mich aber, das Forscher des Max-Planck-Institutes an solchen Manipulationen, selbstverständlich aus Steuermitteln finanziert, beteiligt sind.
Max Plack würde sich im Grabe rumdrehen wenn er wüsste wie sein Name mißbraucht wird.
Wie bei diesen 10.000en, komplizierten Proteinstrukturen im menschlichen Körper, die von DeepMind einzig mit dem einen, bereits vorbestimmten Ziel vorhergesagt werden.
Wahnsinn! Erst das Ziel bestimmen, dann dorthinforschen? Und dann gab’s zur Krönung auch noch den Nobelpreis für sowas. Wo soll das bloß enden?