Radioaktive Strahlung – Fluch oder Segen? Über die Bedeutung von Strahlung für die Gesundheit

17. Internationale EIKE-Klima- und Energiekonferenz (IKEK-17) in Halle/S am 26.6.26.

Zum Thema der Strahlenangst hielt unser Referent Dr. Lutz Niemann einen Vortrag, in dem er mit Hilfe nackter Zahlen, zum Beispiel zu den Toten nuklearer Unfälle, eine realistische Haltung jenseits der jahrzehntelangen Panikmache anmahnte. Seine klare Aussage: Die Verteufelung der Kernkraft ist unrealistisch, da konkurrierende Konzepte mehr Opfer fordern. Beitrag als PDF speichern Beitrag drucken