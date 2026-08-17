17. Internationale EIKE-Klima- und Energiekonferenz (IKEK-17) am 27. Juni 2026 in Halle.

Das „Committee for a Constructive Tomorrow“ (CFACT) ist eine 1985 gegründete, in den USA ansässige gemeinnützige Organisation, die sich für marktwirtschaftliche Lösungen für Umweltprobleme einsetzt.

Die Organisation lehnt den wissenschaftlichen Konsens zum Klimawandel ab. Präsident Craig Rucker erläutert, warum die US-Bürger der Klimapolitik zunehmend kritisch gegenüberstehen.

Hinweis: Das Video wurde auf unserem englischen Kanal publiziert: Mit dem Zahnrad unten rechts können Sie mit „Untertitel“ und „übersetzen/deutsch“ den deutschen Text mitlesen.