17. EIKE-Konferenz für Klima und Energie – eine kurze Zusamenfasung!

unter anderen mit:
John Clauser, University of California, Berkeley, Nobelpreisträger Physik 2022
Henrik Svensmark, Technische Universität Kopenhagen, letzter Vortrag hier
Michael Limburg, EIKE
Horst Lüdecke, EIKE
Stefan Kröpelin, Universität zu Köln
Nicola Scafetta, Universität Neapel Federico II
Ronan Connolly, CERES Science
Willie Soon, Harvard University
William Happer, Princeton University

einzelne Videos hier:
Happer 
Thuß 
Clauser 
Görlitz 
Kröpelin 
weitere folgen

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