17. EIKE-Konferenz für Klima und Energie – eine kurze Zusamenfasung!

unter anderen mit:

John Clauser, University of California, Berkeley, Nobelpreisträger Physik 2022

Henrik Svensmark, Technische Universität Kopenhagen, letzter Vortrag hier

Michael Limburg, EIKE

Horst Lüdecke, EIKE

Stefan Kröpelin, Universität zu Köln

Nicola Scafetta, Universität Neapel Federico II

Ronan Connolly, CERES Science

Willie Soon, Harvard University

William Happer, Princeton University

einzelne Videos hier:

Happer

Thuß

Clauser

Görlitz

Kröpelin

weitere folgen