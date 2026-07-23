17. EIKE-Konferenz für Klima und Energie – eine kurze Zusamenfasung!
unter anderen mit:
John Clauser, University of California, Berkeley, Nobelpreisträger Physik 2022
Henrik Svensmark, Technische Universität Kopenhagen, letzter Vortrag hier
Michael Limburg, EIKE
Horst Lüdecke, EIKE
Stefan Kröpelin, Universität zu Köln
Nicola Scafetta, Universität Neapel Federico II
Ronan Connolly, CERES Science
Willie Soon, Harvard University
William Happer, Princeton University
einzelne Videos hier:
Happer
Thuß
Clauser
Görlitz
Kröpelin
weitere folgen
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