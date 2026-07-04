John Clauser ist Physiker an der Universität von Kalifornien, Campus Berkeley, und Nobelpreisträger für Physik 2022.
Er erklärt, wie das Klima wirklich funktioniert – und wie die Tricks der Lobbyisten funktionieren. Auf der 17. Konferenz des Europäischen Instituts für Klima und Energie (EIKE) hielt er einen ausführlichen Vortrag zu diesem Thema. Hier ist zunächst sein Interview. Tipp: Schalten Sie im Youtube-Video rechts unten am Zahnrad auf „Untertitel“ und „deutsch“ – dann wird automatisch übersetzt.

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