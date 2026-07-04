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Tja, auch ein Nobelpreisträger kann sich mal irren. Er ist also ein Pseudowissenschaftler.
Oder er lügt im Auftrag der Ölindustrie.
Möglicherweise irren Sie sich, oder steht das außer Frage? Oder Sie lügen im Auftrag der Windindustrie. Habe heute auf der Fahrt an die Ostsee wieder die „Windparks“ bei Parchim – Pasewalk bewundern können. Irrsinn ist geschmeichelt. Einfach Verbrechen.