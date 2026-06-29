Kenneth Richard

„Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Hauptgrund für den Anstieg der Lufttemperatur in Krakau eher in der Zunahme der Sonneneinstrahlung (SD) als im CO₂-Strahlungsantrieb (∆F) liegt.“

Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass interne oder natürliche Veränderungen in der Wolkenstruktur dazu geführt haben, dass in den letzten Jahrzehnten mehr Sonnenstrahlung die Erdoberfläche erreicht hat, was durch den weit verbreiteten Anstieg der Sonnenscheindauer (SD) belegt wird.

Der Anstieg der SD ist seit den 1980er Jahren der Haupttreiber der Erwärmung und erklärt sowohl die Temperaturschwankungen als auch den Temperaturtrend.

„…der Hauptfaktor für den Temperaturanstieg nach 1988 war zudem ein drastischer Anstieg der Sonneneinstrahlung. Diese Ergebnisse weisen auf die entscheidende Rolle hin, die Veränderungen in der Wolkenstruktur und damit der Sonneneinstrahlung bei dem beobachteten Anstieg der Lufttemperatur spielen.“

„Die Regressionsanalyse ergab, dass die Variabilität der drei betrachteten Faktoren – SD, die Intensität der westlichen Zirkulation im Winter (NAO) und die Strahlungsantriebe (∆F) – den beobachteten Anstieg der jährlichen Lufttemperatur in Krakau (innerhalb der Schätzfehler) vollständig erklärte.“

Veränderungen der Wolkendecke haben einen weitaus größeren Einfluss auf das Klima als der Anstieg der CO₂-Konzentration in der heutigen Zeit.

„…selbst geringe Veränderungen der Wolkendecke können einen größeren Einfluss auf die Strahlungsbilanz der Erde haben als entsprechende Veränderungen der Treibhausgas-Konzentrationen.“

„…van Wijngaarden und Happer (2025) schätzten, dass die Rolle der tiefen Wolkendecke bei der Steuerung des Transfers von Sonnenenergie zur Erdoberfläche sogar noch größer ist und dass eine Verringerung der tiefen Wolken um nur wenige Prozent den gleichen Effekt hat wie eine Verdopplung der CO₂-Konzentration.“

Tatsächlich hat der CO₂-Antrieb nur einen „geringfügigen“ Anteil (~6 %) an den Erwärmungstrends und nur einen Anteil von 3,6 % an der Variabilität.

„Die Analyse zeigt, dass der starke Anstieg der SD auf Veränderungen in der Wolkenstruktur seit Ende der 1980er Jahre zurückzuführen ist. … Die Variabilität der SD erklärt 58 % der Varianz, die Variabilität des NAO-Index macht 7,7 % aus, und die Variabilität von ∆F trägt 3,6 % bei.“

„Die Rolle des anthropogenen Faktors, nämlich des Anstiegs der CO₂-Konzentration in der Atmosphäre, der durch den Strahlungsantrieb beschrieben wird, bei der Verursachung des Anstiegs der Lufttemperatur in Krakau ist statistisch signifikant, aber hinsichtlich ihrer Bedeutung marginal. Sie führt nicht zu einer interannuellen Variabilität und verstärkt den Trend des Temperaturanstiegs nur geringfügig. Ähnlich wurde in Breslau, das etwa 250 km von Krakau entfernt liegt, ein geringer Einfluss des Strahlungsantriebs auf den Temperaturanstieg (~6 %) festgestellt (Marsz et al. 2021).“

Eine weitere neue Studie deutet auf einen allgemeinen Anstieg der Sonneneinstrahlung auf die Erdoberfläche seit 1983 hin, was mit anderen Studien übereinstimmt, die „einen allgemeinen Anstieg der nach unten gerichteten kurzwelligen Strahlung (DSWR) in ganz Brasilien zwischen 1980 und 2016“ festgestellt haben.

„Trendanalysen deuten auf einen allgemeinen Anstieg der Sonnenscheindauer (SDU) in Brasilien seit den frühen 1980er Jahren hin.“

Eine weitere neue Studie (Budnukaeku, 2026) kommt zu dem Ergebnis, dass die Sonnenscheindauer in ganz Nigeria zwischen 1970 und 2022 deutlich zugenommen hat, was in erster Linie auf abnehmende Bewölkung zurückzuführen ist.

„Diese Studie untersucht die zeitliche Variabilität der Sonnenscheindauer und der Bewölkung in ganz Nigeria im Zeitraum von 1970 bis 2022. Dabei werden satelliten- und bodengestützte Datensätze herangezogen, um klimatische Trends und deren Auswirkungen auf erneuerbare Energien, die Landwirtschaft und Strategien zur Klimaanpassung aufzuklären. Anhand von Daten aus dem Meteosat-basierten SARAH-2-Klimadatensatz, der ERA5-Reanalyse und den Bodenstationen der Nigerianischen Meteorologischen Agentur (NIMET) analysieren wir langfristige Trends, saisonale Muster und räumliche Unterschiede bei der Sonnenscheindauer und der Bewölkung. Die Ergebnisse deuten auf einen signifikanten Anstieg der Sonnenscheindauer im Norden Nigerias hin, der im Durchschnitt 0,5–0,7 Stunden pro Jahrzehnt beträgt und durch abnehmende Bewölkung bedingt ist, insbesondere während der Trockenzeit (November–März).“

Link: https://notrickszone.com/2026/06/22/3-new-studies-find-increasing-trends-in-solar-radiation-since-the-1980s-easily-explaining-warming/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE

Hinweis: Auch Cap Allon ht zu diesen Studien etwas geschrieben, im Original jedoch hinter einer Zahlschranke. Die Übersetzung seines Beitrags steht hier.