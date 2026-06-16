Daß volatile Energiequellen zwingend Großspeicher benötigen, ist und war jedem (echten) Experten von Anfang an klar.
Grund: Volatile Lieferanten wie Wind und Sonne stellen teils wesentlich mehr Energie bereit, als die Verbraucher Deutschlands, Österreichs oder der Schweiz benötigen. Man muß dann „vernichten“ oder speichern. Das wäre rational – aber den politischen Apologeten der „Energiewende“ geht es ungesagt eher um finanziellen Profit durch Umverteilung von Steuergeld – da stehen technische Notwendigkeiten oder physikalische Gesetze nur im Weg. Folge: Man behauptet wahrheitswidrig, es gebe „Speicher noch und nöcher“. Oder man behauptet, daß die Speicher mittelfristig gar nicht nötig seien – so AGORA ENERGIEWENDE schon 2013/2014:
„Der Ausbau der Erneuerbaren Energien muß nicht auf Stromspeicher warten.“
„In den nächsten zehn bis 20 Jahren kann die benötigte Flexibilität im Stromsystem durch andere Flexibilitätsoptionen (zum Beispiel flexible Kraftwerke, Lastmanagement) günstiger bereitgestellt werden als durch neue Stromspeicher. Erst bei sehr hohen Anteilen von Erneuerbaren Energien werden neue Stromspeicher wirklich benötigt.“
Das ist eine schlichte Behauptung – oder anders ausgedrückt: himmelschreiender Unfug. Das einzige, was die Energiewender der deutschsprachigen Staaten rettet, ist die zentrale Lage der Länder, die eine (kostenträchtige) Zu- oder Ableitung von elektrischem Strom nach Frankreich, Polen oder Tschechien ermöglicht.
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
„Volatile Lieferanten wie Wind und Sonne stellen teils wesentlich mehr Energie bereit, als die Verbraucher Deutschlands, Österreichs oder der Schweiz benötigen. Man muss dann „vernichten“ oder speichern.“
Fehler über Fehler!
1. Volatile Lieferanten stellen oftmals über längere Zeit überhaupt keine Energie bereit.
2. Da man Energie nur wandeln kann, kann man sie überhaupt nicht vernichten.
3. Man kann das Energiewandeln von Wind und Sonne in Elektrizität einfach lassen, wenn kein Bedarf da ist.
4. Wer das auf Anhieb nicht versteht, hier die Lösung für Anfänger: Man kann jedem Windrad oder jeder PV-Anlage „den Stecker ziehen“.
5. Dabei gibt es allerdings eine schwer lösbare Aufgabe: Man müsste vorher den dummen Politikern den Stecker ziehen. Geht zum Beispiel über das Einfrieren ihrer Bezüge.
6. Im Extremfall könnte man auch bisher gezahlte Bezüge rückfordern.
7. Das ginge mit einem ganz einfachen Gesetz, das den Politikern auch Verantwortung und Haftung überträgt, wie bei einem Vorstand einer AG. Ist erprobt und wird bei angeblichen Abschalteinrichtungen bei Verbrennungsmotoren auch erfolgreich durchgesetzt, auch wenn der Vorstand nicht selbst das Programm geschrieben hat.
8. Im zweiten Schritt könnte man die Wähler solcher Politiker ebenso in die Haftung nehmen, sie wählen ja mit Vorsatz. Es wäre ganz schnell vorbei, mit den gewaltigen Umverteilungsprojekten, für die derzeit niemand verantwortlich ist, obwohl das Werk bis zur Straftat täglich stattfindet!
Solche Aussagen reihen sich ein in den alltäglichen Irrsinn den die grüne Sekte zum Thema „Energiewende“ absondert. Das Problem ist doch nicht ob „Stromspeicher“ benötigt werden sondern dass es keine Stromspeichertechnik im EVU-Maßstab gibt, nie geben kann, aus fundamentalen physikalischen Gründen nicht.
Gegenpol Ostbelgien – Stromspeicher – Das Schilda des 21. Jahrhunderts
Kurzzeitspeicher mit einigen hundert GWh Speichervermögen lassen sich technisch realisieren (wenn auch zu ökonomisch selbstmörderischen Kosten), die benötigten saisonalen Speicher um den „Sonnenstrom“ vom Sommer in den Winter zu retten, oder die „Starkwind-Stromernte“ in die nächste Flaute, sind physikalisch so plausibel wie der Wrap-Antrieb vom Raumschiff Enterprise. Was aber die MINT-Versager aus der links/grünen, urbanen, geisteswissenschaftlichen, wohlstandsverwahrlosten Ecke nicht anficht da dieses moderne Lumpenproletariat eh nur seiner Ideologie folgt und für physikalisch-technische Argumente unzugänglich ist. Deutschland wird von grünen Idioten zu Grunde regiert.