WUWT, Von CFACT,
Während das Massachusetts Institute of Technology im Jahr 2018 verkündete , dass seine Mission zum Bau eines kompakten Fusionskraftwerks (SPARC) auf Basis des ARC-Tokamak-Designs kurz vor dem Abschluss stehe, dämpfte ein Team von Ingenieuren der ETH Zürich (der Eidgenössischen Technischen Hochschule) die Erwartungen, dass Fusionskraftwerke (FPPs) in zukünftigen Netto-Null-Energiesystemen wettbewerbsfähig sein könnten.
Tobias Schmidt, Gründungsdirektor der Albert Einstein School of Public Policy an der ETH Zürich, Hauptautorin Lingzi Tang und zwei weitere Wissenschaftler veröffentlichten ihre Ergebnisse am 23. März in Nature Energy. Sie kamen zu dem Schluss, dass die Anlagengröße, die außerordentliche Komplexität und der mittlere Bedarf an Anpassungen von Fusionskraftwerken empirisch mit Erfahrungsraten (Kostensenkungen für zusätzliche Einheiten) von nur 2 % bis 8 % verbunden sind, anstatt mit den Branchenschätzungen von 8 % bis 20 % – und dass dies, gepaart mit den erwarteten hohen anfänglichen Kapitalkosten, das finanzielle Verhängnis für die junge Branche bedeutet.
Schmidt erklärte gegenüber Techxplore.com, dass sein Team , nachdem es von einigen Akteuren im Bereich der Fusionsenergie Versprechungen über extrem niedrige Stromgestehungskosten für FPPs erhalten hatte, ein ETH-Framework auf die Fusionsforschung anwandte. Dieses Framework analysiert, warum manche Technologien sich schneller entwickeln als andere. Das Team verglich die magnetische Fusion (durch den Einschluss von heißem Plasma mithilfe starker Magnetfelder) mit der Trägheitsfusion (durch die Kompression von Brennstoff mittels Laser).
Casey Crownheart schrieb in der MIT Technology Review, dass das ETH-Team Fusionsexperten gebeten hatte, FPPs hinsichtlich Größe, Komplexität und Anpassung zu bewerten, um eine Erfahrungsrate vorherzusagen. Tang erklärte Crownheart, dass „nahezu Einigkeit darüber herrschte, dass Fusion unglaublich komplex ist“ und dass es höchst unwahrscheinlich sei, eine Erfahrungsrate von 23 % wie für Solarmodule, 20 % wie für Lithium-Ionen-Batterien oder gar 12 % wie für Onshore-Windkraft zu erreichen.
Tang ist der Ansicht, dass es eines umfangreichen Ausbaus und eines langen Zeitraums bedürfte, bis die Baukosten eines Kernkraftwerks deutlich sinken würden – und dass daher „die aktuellen Investitionen in die Fusionstechnologie hinterfragt werden sollten“, insbesondere die Investitionen der Bundesregierung. „Wenn es um die Dekarbonisierung des Energiesystems geht“, sagte Tang, „ist das wirklich die beste Verwendung öffentlicher Gelder?“
Nicht zufällig baut CFS seinen Prototyp FPP – den SPARC (smallest possible affordable, robust, compact) Tokamak – in Zusammenarbeit mit dem MIT in dessen Anlage in Devers, Massachusetts. Die Fertigstellung ist nun für 2027 geplant. CFS-CEO Bob Mumgaard sagt, es werde die weltweit erste kommerziell relevante Fusionsenergieanlage sein, die mehr Energie aus der Fusion erzeugt, als sie für den Prozess benötigt – oder Nettoenergieerzeugung (Q>1).
Mumgaard äußerte sich wenige Tage nach Veröffentlichung des ETH-Zürich-Berichts gegenüber Tim Gardner von Reuters ausführlich zu den Fortschritten seines Unternehmens beim Bau eines größeren Kernkraftwerks in Virginia, der noch in diesem Jahrzehnt beginnen soll. Mumgaard betonte, dass die Autoren der ETH Zürich nicht an der Kernfusionsforschung beteiligt seien (Schmidt erklärte sogar, dass sie keine weiteren Studien zu den Kosten der Kernfusion durchführen würden). Diese Wissenschaftler hätten weder ihn noch irgendjemanden, der an einem solchen Projekt arbeite, kontaktiert.
„Wenn man sich die Geschwindigkeit ansieht, mit der wir unsere Produkte herstellen können, und die Fähigkeit, die Kosten jeder einzelnen Komponente zu senken, dann folgen wir bekannten industriellen Trends, die nicht aus den 1950er oder 1960er Jahren stammen, sondern aus der Gegenwart. Daher sind wir weiterhin sehr optimistisch, dass die Stromrechnungen in Virginia in den 2030er Jahren Fusionsenergie beinhalten werden.“
Laut Mumgaard hängt die Kostenentwicklung bei Kernkraftwerken nicht von „den richtigen Standorten“, „den richtigen Verträgen“ oder den verschiedenen Produktionsströmen großer Systeme ab, sondern vielmehr davon, wie schnell man Anlagen herstellen und installieren kann. Frankreich hat innerhalb von nur zwei Jahrzehnten auf Kernenergie umgestellt, und es ist sogar möglich, dass die Kernfusion deutlich schneller voranschreitet – möglicherweise so rasant wie die Entwicklungen in der digitalen Welt.
Ein Sprecher des CFS fügte hinzu: „Wir begrüßen zwar, dass Forscher die Wirtschaftlichkeit von Fusionskraftwerken untersuchen, doch die Studie der ETH Zürich trifft einige Annahmen, die wir für fehlerhaft halten – insbesondere die Betrachtung der Lernraten von oben nach unten anstatt auf Komponentenebene und die Überschätzung der Anpassungskosten. Wir verfolgen unsere Wirtschaftlichkeit sehr genau und gehen fest davon aus, mit anderen Energiequellen konkurrenzfähig zu sein.“
Mumgaard, der kürzlich als erster Vertreter der Fusionsindustrie in den Wissenschafts- und Technologiebeirat des Präsidenten (PCAST) berufen wurde, ist begeistert von der Zukunft der Fusionsforschung – und seines Unternehmens –, die maßgeblich vom Erfolg des SPARC-Reaktors abhängt. Die Ernennung unterstreicht die Erkenntnis, dass die Fusionsforschung den Sprung von der Grundlagenforschung über die angewandte Forschung hin zu Demonstrationen geschafft hat, die unser Verständnis der zugrundeliegenden Wissenschaft belegen.
Das geplante kommerzielle Fusionskraftwerk (ARC) in Chesterfield County, Virginia, ist ein Gemeinschaftsprojekt mit Dominion Energy. CFS rechnet mit ersten Lieferungen von bis zu 400 Megawatt Strom in den 2030er Jahren – mit Google und ENI als ersten Kunden. Laut Mumgaard plant CFS jedoch, mehrere ARC-Einheiten in rascher Folge zu bauen, sofern ausreichend Kapital vorhanden ist und die Marktbedingungen günstig sind.
Laut Mumgaard lernt man dabei von Anlage zu Anlage und gelangt schließlich an den Punkt, an dem man glaubt, alles im Griff zu haben – die Technologie funktioniert, die Lieferkette ist vorhanden, das Design ist so weit ausgereift, dass man die Anlagen parallel bauen kann. Die Skalierbarkeit wird dadurch verbessert, dass der in Tokamak-Reaktoren verwendete Tritiumbrennstoff regenerativ ist.
Mumgaard zufolge benötigt man für die kontinuierliche Tritiumproduktion lediglich „einen kleinen Starter, ähnlich einem Sauerteigstarter“. Das Tritium von SPARC stammt zwar aus einem Kernkraftwerk, das Unternehmen kann es aber auch selbst herstellen. Jegliches austretende Tritium wird aufgefangen und wiederverwendet; die Methoden zur Tritiumbindung sind gut erforscht und in den Vorschriften klar definiert.
Während CFS Milliarden an privaten Geldern eingeworben hat, schloss sich Mumgaard der Fusion Industry Association an und forderte eine staatliche Finanzspritze von 10 Milliarden Dollar [die 2026 abgelehnt wurde], um den Ausbau von Fusionskraftwerken in den USA zu beschleunigen. Das Argument lautete, dass sich die Dinge geändert hätten, während die USA vor einem Jahrzehnt ihre Anlagen stillgelegt und ihre Experten nach China geschickt hätten, um dort die eigenen Anlagen in Betrieb zu nehmen. Jetzt sei es dringend notwendig, dass die USA die Chinesen einholen und überholen.
Mumgaard stellte sich vor, dass die Bundesmittel in drei Töpfe fließen würden: Forschung in den nationalen Wissenschaftslaboratorien und Universitäten, um die Grundlagen für eine zukünftige Fusionsindustrie zu schaffen; Unterstützung beim Aufbau und der Inbetriebnahme der ersten kommerziellen Anlagen; und translationale Forschung, die dazu beiträgt, Innovationen aus dem Labor in die Lieferkette und in Kraftwerke zu überführen.
Wenn Mumgaard – und die Investoren von CFS – Recht behalten, wird der ARC in zehn Jahren Strom zu wettbewerbsfähigen Preisen erzeugen, und eine neue Branche könnte ein rasantes Wachstum erleben. Erfolg würde zudem neue Investoren und Kunden anziehen und CFS (und möglicherweise auch anderen Fusionsunternehmen) helfen, Gewinne zu erzielen.
Sobald die Fusionsenergie kommerziell erfolgreich ist, rechnet Mumgaard mit einer hohen Nachfrage, insbesondere in Ländern wie Japan, Südkorea und Singapur, die sich von einer Energiequelle angezogen fühlen, die so wenig Land und natürliche Ressourcen benötigt, die Abhängigkeit von per Tanker geliefertem LNG beendet und die Gefahr vermeidet, dass Atomwaffen aus Plutonium zusammengebastelt werden.
Wenn das passiert, könnten Chinas massive Investitionen des öffentlichen Sektors in die Fusionsenergie bedeutungslos werden.
Dieser Artikel erschien ursprünglich bei Real Clear Energy.
https://wattsupwiththat.com/2026/05/03/mit-scientists-say-fusion-overcoming-energy-challenges/
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Selbst wenn man die physikalischen Showstopper eines Fusionsreaktors beiseite wischte, stünde man vor einem soziotechnisch-ökonomischen Showstopper, der in der öffentlichen Debatte chronisch unterschlagen wird. Siehe den EIKE-Artikel …
Die ETH-Studie führt das Argument von der physikalischen Unmöglichkeit (Jassby) auf die Ebene der ökonomischen Unwahrscheinlichkeit fort. Und zwar mit einem Perspektivwechsel: Sie misst nicht die Kosten eines hypothetischen funktionierenden Reaktors, sondern die strukturelle Fähigkeit dieser Technologieklasse, durch Lernen billiger zu werden.
1. Die ETH-Studie als ökonomischer Realitätscheck
Die Studie von Tang, Schmidt et al., publiziert in Nature Energy, ist das exakte ökonomische Pendant zu Jassbys physikalischer Kritik. Sie argumentiert nicht anekdotisch, sondern systemisch anhand von drei inhärenten Technologieeigenschaften, die historisch die Lernrate bestimmen:
Die erste Eigenschaft ist die Größe der Anlage. Fusionskraftwerke sind physikalisch darauf angewiesen, eine bestimmte Mindestgröße zu erreichen – kleine, wirklich modulare Einheiten lassen sich beim magnetischen Einschluss kaum realisieren, weil das Plasma eine kritische Dimension für Zündung und Energiebilanz benötigt. Große Einheiten aber bedeuten zwangsläufig: Es werden insgesamt viel weniger davon gebaut. Weniger gebaute Stückzahlen bedeuten weniger Wiederholung, und weniger Wiederholung bedeutet eine flachere Lernkurve. Die historische Erfahrung zeigt, dass Technologien, die in großen, kapitalintensiven Einheiten realisiert werden müssen, ihre Kosten pro Einheit nur sehr langsam senken.
Die zweite Eigenschaft ist die außerordentliche Komplexität eines Fusionskraftwerks. Man hat es nicht mit einer einzelnen Maschine zu tun, sondern mit einem hochgradig nichtlinear gekoppelten System: supraleitende Magnete, Kryotechnik im Kelvin-Bereich, ein Brutblanket zur Tritiumerzeugung, Fernhantierungsrobotik für den radioaktiven Innenraum, ein Plasma unter Extrembedingungen. Komplexe Systeme haben sich historisch als besonders lernresistent erwiesen, weil eine Verbesserung in einem Teilsystem häufig neue Probleme in einem anderen erzeugt – die Optimierung ist kein linearer Prozess, sondern ein systemisches Puzzlespiel mit ständigen Zielkonflikten. Genau das dämpft die Erfahrungsrate drastisch.
Die dritte Eigenschaft ist der hohe Anpassungsbedarf an jedem einzelnen Standort. Anders als ein Serienprodukt, das millionenfach identisch vom Band läuft, muss ein Fusionskraftwerk an jedem Bauplatz an die lokale Netzanbindung, die verfügbare Kühlwasserinfrastruktur, die seismischen Gegebenheiten und den nationalen Regulierungsrahmen angepasst werden. Jede Anlage ist ein Unikat – was echte Serieneffekte, wie man sie von standardisierten Produkten kennt, wirksam verhindert.
Diese drei strukturellen Merkmale – große Einheitengröße, extreme Systemkomplexität und unvermeidlicher Standort-Anpassungsaufwand – führen in der empirisch gestützten Analyse der ETH Zürich zu einer Erfahrungsrate von lediglich 2 bis 8 Prozent. Zum Vergleich: Solarmodule erreichten über Jahrzehnte etwa 23 Prozent, Lithium-Ionen-Batterien rund 20 Prozent und selbst Onshore-Windkraft noch etwa 12 Prozent. Fusionskraftwerke liegen damit am untersten Ende dessen, was technologisches Lernen überhaupt leisten kann – und das hat mit der inneren Natur dieser Technologie zu tun, nicht mit fehlender Finanzierung oder mangelndem Willen.
Die von der Branche angenommenen Lernraten von 8–20 % (ähnlich Wind oder Batterien) ignorieren, dass Fusion in diesen drei Dimensionen extrem ungünstig abschneidet. Die empirisch aus historischen Technologien abgeleitete Prognose von nur 2–8 % bedeutet: Selbst wenn der erste Reaktor irgendwann gebaut wird, wird der hundertste kaum billiger sein als der erste. Genau das ist das von der ETH diagnostizierte „finanzielle Verhängnis“ – ein Reaktor, der ewig teuer bleibt und nie wettbewerbsfähig wird, selbst wenn er technisch funktioniert.
2. Commonwealth Fusion Systems (CFS): Ein Paradebeispiel für industrieoptimistische Gegennarrative
Der Text kontrastiert dies brillant mit CFS-CEO Bob Mumgaard. Seine Replik auf die ETH-Studie ist ein Musterbeispiel für eine Argumentationsstrategie, die wir bereits identifiziert haben: das Verkaufen von Absichtserklärungen als technische Prognosen. Drei Punkte sind hier entlarvend:
CFS hat bis heute keinen Nettoenergiegewinn demonstriert. SPARC soll dies 2027 tun – dieselbe Ankündigungslogik, die Fusionsforscher seit den 1950er Jahren pflegen. Die im Text erwähnte Ernennung Mumgaards in das PCAST-Gremium zeigt zudem, wie sehr die Fusionsbranche bereits politisch vernetzt ist – ein Beleg für die im ursprünglichen Beitrag beschriebene „wissenschaftspolitische Pathologie“, in der Narrative und politische Allianzen an die Stelle physikalischer Evidenz treten.
3. Einordnung in die übergeordnete Argumentationslinie
Der WUWT/CFACT-Text fügt dem von uns entwickelten Analyserahmen eine dritte Ebene hinzu:
Alle drei Ebenen konvergieren in derselben Schlussfolgerung: Die reine Fusionsenergie als wettbewerbsfähige Stromquelle ist ein Phantom, das sich aus physikalischen, technologischen und ökonomischen Gründen nicht materialisieren wird.
4. Was bleibt, ist der Hybridreaktor – und die Frage der Narrative
Der chinesische Hybridreaktor-Ansatz wird durch die ökonomische Analyse der ETH sogar noch gestärkt: Eine Fusions-Spaltungs-Hybridanlage muss nicht wettbewerbsfähig Strom produzieren, um nützlich zu sein – sie kann Atommüll transmutieren, waffenfähiges Material denaturieren und die Spaltstoffvorräte um den Faktor 100 strecken. Ihre Wirtschaftlichkeit bemisst sich nicht an Stromgestehungskosten allein, sondern an den vermiedenen Kosten der Endlagerung und der Proliferationssicherheit. Das ist ein fundamental anderes ökonomisches Kalkül als das eines reinen Fusionskraftwerks, das gegen Solar-, Wind- und konventionelle Kernkraft konkurrieren müsste.
Die politische Dimension, die der CFS-Text ungewollt offenbart, liegt in Mumgaards Forderung nach 10 Milliarden Dollar Staatshilfe – abgelehnt, wohlgemerkt – und der Beschwörung der chinesischen Konkurrenz. Das ist exakt die Rhetorik, die der Beitrag als „Narrativ, das physikalische Rationalität durch Wunschdenken ersetzt“ bezeichnet hat: Die Chinesen als Bedrohung, die es einzuholen gilt, um Milliarden für ein physikalisch und ökonomisch fragwürdiges Projekt zu rechtfertigen.