Coober Pedy Hybrid-Energieversorgung aus erneuerbaren Energien
Von Jo Nova
Dies ist die Machbarkeitsstudie für das ganze Land, welche die Regierung hätte durchführen können…
Anstatt leichtsinnige Experimente mit unserem nationalen Stromnetz durchzuführen, hätten wir einen Testlauf machen und eine Kleinstadt umstellen können, um zu sehen, ob es funktioniert. Wenn erneuerbare Energien irgendwo Erfolg haben sollten, dann an einem Ort wie Coober Pedy. Schließlich bieten diese kleinen Wüstengemeinden weite, offene Flächen, viel Sonne, und die neuen erneuerbaren Energien müssen sich nur mit teuren Dieselgeneratoren messen, nicht mit billiger Kohle.
Die Anhänger erneuerbarer Energien feierten letzte Woche, weil es einer Kleinstadt gelungen war, „fast fünf Tage“ lang ausschließlich mit erneuerbaren Energien versorgt zu werden. Fast fünf?!
Man könnte meinen, es handele sich um eine neue Anlage, aber dieses System wurde bereits 2017 errichtet. Im Grunde genommen haben die Einwohner von Coober Pedy neun lange Jahre darauf gewartet, so viel Glück mit dem Wetter zu haben.
Und der bisherige Rekord, den sie mit dieser Ausrüstung aufgestellt haben, stammt aus dem Jahr 2019!
Neuer Rekord: Die traditionsreiche Bergbaustadt wird fast fünf Tage lang ausschließlich mit Wind- und Solarenergie versorgt.
Von Sophie Vorrath, Reneweconomy
In einem LinkedIn- Update vom Dienstag gab EDL bekannt, dass ihr Hybrid-Kraftwerk in Coober Pedy kürzlich 116 Stunden ununterbrochen ohne Diesel betrieben hat. „Das sind fast fünf Tage am Stück Energie für die traditionsreiche australische Bergbaustadt – ausschließlich erzeugt durch Wind-, Solar- und Batteriestrom“, heißt es in dem Beitrag.
Der bisherige Rekord für den längsten ununterbrochenen Betrieb mit 100 Prozent erneuerbarer Energie lag bei 97 Stunden im Dezember 2019.
Es ist sozusagen schon eine lange Zeit her, seit wir das letzte Mal davon etwas gesehen haben.
Und die große Frage lautet: „Wie viel hat das gekostet?“
Coober Pedy ist eine Stadt in der südaustralischen Wüste mit etwa 1.600 Einwohnern. 2009 versuchten sie, für 7 Millionen Dollar eine große Solaranlage zu errichten, doch das Projekt scheiterte. 2014 unternahmen sie einen neuen Versuch, der jedoch die Investitionskosten auf rund 40 Millionen Dollar erhöhte. Das Gesamtprojekt wuchs in den folgenden zwanzig Jahren zu einem wahren Stromabnahmegeschäft mit Kosten von 192 Millionen Dollar an.
Quelle https://edlenergy.com/project/coober-pedy/
Es war so schlimm, dass die Opposition im Bundesstaat eine Untersuchung forderte, und ein unabhängiger Bericht schätzte, dass sie, wenn sie nur ein anderes Angebot eingeholt hätten, im Laufe der 20-jährigen Betriebszeit 85 Millionen Dollar (von den 192 Millionen Dollar Gesamtkosten) hätten einsparen können.
Oder sie hätten jedem Mann, jeder Frau und jedem Kind 120.000 Dollar geben können, damit diese sich einen eigenen Generator kaufen können…
Und wie viel wurde dadurch in 20 Jahren eingespart?
Warte, bis du hörst:
Ein Sprecher von DSD sagte, das Projekt werde der Regierung voraussichtlich über einen Zeitraum von 20 Jahren 5,4 Millionen Dollar an Kosten für die Dieselstromerzeugung einsparen.
Die Landesregierung gab also rund 100 Millionen Dollar an unnötigen Subventionen aus, um in den nächsten zwei Jahrzehnten 5 Millionen Dollar an Brennstoffkosten einzusparen. Die gute Nachricht: Wir wissen, dass sich der Ausbau unseres nationalen Netzes für erneuerbare Energien nicht lohnt. Die schlechte Nachricht: Wir haben bereits Hunderte von Milliarden Dollar verschwendet, und das völlig unnötig.
Wie lange genau würde Australien ohne Diesel auskommen?
Weitere Machbarkeitsstudien zu Mikronetzen finden Sie hier – beispielsweise für Flinders Island , Alice Springs und Onslow .
Mit freundlicher Genehmigung von Helen D und Jim S.
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WEITERE INFORMATIONEN
Das Hybridkraftwerk Coober Pedy hat eine Kapazität von 9,25 MW, davon 1 MW Solarenergie, 4 MW Windenergie und 4,15 MW Dieselenergie.
Weitere Informationen, einschließlich eines Live-Erzeugungsberichts, sind bei der EDL Coober Pedy verfügbar. (Dort trug die Solarenergie zwischen 3:00 und 4:30 Uhr in Südaustralien 0,3 kW bei).
https://joannenova.com.au/2026/04/renewables-finally-powers-coober-pedy-for-five-days-straight/
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Wenn man diese Dreistigkeit der politischen Milchmädchenrechner nicht hat, sollte man es so machen wie die Versicherungsbranche. Die Versicherungsmathematiker rechnen sich mit gnadenloser Unterstützung von sogenannten Attributionsforscher*innen wie Prof. Frederike Otto vom Imperial College in London die Kosten für Extremwetterereignisse hoch, die bekanntlich ja durch den CO2-bedingten Klimawandel stetig zulegen, kommt dann zu den Prämien, die man seinen Kunden mit versicherungstechnischer Genauigkeit aufs Auge drücken kann. Ich berichte hier häufiger dazu und kann auch heute die aktuelle Aussage der R+V Versicherung per dpa-Meldung nachlesen. Die Naturschäden waren 2025 „ungewöhnlich“ gering und ein Bilanzgewinn von 1,4 Milliarden Euro (nach Steuern) haute mächtig ins Kontor nach „nur“ 888 Millionen im Vorjahr. Gut wenn die Attributionsforscher ihre Glaskugeln immer schlecht putzen und vom Klimawandel nichts Genaues bestens verstehen. Ein Vorstandsvorsitzender, hier der R+V Gruppe, drückt das lt. dpa vornehmer als die Prediger der Klimakirche aus: „Es habe so wenig Elementarschäden gegeben wie seit vielen Jahren nicht mehr, so Norbert Rollinger. Der langfristige Trend zeige klar eine steigende Zahl an Extremwetterereignissen und wachsende Schäden (- meine Anmerkung: hier kämen wieder Frederike Otto et al. mit ihren Glaskugeln zum Zug). 2025 sei in dieser Hinsicht ein Ausreißer nach unten gewesen – kein neuer Normalzustand (Ach so, danke!?!?).“
Nun denn zum Beitrag: Könnten die reich subventionierten Opalsucher in Coober Pedy nicht überschüssigen Windstrom für Gebläse nutzen, die die hier überflüssigen Wolken vertreiben, damit auch die Solarmodule effizienter werden? (s. Milchmädchenrechnung). Von Wolken die dort sowieso nicht ausregnen hat ja niemand etwas – grins.
R E S P E K T…… 🙂
Wenn geld keine rolle spielt, kann man sich so einen unfug schon mal in die landschaft stellen.
Muß ich mich wirklich erst vor den Zug werfen, um experimentell zu ermitteln, daß das für die Gesundheit nicht gut ist. Muß ich wirklich erst den ganzen Solar- und Windscheiß bauen um experimentell zu ermitteln, daß Milliarden und Billionen von $ oder € oder was auch immer, sinnlos verschwendet wurden und eine Industrienation damit nicht am Laufen erhalten werden kann.
Oder war gar die Verschwendung des ganzen Geldes und die darauf folgende De-Industrialisierung das eigentliche Ziel?
Einfache und kurze Antwort auf die Frage im 2. Absatz: Ja.