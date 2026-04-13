Climate Litigation Watch

Ist AP die Abkürzung für „Übernommene Propaganda“?

Die Leser von CLW haben sich über die juristische „Schulungsmaschinerie“ auf dem Laufenden gehalten, welche die Klägeranwälte und die mit ihnen verbundenen Wissenschaftler sowie NGO-Aktivisten rasch auf die Beine gestellt hatten, nachdem die Klimaklageindustrie 2018 zwei Niederlagen vor Bundesgerichten hatte hinnehmen müssen. Der Hintergrund dieser „Schulungen“ – derzeit ein heißes Thema, über das hier erstmals im Mai und dann im Oktober 2021 berichtet wurde und seitdem immer wieder – wurde insbesondere in Veröffentlichungen der University of Oregon (siehe z. B. hier), der Oregon State University (hier, hier und hier) und der University of Washington (hier, hier, hier und hier) näher beleuchtet. Letztere hat uns gerade ein weiteres Beispiel dafür geliefert, dass „sie genau die sind, für die wir sie gehalten haben“.

Prof. Kristie Ebi von der University of Washington wurde von den National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (NASEM) rekrutiert, um im Team der externen Gutachter der „beschleunigten“ und (wie das GAO in seinen Stellungnahmen hervorhob) von Aktivisten dominierten („von Natur aus bis zur Absurdität widersprüchlichen“) NASEM-Kampagne mitzuwirken, deren Ziel es war, den heimischen „Heiligen Gral“ der Klimabefürworter aufrechtzuerhalten. Das ist das „Endangerment Finding“ von 2009, von der wir alle inzwischen wissen, dass sie von Aktivisten vorgefertigt worden war, die dann in der Regierung freigeschaltet wurden, um eine Agenda voranzutreiben.

Der unvoreingenommene, nachdenklich die Wange streichelnde Wahrheitssucher der UW arbeitete gleichzeitig mit Mitgliedern des Teams der Klimakläger zusammen – von der Gruppe, die als „Anwälte des Rockefeller-Familienfonds“ bekannt ist, bis hin zu Aktivisten und Sachverständigen, die vor Richtern vorgeführt wurden, die an schicke Orte rekrutiert worden waren, um die Sichtweise der Kläger (und nur die Sichtweise der Kläger) anzuhören (und sich davon beeinflussen zu lassen).

Ende letzten Jahres zeichnete sich eine weitere Priorität ab, nämlich die Untergrabung des „Endangerment Finding“ durch das „Red Team“ führender Wissenschaftler, die vom Energieministerium zusammengestellt worden waren und die ursprüngliche Auslassungen sowie Entwicklungen seit 2009 ans Licht brachten. Dies löste zudem eine Notlage aus, der mit der „objektiven“, vom Steuerzahler finanzierten NASEM-Initiative begegnet werden sollte, die nun unter anderem Gegenstand einer Untersuchung durch den Kongress ist.

Dies betrifft vor allem Ersteres, wirft aber auch ein sehr schlechtes Licht auf Letzteres: Eine Reihe von Unterlagen, die „Government Accountability & Oversight“ gerade erhalten hat, erinnert uns zudem an die Rolle als Fürsprecher, die Medienunternehmen in diesen Fragen übernommen haben – von CNN und CBS, die Berater des Klägerteams für „Klimaberichte“ im Fernsehen ausstrahlten und sogar bei sich unterbrachten, über andere traditionsreiche Medien, deren Stiftungen mit beiden Händen von aktivistischen Spenderorganisationen gefüttert werden, bis hin zur ungeschickteren Associated Press (Patient Null bei der Besetzung vermeintlicher Nachrichtenmedien durch Stiftungen, sogar einer der von Facebook zusammengestellten „Faktenprüfer“, um die Kontrolle über die Berichterstattung zu behalten).

AP lag natürlich vor weniger als einem Jahrzehnt auf dem Sterbebett, als die Klimaaktivisten-Stiftungen mit Millionenbeträgen einsprangen. Interpretieren Sie das, wie Sie wollen. CLW liest dasselbe heraus, was Ebi andeutet.

Die jüngste Korrespondenz steht hier.

Wer hätte das gedacht?

Link: https://wattsupwiththat.com/2026/04/08/climate-industry-intersectionality/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE