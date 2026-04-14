Die Behauptung einer nie dagewesenen Geschwindigkeit des Klimawandels gehört zu den erst in den letzten Jahren aufgekommenen Argumenten der Alarmisten in Wissenschaft & Journalismus.
Demnach habe sich durch den Ausstoß von Kohlendioxid der europäischen Industrie die mittlere Erdtemperatur seit 1850 so rasch verändert wie nie zuvor. Aber stimmt das?
Nein – seit geraumer Zeit untersuchen Forscher schnelle Temperaturwechsel im Erdklima. Ein prominentes Beispiel dafür ist die Studie mit dem Titel „Globale atmosphärische Fernwirkungen während Dansgaard-Oeschger-Ereignissen“ einer Arbeitsgruppe um Bradley Markle von der Seattle University im Bundesstaat Washington. Sie erschien 2017 im Fachblatt „Nature Geoscience“.
Bereits vor Jahrzehnten sind vor allem durch die Arbeit des dänischen Forschers Willi Dansgaard und seines Schweizer Kollegen Hans Oeschger abrupte Klimaschwankungen bekannt geworden.
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Rahmstorf ist halt KlimatoLOGE.
Obwohl CO2 schwerer als Luft ist, sammelt es sich nicht am Boden, da zwei physikalische Prozesse die Schwerkraft überwiegen: Die Brownsche Molekularbewegung sorgt durch ständige Teilchenkollisionen für eine permanente Durchmischung, während die Diffusion für eine gleichmäßige Verteilung im Raum sorgt. Ein Absinken passiert nur bei massiven, schlagartigen Austritten in windstillen Vertiefungen (z. B. Gärkeller).
Rahmstorf ist halt KlimatoLOGE.
Der CO2-Schwindel: Wiederauflage der Serie aus 2007
o Der CO2-Schwindel (I)_ Das UN-Gremium IPCC ist ein politisches Gremium und kein wissenschaftliches _ET im Fokus
2019_08_05
https://www.epochtimes.de/wissen/umwelt/der-co2-schwindel-i-das-un-gremium-ipcc-ist-ein-politisches-gremium-und-kein-wissenschaftliches-et-im-fokus-a104126.html
Steigende CO2-Raten seit Beginn der industriellen Revolution (von 280 ppm auf etwa 380 ppm heute) erbrachten zum Beispiel beim Weizen eine Erntesteigerung von 61 Prozent, bei Gemüse von etwa 51 Prozent (Idso et al. 2003). Ebenfalls wurde nachgewiesen, dass Pflanzen bei steigenden CO2-Raten widerstandsfähiger gegen Stress sind und weniger Wasser benötigen. Nur so konnten bis heute sieben Milliarden Menschen überhaupt ernährt werden.
o Der CO2-Schwindel (II): Der größte Teil des CO2-Anstiegs ist vom Menschen überhaupt nicht steuerbar
2019_04_10
https://www.epochtimes.de/wissen/umwelt/der-co2-schwindel-teil-ii-a104825.html
Zuerst stiegen die Temperaturen, dann stieg das CO2 an, genau umgekehrt zurCO2-Theorie. Zudem folgte der CO2-Anstiegteilweise mit einer Verzögerung von einigen hundert Jahren. (Bild3) (H.Fischer, M. Wahlen, J. Smith,D. Mastroianni, undB. Deck).
o Der CO2-Schwindel (III): CO2 kommt zu 0,038 Prozent in der Atmosphäre vor – Menschen tragen dazu 3 Prozent bei
2018_10_09
https://www.epochtimes.de/wissen/umwelt/der-co2-schwindel-teil-iii-a104815.html
CO2 hat ein Molgewicht von 44, Luft aber nur von 29. Das heißt, CO2 sammelt sich immer am Boden, wo es auch die Pflanzen ernähren kann. Das ginge schlecht, wenn es nach oben stiege. In der oberen Atmosphäre, dort wo es laut Treibhaustheorie sein bösartiges Unwesen treiben soll, sinkt der CO2-Gehalt auf unter minimale 10ppmv, konkret gesagt zwischen der Tropopause und 33 Kilometer Höhe.
Dies wurde in den Achtzigern in der Zeitschrift „Nature“ veröffentlicht, als es noch möglich war, solche Forschungsergebnisse zu veröffentlichen. Kurzum, die von Arrhenius gedachte CO2-Hülle existiert nicht, CO2 ist partout nichtdort, wo es sich die Treibhaustheorie hin wünscht.
o Der CO2-Schwindel (IV): Auch auf dem Mars schmolzen die Polkappen in den letzten 14 Jahren, Pluto erwärmte sich um 2 Grad
2019_04_15
https://www.epochtimes.de/wissen/umwelt/der-co2-schwindel-teil-iv-a109369.html
o Der CO2-Schwindel (V): Maurice Strong – der mächtigste Mann hinter dem CO2-Schwindel und die Lizenz zum Gelddrucken
2018_06_04
https://www.epochtimes.de/umwelt/der-co2-schwindel-teil-v-a120128.html
Der Händler kassierte 40 Prozent an Vermittlungsprovision. Er verkauft dann das CO2-Zertifikat (wieder mit Provision) an ein Kohlekraftwerk weiter, dass dann zwar kein CO2-Molekül weniger ausstößt, aber dafür wird das Bruttosozialprodukt durch den Verkauf und Kauf des Ablassbriefes erhöht. Der dann natürlich erhöhte Strompreis wird an den Endverbraucher weitergegeben und der Kreislauf ist perfekt.
Seit 600 Millionen Jahren kein Zusammenhang zwischen Temperatur und CO2 zu sehen
Die falschen Temperaturbehauptungen, die die alarmistische COP30-Agenda untermauern 2025_11_12 https://uncutnews.ch/die-falschen-temperaturbehauptungen-die-die-alarmistische- cop30-agenda-untermauern/
Aus dem Land der Denker und Forscher ist das Land der Dummen geworden, es erinnert stark an Idiocracy
https://de.wikipedia.org/wiki/Idiocracy
Schul-Physik 8. Klasse
https://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Hauptsatz_der_Thermodynamik
–> Energie kann nicht erneuert werden
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Hauptsatz_der_Thermodynamik
–> Wärme immer von warm zu kalt
–> IPCC lügt mit Wärmepuffer
Dr. Merkel wurde gewarnt
Video-Botschaft von
Ex-ZDF Meteorologe
Dr. Wolfgang Thüne
2015_08_25
https://youtu.be/UK4PMA_WgCw?si=o9Scp17L8YnK0Kpb
Schul-Chemie
CO2 hat ein Molgewicht von 44, Luft aber nur von 29. Das heißt, CO2 sammelt sich immer am Boden, wo es auch die Pflanzen ernähren kann. Das ginge schlecht, wenn es nach oben stiege. In der oberen Atmosphäre, dort wo es laut Treibhaustheorie sein bösartiges Unwesen treiben soll, sinkt der CO2-Gehalt auf unter minimale 10ppmv, konkret gesagt zwischen der Tropopause und 33 Kilometer Höhe.
Dies wurde in den Achtzigern in der Zeitschrift „Nature“ veröffentlicht, als es noch möglich war, solche Forschungsergebnisse zu veröffentlichen. Kurzum, die von Arrhenius gedachte CO2-Hülle existiert nicht, CO2 ist partout nichtdort, wo es sich die Treibhaustheorie hin wünscht.
Schul-Biologie
CO2 ist Dünger
Zu wenig CO2 –> CO2 Begasung & Düngung alle Infos https://www.gasido.de/blog/posts/co2-im-gewaechshaus-co2-begasungduengung-alle-infos
NASA-Satellitendaten belegen „schockierend großen“ Düngeeffekt durch CO₂
2021_10_20
https://www.epochtimes.de/umwelt/nasa-satellitendaten-belegen-schockierendgrossen-duengeeffekt-durch-co%E2%82%82-a3625655.html
National Bureau of Economic Research https://www.nber.org/
Environmental Drivers of Agricultural Productivity Growth_ CO₂ Fertilization of US Field Crops Issue Date October 2021 Revision Date December 2025
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w29320/w29320.pdf
https:/doi.org/10.3386/w29320
Neue Studie: Indien wird grüner
Analysis of net primary productivity trends in India by incorporating the direct effect of CO2 fertilization in MODIS data
2026_01_08
Satelliten zeigen deutlich, dass Indien grüner wird. Mehr Blätter, mehr Vegetation, mehr Pflanzenwuchs.
Neue Studie des Indian Institute of Technology Bombay:
https://doi.org/10.1088/2515-7620/ae2e98
Carbon Dioxide Fertilization Greening Earth, Study Finds
2016_04_26
https://www.nasa.gov/technology/carbon-dioxide-fertilization-greening-earth-studyfinds/
https://www.nasa.gov/centers-and-facilities/goddard/carbon-dioxide-fertilization-greening-earth-study-finds/
Rising CO2 Levels Greening Earth NASA Goddard
2016_04_16
https://www.youtube.com/watch?v=zOwHT8yS1XI
Deserts ‚greening‘ from rising CO2 CSIRO Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization Australia2013_07_03
https://www.csiro.au/en/news/All/News/2013/July/Deserts-greening-from-rising-CO2
Es wird kälter
Globale Temperaturen sinken, doch in Deutschland herrscht Hitzepanik
2025_07_08
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/klima-durchblick/globale-temperaturen-sinken-doch-in-deutschland-herrscht-hitzepanik/
UAH v6.1 Global Temperature
https://www.drroyspencer.com
Herr Rosemeyer, CO2 sammelt sich nicht am Boden. Das ist totaler Unsinn. Wenn es so wäre, würde die unteren drei Meter der Atmosphäre aus reinem CO2 bestehen. Das kann kein Mensch und Tier atmen, und nur die Giraffen könnten überleben.
Durch Wind wird die Atmosphäre glücklicherweise ständig durchgemischt.
Das ist logisch.
Sie müssen nochmal zur Schule gehen, um elementare Chemie zu lernen.
Sie sind ziemlich überheblich, CO2 ist schwerer als Luft und sammelt sich am Boden. Allerdings bei Windstille.
Ja, im Weinkeller, aber im Allgemeinen nur dort.
Das ist missverständlich. CO2 ’sammelt sich am Boden‘ weil die Quelle am Boden ist (Weinkeller, Zersetzungsvorgänge am Boden, Verkehr,…). Es verteilt sich dann lamgsamer in der Luft. Auch in windstiller Umgebung durchmischt sich die Gasphase – wenn man ihr die Zeit lässt – ohne Rücksicht auf die Molmasse des Gaskomponenten.
Das macht die Gasbewegung ganz unüberheblich.
MfG
Ketterer