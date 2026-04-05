Sowie die Auferstehung Jesu an Ostern den Sieg des Lebens über den Tod symbolisiert und der Sieg des Lichts über die Dunkelheit, so sehr wünschen wir allen Lesern die Hoffnung auf eine baldige Beendigung des Niederganges.

Ostern steht für Hoffnung und einen Neuanfang.

In diesen Sinne wünscht die Redaktion und die der Vorstand von EIKE allen Lesern (gen. Maskulum) ein glückliches Osterfest.