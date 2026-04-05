Sowie die Auferstehung Jesu an Ostern den Sieg des Lebens über den Tod symbolisiert und der Sieg des Lichts über die Dunkelheit, so sehr wünschen wir allen Lesern die Hoffnung auf eine baldige Beendigung des Niederganges.
Ostern steht für Hoffnung und einen Neuanfang.
In diesen Sinne wünscht die Redaktion und die der Vorstand von EIKE allen Lesern (gen. Maskulum) ein glückliches Osterfest.
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Auch von meiner Seite ein schönes Osterfest.
Und ein Dank an all jene, die heut in den Leitständen arbeiten und darum kämpfen, dass wir in Deutschland verlässlich mit Strom versorgt werden.
Das Gleiche wünsche ich dem EIKE-Team und dem Freundeskreis.
Vielen Herzlichen Dank! Und ebenfalls Gesegnete Ostern !
Danke gleichfalls.
Mir- Frieden