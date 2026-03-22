Vorbemerkung des Übersetzers: Anders als die Überschrift vermuten lässt werden hier nur ein paar Tage im Februar herausgestellt. Das Ganze ist aber als Beispiel gedacht, wie Wetter seitens des Klimakultes verzerrt und ausgeschlachtet wird.

Außerdem: Die einzelnen Abschnitte sind entweder als PDF oder als Bilder verfügbar. Diese Bilder lassen sich via Google Translate übersetzen, aber ich weiß nicht, wie ich dann Verbesserungen stilistischer oder inhaltlicher Art anbringen kann. Mir scheint das Ganze aber so symptomatisch, dass das hier eben in dieser Form gebracht wird. – Ende Vorbemerkung

Von: The Committee for a Constructive Tomorrow, The Heartland Institute, the Competitive Enterprise Institute, the Energy & Environmental Legal Institute, the International Climate Science Coalition und Truth in Energy and Climate.

Vorbemerkung der Herausgeber: Diese Zusammenstellung dient als Faktencheck zu den häufigsten Falschbehauptungen, die im Februar 2026 in den Medien zum Thema Klimawandel aufgestellt worden sind.

Um diese Themen geht es: Der Klimawandel verschlimmert die Viren bei Wildtieren NICHT – schadet der Kaffeeproduktion NICHT – die „globale Erwärmung“ führt NICHT zu mehr Schnee – der Anstieg des Meeresspiegels ist KEINE drohende Katastrophe

Links: Inside Climate News article, The World Organization for Animal Health, ranavirus info.

Links: WCNC Charlotte article, Climate Central study, UN FAO data.

Links: AP story, NOAA station data, NOAA HURDAT2 data, stream gauge data.

Links: Climate Power post.

Anmerkung des Übersetzers: Dieser Blizzard fiel in meine Zeit in den USA. Im Anhang zum nächsten Kältereport (vrsl. Sonntag) wird beschrieben, wie die Amerikaner allgemein mit derartigen Ereignissen umgehen. – Ende Anmerkung

Links: Oceanographic Magazine article, NOAA Honolulu tide gauge record.

Links: Paper from Journal of Earth, Atmospheric, and Planetary Sciences, UPenn press release, ERA5 dataset, 1940 data, data quality uncertainty, independent studies, ERA5 wind speed underestimation issues.

Link: https://climaterealism.com/2026/03/climate-fact-check-february-2026/

Zusammengestellt von Christian Freuer für das EIKE