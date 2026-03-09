Kälte durch Hitze: der Jetstream und der Klimawandel

…und:

Auch Grönlands Eisschild hält sich nicht an Klimamodelle: Er wächst!

Seit einigen Jahren, besonders deutlich aber im kalten und schneereichen Winter 2020/21, wurde in deutschsprachigen Massenmedien darauf hingewiesen, daß es durch die klimabedingte Erwärmung der Arktis zu einer Abschwächung des polaren Jetstreams kommen soll. Die Erwärmung soll zur Folge haben, daß die zirkumpolaren Schnellwinde an Kraft verlieren und sozusagen stärker ausfransen – also verstärkt kalte Ausläufer nach Europa oder Nordamerika schicken. So wird erklärt, dass der CO2-bedingte Klimakollaps neben Hitze und Dürre auch sehr tiefe Temperaturen und Eisstürme bewirken kann.