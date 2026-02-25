Der Hamburger Klimaentscheid, offiziell „Hamburger Zukunftsentscheid“, war ein Volksentscheid am 12. Oktober 2025, bei dem die Hamburger über eine Verschärfung des Klimaschutzgesetzes abstimmten.
Die meisten Bürger an der Urne ahnten wohl nicht, welche gewaltigen Kosten ihre Entscheidung bei konsequenter Umsetzung für ihre Mietkosten haben würden. Mittlerweile vielleicht aber schon, da die Medien fleißig darüber berichteten.
Daher läuft die Klimapolitik zunehmend formalrechtlich über die Justiz – oder exekutiv hinter verschlossenen Türen.
Die Berliner Zeitung BZ berichtete kürzlich, wie die Umverteilung via „Klima“ ohne Beteiligung oder Information der Bürger festgezurrt wird:
Ein Klima-Deal, der Belastungen für die Bürger in Berlin verschweigt
Inhalt: Die Hauptstadt besitzt mehrere Eigenbetriebe, die nun jeden zweiten Euro „klimafreundlich“ ausgeben sollen. Das kann alles mögliche bedeuten. Was es realiter bedeutet, zeigt die Berliner E-Bus-Flotte, die von 8-12 Uhr fährt, und dann erst mal stundenlang an die Ladesäule muß.
Wer hat das entschieden? Die BZ:
Den Pakt besiegelte die Politik mit sechs Senatsmitgliedern, sowie 22 Vorständen und Geschäftsführern – und seitenweise Erklärungen.
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Ja, die Entscheidung in HH ist fatal. Doch: WAs hat das mit Sozialismus zu tun. Glaubt der Autor wirklich, dass die „grüne“ oder grünangemalte Mischpoke etwas mit Sozialismus zu tun hat?! Hat es nicht etwa vielmehr mit Reformismus und Stalinismus zu tun? Mit solchen falschen Zuschreibungen agiert Ihr hier nicht viel besser als die Klimabewegten Rosstäuscher. MfG Hanns Graaf
Ottmar Edenhofer IPCC CO-Chair Working Group III
2008-2015 https://www.nzz.ch/klimapolitik_verteilt_das_weltvermoegen_neu-ld.1003523Ä
Man muss sich von der Illusion befreien, dass internationale Klimapolitik gleichbedeutend mit Umweltpolitik sei. Vielmehr geht es bei der Klimapolitik darum, wie der Reichtum der Welt faktisch umverteilt werden kann.
Wo steht die Zeitmaschine???
Lesen bildet : Klima kann nicht geschützt werden
Klima ist Vergangenheit und kann deshalb nicht geschützt werden https://de.wikipedia.org/wiki/Klima https://de.wikipedia.org/wiki/Klimageschichte
Der „Hamburger Zukunftsentscheid“ vom 12. Oktober 2025, bei dem naiv-grüne Bürger über eine Verschärfung des Klimaschutzgesetzes abstimmten ohne zu ahnen was auf sie zukommt, könnte Hamburg als Tor zur Welt zu einem Tor zur Pleite machen. Hamburg emittiert derzeit rund 16 MtCO2 pro Jahr. Selbst wenn die Stadt bis 2040 vollständig klimaneutral würde, entspräche dies einer Einsparung von etwa 0,04 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen und 2,3% von Deutschland. Wie in http://www.fachinfo.eu/dietze2022d.pdf zur CO2-Halbierung von D dokumentiert ist, kann man davon ausgehen dass eine Reduktion von jährlich 350 MtCO2 langfristig 0,003 Grad ergibt, so dass 16 Mt/a für das klimaneutrale Hamburg nur 1,4 zehntausendstel Grad bringen.
Die grüne Sekte verweist gerne auf die endlichen Kohlenwasserstoffvorkommen da diese nur durch abgestorbene Pflanzen gebildet wurden = biotische Entstehungstheorie. Auch nur ein totes Pferd auf dem die Grünen sitzen….
Wie gewählt, so geliefert…..
Man bekommt offensichtlich genug Geld aus dem Länderfinanzausgleich. Wenn das endlich mal aufhört ist der Ofen in Berlin aus.
Opfer des Medien-Terrors.