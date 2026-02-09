… die nicht wissen, dass es vor 120 Jahren noch viel heißer war

Jo Nova

Das Northern Territory wird unbewohnbar werden, verkündet ABC und plappert dabei gedankenlos die neuesten Voodoo-Behauptungen von Aktivisten nach.

ABC Blob News hat heute fast 3 Millionen Dollar unserer Steuergelder ausgegeben, aber nicht einmal zehn Minuten damit verbracht, die neuesten Panikmeldungen zu überprüfen.

Aktivisten warnen: Extreme Hitze wird das Northern Territory innerhalb von 40 Jahren unbewohnbar machen

Matthew Qvortrup, ABC

Die Climate Justice Alliance, ein Zusammenschluss von Gesundheits-, Wohnungs-, Umwelt- und Sozialdienstorganisationen, sagt, dass steigende Temperaturen und immer heftigere Hitzewellen eine direkte und unmittelbare Bedrohung für die Menschen im gesamten Territorium darstellen, insbesondere im Top End.

Der Umweltaktivist Ned Bible von Jesuit Social Services sagte, dass das Ausmaß und die Geschwindigkeit der Erwärmung dringende, koordinierte Maßnahmen aller Regierungsebenen erforderten.

„Ohne dringende Maßnahmen wird die extreme Hitze das Northern Territory in weniger als 40 Jahren unbewohnbar machen”, sagte Dr. Bible. – Quelle

Hätte ABC nur zwei Minuten damit verbracht, die historischen Temperaturaufzeichnungen auf der Website des BoM zu durchsuchen, hätten sie gesehen, dass die Temperaturen seit den 1940er Jahren zwar gestiegen sind, Darwin jedoch über lange Zeiträume hinweg gute Aufzeichnungen vorweisen kann und es vor 120 Jahren heißer war. Und bevor jemand „nicht standardisierte Geräte” sagt, lautet die Antwort „Nein” – Stevenson-Schirme [Wetterhütten] wurden 1894 in Darwin installiert und zeichneten in den folgenden zehn Jahren viele Jahresdurchschnittstemperaturen über 33 °C auf. Die heutigen Temperaturen sind nur mit Hilfe von heißem Flughafen-Asphalt, Bevölkerungswachstum, elektronischen Sensoren und Radarinterferenzen wieder auf dieses Niveau gestiegen. Falls irgendwelche Daten in diesen Grafiken korrigiert werden müssen, dann sind es wahrscheinlich die jüngsten Messwerte, die möglicherweise in geschrumpften 60-Liter-Schirmen mit elektronischen Geräten, die Sekundendaten aufzeichnen, und heissen Luftböen vom Asphalt stammen.

Die Temperaturen in Darwin sind gesunken, und es hat fast 90 Jahre gedauert, bis sie sich wieder erholt haben:

Die Lügen von ABC durch Auslassen

Sie zeigen die aktuelle Grafik, aber nicht die historische.

Und dieser Abkühlungstrend ist seit 75 Jahren bekannt – er erstreckte sich auch über ein riesiges Gebiet Australiens, darunter Alice Springs, Hay und Bourke, und wurde 1952 in einem von Fachkollegen begutachteten Artikel von Deacon et al. beschrieben.

Jennifer Marohasy analysierte die Daten aus Darwin und kam zu dem Schluss, dass das Vorgehen des BOM gegenüber den Originaldaten „nicht zu rechtfertigen“ sei.

Falls sie die Historie nicht umschreiben, ignorieren sie diese einfach…

Die Climate Justice Alliance scheint zu glauben, dass der Klimawandel die Aborigines und die Bewohner der Torres-Strait-Inseln unverhältnismäßig stärker treffen wird als alle anderen. Aber leben sie nicht schon seit 40.000 Jahren hier? Wenn ja, dann haben ihre Vorfahren das Holozän überlebt, als die Welt so viel wärmer war, dass der Meeresspiegel um Australien herum 1,5 Meter höher lag. Ich habe gehört, dass die Klimaanlagen damals auch nicht besonders gut waren.

Das Grausamste, was wir Menschen in einer Hitzewelle antun können ist, ihnen den Strom unerschwinglich zu machen, weil wir versuchen, das Wetter zu verändern.

Wenn wir die ABC verkaufen würden, könnten wir für eine Milliarde Dollar Klimaanlagen für die Armen kaufen.

REFERENZEN

Deacon, E.L. (1952) Climatic Change in Australia since 1880, Australian Journal of Physics, Volume 6, Pages 209-218. [PDF]

ABC “News” https://www.abc.net.au/news/2026-02-04/climate-change-will-make-nt-unlivable/106301158

Link: https://joannenova.com.au/2026/02/extreme-heat-will-make-darwin-unlivable-say-abc-prophets-and-soothsayer-activists-denying-history/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE