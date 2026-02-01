Master Resource, Robert Bradley Jr., 24. Januar 2026

„Nachdem wir unsere Ziele erreicht haben, hält die Allianz es für angemessen, die Organisation aufzulösen und Ultra Low Carbon Solar über andere Kanäle zu fördern, während wir die weitere Expansion der nachhaltigen, kohlenstoffarmen Solarproduktion mit Stolz begrüßen.“

Man sollte die Dinge nicht beschönigen. Die politische Euphorie um Solarenergie schwindet, und Unternehmen sowie Branchenverbände lösen sich auf (siehe hier , hier , hier und hier ). Anbieter von Solaranlagen für Hausdächer befinden sich in einer Krise, Insolvenzen häufen sich, und Anwaltskanzleien helfen nun Tausenden von Kunden, aus ihren langfristigen Solarverträgen auszusteigen. (Eine Liste der Solarinsolvenzen finden Sie in Anhang A.)

Die jüngste Stellungnahme stammt von Michael Parr , dem Geschäftsführer von ULCSA [Ultra Low Carbon Solar Alliance] der am Neujahrstag schrieb :

Die Ultra Low Carbon Solar Alliance wurde vor fünf Jahren mit einer einfachen, aber wichtigen Mission gegründet: Aufklärung. Konkret wollten wir Industrie und Politik dabei unterstützen, die signifikanten Unterschiede im CO₂-Fußabdruck von in China und im Westen hergestellten Solarmodulen zu verstehen; Solarkäufern aufzeigen, wie sie durch ihre Kaufentscheidungen einen erheblichen Einfluss auf die globalen CO₂-Emissionen nehmen können; und ein Tool entwickeln, mit dem Käufer CO₂-arme Solarmodule anhand detaillierter Bewertungen der Lieferkette und des CO₂-Fußabdrucks mit unabhängiger Validierung einfach auswählen können.

Wir waren überzeugt, dass die Solarbranche, gestärkt durch das Wissen und die Tools der Allianz, die CO₂-Emissionen reduzieren und eine global diversifiziertere, nachhaltigere und zuverlässigere Lieferkette schaffen kann. Wir haben unsere Mission erfüllt.

In den wenigen Jahren seit der Gründung der Allianz hat der Markt die Unterschiede im CO₂-Fußabdruck erkannt. Der Global Electronics Council hat den EPEAT-Standard und das Umweltzeichen für ultra-kohlenstoffarme Solarmodule eingeführt, und große Hersteller haben das strenge Zertifizierungsverfahren erfolgreich abgeschlossen. Die EPEAT-registrierten Modulhersteller sind ausverkauft und verfügen über langfristige Lieferverträge. Die US-amerikanische Solarindustrie hat eine Renaissance erlebt und ist in wichtigen Bereichen der Branche rasant gewachsen, sodass wir heute mehr Solarmodule produzieren können, als wir verbrauchen. Erstmals seit Jahrzehnten werden in den USA wieder Solarwafer und -zellen hergestellt, und die Produktion kritischer Materialien wie Modulrahmen, Rückseitenfolien und Glas wird im Inland ausgebaut. Wichtig ist, dass jede Erweiterung der US-amerikanischen und europäischen Lieferkette für Solarmodule den CO₂-Fußabdruck der Solarproduktion verringert.

Die Allianz ist stolz auf ihre Erfolge und dankt ihren Mitgliedern für ihr Engagement für mehr Nachhaltigkeit in der Solarbranche sowie für ihre Vorreiterrolle bei der Umsetzung dieser Vision in den Markt. Wir danken auch allen unseren globalen Partnern, die unsere Mission unterstützt und zu ihrer Verwirklichung beigetragen haben. Ultra-Low-Carbon-Solar ist heute fest in der Branche etabliert, und Käufer haben nun vielfältige Möglichkeiten, nachhaltige Solarmodule zu beziehen. Nachdem wir unsere Ziele erreicht haben, hält die Allianz es für angemessen, die Organisation aufzulösen und Ultra-Low-Carbon-Solar über andere Kanäle zu fördern, während wir die weitere Expansion der nachhaltigen, CO₂-armen Solarproduktion mit Stolz begleiten.

Lobende Kommentare folgten von befreundeten Gruppen wie dem Global Electronics Council , dem European Solar Manufacturing Council , Laura Murphy , Professorin für Menschenrechte an der Harvard University („Ich denke nur an das Gute, das das Bündnis für die Menschenrechte getan hat, selbst wenn es nur ein Nebeneffekt war“) und Jo McGraw von Solar Media.

Schauen Sie also genauer hin, anstatt sich von Schönrederei blenden zu lassen. Eine künstliche politische Blase platzt, während die Verbraucher rebellieren und die ökologischen Kosten immer deutlicher zutage treten.

[Ich finde es beeindruckend, wieviel US Einheimische Solarunternehmen es überhaupt gibt – und noch beeindruckender, wieviele noch an einen wachsenden Markt geglaubt haben – der Übersetzer]

https://wattsupwiththat.com/2026/01/24/another-exit-ultra-low-carbon-solar-alliance/