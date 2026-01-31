Joe Kaeser sagte, strenge Null-Emissionsziele hätten die Fertigungsindustrie und die Schwerindustrie in Deutschland und darüber hinaus lahmgelegt. Er forderte die deutsche Regierung auf, einen „wirtschaftlich tragbaren Plan” für die Dekarbonisierung des Landes auszuarbeiten.
„Die Kritiker haben Recht, wenn sie sagen, dass man seine Wirtschaftskraft [und] das Wohlergehen der Gesellschaft gefährdet, wenn man in Bezug auf Netto-Null ideologisch vorgeht”, sagte er.
Seine Äußerungen werden Fragen über den britischen Ansatz zur Netto-Null aufwerfen, der laut offiziellen Prognosen in den nächsten Jahrzehnten zusätzliche Staatsausgaben in Höhe von Hunderten Milliarden Pfund verursachen wird.
Neben Fragen zu den Kosten sehen sich Großbritannien und Europa zunehmendem Druck seitens der USA ausgesetzt, ihre Pläne zurückzunehmen, die laut Vertretern der Trump-Regierung die Länder „unterwürfig” gegenüber Peking machen.
Sir Keir Starmer wird diese Woche nach China fliegen. Es ist der erste Besuch eines britischen Premierministers seit 2018, und Energie wird wahrscheinlich eines der Themen sein, die besprochen werden.
Kaeser, der zuvor den deutschen Industriegiganten Siemens leitete, bevor er Vorsitzender der Energiesparte des Unternehmens wurde, warnte davor, dass europäische Unternehmen aufgrund der Politik der grünen Energie an Wettbewerbsfähigkeit verlieren würden.
Er kritisierte die Regierung in Berlin dafür, dass sie den Autoherstellern Null-Emissions-Ziele auferlegt und von den Unternehmen verlangt nachzuweisen, dass die von ihnen verkauften Produkte keinen Zusammenhang mit der Abholzung von Wäldern haben.
Der deutsche Unternehmer kritisierte auch, dass die Politik durch den Verzicht auf fossile Brennstoffe auf zuverlässige und günstige Energie verzichte.
Kaeser weiter: „Sie sind zu Ideologen der erneuerbaren Energien geworden. Das ist eine schlechte Idee. Wenn man ein Industrieland ist und keine nachhaltige, bezahlbare und zuverlässige Energiequelle bereitstellen kann, hat man ein Problem.“
Der Anteil Deutschlands an den weltweiten Emissionen liegt derzeit bei weniger als 2 % – deutlich unter dem anderer Industrieländer wie Brasilien und Indien – und Kaeser sagte, selbst eine Halbierung dieser Zahl würde für das globale Bild kaum einen Unterschied machen.
Im Vergleich dazu ist China derzeit für ein Drittel der weltweiten Kohlenstoffemissionen verantwortlich, während der Anteil Großbritanniens weniger als 1 % beträgt.
„Warum sollte man seine industrielle Wettbewerbsfähigkeit riskieren, um in der globalen Diskussion vielleicht nur eine Rundungsdifferenz zu sein?“, fragte Kaeser.
Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2045 CO2-Neutralität zu erreichen – ein ehrgeizigeres Ziel als die gesetzlich verankerte Frist Großbritanniens bis 2050.
Kaeser, der auch Vorsitzender von Daimler Trucks ist, kritisierte den Ansatz der EU, die CO2-Neutralität durch Vorschriften zu erreichen. Er sagte, Brüssel habe zu viel Zeit damit verbracht, solche Vorschriften für Hersteller auszuarbeiten, ohne zu bedenken, dass diese die Nachfrage abwürgen könnten.
Es wird empfohlen, den Beitrag in Gänze zu lesen.
Eilmeldung: Die britische Energiebranche steht aufgrund der „chaotischen und unnötigen“ Aushöhlung des Öl- und Gassektors durch die Labour-Partei vor dem Zusammenbruch, warnt einer ihrer bedeutendsten Gewerkschaftsvertreter. Louise Gilmour, Schottland-Sekretärin der Gewerkschaft GMB, sagt, dass die von Ed Miliband vertretenen „wahnhaften“ Netto-Null-Maßnahmen „die wohl zerstörerischste industrielle Katastrophe in der Geschichte unseres Landes“ verursachen, berichtet der Telegraph.
Link: https://wattsupwiththat.com/2026/01/28/industry-is-being-sacrificed-to-net-zero-ideology-says-siemens-energy-boss/
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
Mein Übersetzer-Kollege Andreas Demmig meint dazu: Der Herr Löscher steht für einen Generationswechsel. Vor ihm kamen nur Ingenieure an die Spitze, die sich um ihre Kunden und die Qualität der Siemens Produkte gekümmert haben.
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Joe Kaeser, die Ratten verlassen das sinkende Schiff!
Versorgungssicherheit hat jetzt Priorität – Der Klimawandel darf jedoch nicht vergessen werden – bpö
Joe Kaeser (amtlich Josef Kaeser) ist eine dieser „Ratten“ die sich jetzt davon machen wollen und „schon immer gegen die Energiewende“ waren, besonders wenn das Wasser ihnen jetzt bis zum Hals steigt….
Ausgerechnet Herr Kaeser lamentiert nun.
Dabei wollte er doch die Klimaaktivistin Luisa Neubauer einst bei Siemens-Energie ganz hoch als Klimaberaterin einstellen und hatte mit ihr gemeinsam einen Klima-Beratervertrag als „Green Council“ der Wochenzeitung „Die Zeit“.
Er ist einer der typischen, deutschen CEOs, die zustimmend allen Unsinn der Regierenden mittragen, so lange es ihnen nützlich erschein und sie damit „woke“ brillieren können. Erst wenn es zu spät ist, kommen sie so langsam darauf, dass das vielleicht nachteilig sein könnte und wagen ganz dezent – damit es die Regierenden nicht wirklich stört, denn man versteht sich ja aus jahrelanger „Freundschaft“ so gut – etwas Kritik.
Das sagt alles über Deutschland. Kein Strom, kein Gas, aber Gaskraftwerke sollen die Lösung für E-Autos, E-Wärmepumpen und Energiewende sein.