Die Erzeugung von Strom durch Windkraft im Wald schädigt nicht nur wertvolle Kultur- und Waldlandschaften in Deutschland, sondern ist auch für Menschenrechtsverletzungen, Landschaftszerstörung und radioaktive Verseuchung in sogenannten Entwicklungsländern und China mit verantwortlich. Auf „unserer“ Reise in die bessere, klimaneutrale, NEIN: klimagerechte Zukunft haben die Menschen in unseren Öko-Kolonien offenbar immer noch keinen Platz gefunden.
Das Video dazu zeigt drei erschreckende, aber gut dokumentierte Beispiele als gerne verschwiegene Nebenwirkung unserer Energiewende – es gäbe viele mehr: Balsaholz aus Ecuador und Peru, Seltene Erden wie Neodym aus China und Madagaskar, die sich direkt in unseren Windrädern in Deutschland finden und Blutkohle aus Kolumbien und Südafrika, ohne die unsere „Energiewende“ in regelmäßigen Blackouts münden würde.
Videolink:
https://www.youtube.com/watch?v=8JTZG9bY-9khttps://youtu.be/8JTZG9bY-9k
Die Videoserie richtet sich vor allem auch an die stark zunehmenden Mitglieder von Bürgerinitiativen, Vereinen, Gruppen, die überwiegend nicht aus der Land- und Forst- bzw. Energiewirtschaft oder dem Natur- und Umweltschutz kommen und vor einem steuerfinanzierten Nebelmeer an Desinformation stehen, wenn sie sich über Windkraft vor allem im Wald in Deutschland informieren möchten. Welche Themen konkret in weiteren Folgen der Video-Serie abgehandelt werden, erfahren Sie im Detail im Einleitungsvideo zu dieser Serie.
CumTempore, Prof. Dr. Andreas Schulte
Ich würde mich freuen, wenn Sie den Videokanal abonnieren bzw. das Video an Interessierte weiterleiten könnten. Gerne können Sie auch die Videoserie auf Ihrer Website einstellen. Der Vollständigkeit halber: Der Videokanal CumTempore verfolgt keine wirtschaftlichen oder parteipolitischen Interessen. Er erhält auch keine Zuwendungen vom Staat oder anderen Dritten. Ich freue mich auch über Ihre Kommentare und natürlich auch Kritik.
Als Ergänzung:
Baerbock, Habeck, usw. haben nicht verstanden das sie nur Handlanger der „Eliten“ sind.
Nützen Sie nichts mehr oder fangen Sie an zu viel zu stören, werden Sie entsorgt.
Der ehemalige französische President Sarkozy steht vor Gericht.
Dominique Strauss-Kahn vom IMF war auch schnell weg vom Fenster.
Ob die Kallas oder VdL – es sind Schleudersitze.
Nur nützliche Idioten!
Die Erde ergrünt
Trotz Rodungen und Verstädterung nimmt die von Blattgrün bedeckte Fläche seit Jahrzehnten zu.
[nzz.ch/wissenschaft/klima/die-erde-ergruent-ld.16586]
Zerstörung von Wäldern für internationale Wirtschafftsinteressen und Konzentration von Mächten.
Mercosur dient auch nur dazu die private europäische Landwirtschafft zu zerstören (billig aufzukaufen) und so mehr und mehr die Lebensmittelketten zu kontrollieren.
Regenwaldrodung, Umweltschutz, Ausbeutung von Menschen und Lebensmittelstandarts zählen da nicht.
Das Programm des Welt“Eliten“Forums wurde klar ausgesagt.
Keine Privatsphäre und kein Eigentum: Die Welt im Jahr 2030 nach Wunsch des Weltwirtschaftsforums
[deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/509657/keine-privatsphaere-und-kein-eigentum-die-welt-im-jahr-2030-nach-wunsch-des-weltwirtschaftsforums]
Alles tendiert in die gleiche Richtung.
Klimaangst – verarmende Klimavorschriften und CO² Steuern, mit CRISPR Cas9 modifizierte Viren und MRNS Spritzen, Angst durch extremistische Einwanderung (Messerstecher – mehr Überwachung – natürlich zu Ihrem Schutz). Kriegs-Russenangst (frag mich wie 140 Millionen Russen eine fast 500 Millionen EU besiegen und besetzen kann)?
Nota: Nazis konnten selbst im WW2 den französischen Wiederstand nicht vernichten.
Ohne vom Afghanistan für Russland und die USA zu schreiben.
Wo gilt noch: „Dem deutschen Volke“?
Baerbock, Habeck, Özdemir, Sarkozy, Macron, usw. sind WEF Schergen.
Young Global Leader, die WEF-Organisation, um Regierungen zu „infiltrieren“
[francesoir.fr/politique-monde/les-young-global-leader-l-organisation-du-wef-pour-infiltrer-les-gouvernements]
[acgusa.org/young-leaders/complete-list-of-young-leaders/#1738943939883-7715b991-c89b]
Wer kann also noch glauben das Politiker zu Gunsten des Wohls der Bevölkerung arbeiten?
Bill Gates hat es schon deutlich gemacht.Er würde niemals Bäume anpflanzen wollen.
Die sind alle gegen den Wald und die Natur.
Deswegen sollten sich die Grünen einen anderen Namen ausdenken. Da ist nichts grün.
Das hat alles mit Umweltschutz absolut nichts zu tun.
Vollkommen richtig. Als Köder in Rattenfängermanier leistet das Etikett „grün“ allerdings hervorragende Dienste.
Wenn, dann waren die Grünen mal grün. Jetzt sind sie von der „globalistischen Elite“ oder wie man das auch nennen mag, übernommen worden. Jetzt sind es nur noch Kommunistische Marionetten im Dienste der „500 Millionen sind genug für diesen Planeten“ Wahnsinnigen.