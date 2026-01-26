Unter der Ampel-Regierung waren die deutschen Gasspeicher im Winter noch gut gefüllt – unter dem Kabinett Merz hingegen sind sie herunter auf 53% (Stand 5. Januar).
Wie konnte das passieren? Welche Folgen hat die geringe Reserve für die Bevölkerung und die Industrie? Experte Prof. Vahrenholt, einst Pionier der Erneuerbaren Energien in Deutschland, klärt auf.
Ui
Also ich gerade den Systemenmedien noch 1 Woche, bis die auch an einer Berichterstattung nicht mehr vorbeikommen.
Gasspeicher aktuelle bei 37,5%. Und es bleibt weiter kalt. Auch in Norddeutschland. Aber nein, Klaus Müller und die Kemfert sagen KEIN GRUND ZUR SORGE!